Как избавиться от моли без лишней «химии», или 5 шагов к спасению гардероба

Как избавиться от моли без лишней «химии».
Худший кошмар большинства модниц: добываешь, наконец-то, норковую шубу, вешаешь её «отдохнуть» в шкаф, а достаёшь…с плешью от моли. Ужас, несите валерьянку! Но даже если вы – ярый противник меха, иногда-таки приходится защищать одежду от посягательств голодных насекомых. Спокойствие, эти советы заставят моль держаться подальше от вашего шкафа. И даже без лишней «химии».
А если такое ночью увидишь…
Такое маленькое насекомое как моль способно крупно подпортить и одежду, и нервы. Поверьте, проще сразу отвадить паразита от шкафа, чем долго его «лечить». Но моль точно будет облетать вашу одежду стороной, если соблюдать эти правила борьбы и профилактики. И как только обнаружили следы её присутствия на вещах, то сразу же делайте вот что.
Шаг 1: стирка!
Без стирки не обойтись.
Отправляйте всю одежду в «зоне поражения» в стиральную машинку. Стирайте в горячей воде и обязательно с порошком или жидким чистящим средством. Просушите вещи на умерено горячем режиме, чтобы окончательно добить потенциально переживших водные процедуры личинок. Если же моль завелась на кухне, то без сожаления выбрасывайте все крупы. Ведь там уже наверняка завелись непрошенные «соседи».
Шаг 2: уборка с пылесосом
Придётся пропылесосить…шкаф.
Вооружайтесь пылесосом и тщательно пылесосьте шкаф изнутри и всю комнату в придачу. А лучше сразу всю квартиру. Пылесборник после уборки обязательно выкинуть. Ведь вместе с ним вы наверняка избавитесь и от многочисленных личинок моли.
Шаг 3: по пакетам
Ограничьте доступ к «пище».
Самый надёжный способ избежать неприятного знакомства с молью – хранить вещи в пластиковых пакетах с застёжкой. В идеале, вакуумных. Так вы ограничите насекомым доступ к «шведскому столу». То же самое касается и круп на кухне.
Шаг 4: натуральное средство от моли
Лаванда в прошлом. Даёшь кедр!
Всё ещё думаете, что моль боится лаванды? На самом же деле насекомое куда сильнее ненавидит кедр. Но только ароматный. Молекулы, ответственные за острый запах дерева, служат мощным репеллентом. А потому самый простой способ отвадить паразитов от шкафа – повесить там несколько кедровых пластин и периодически прокапывать их соответствующим эфирным маслом. Дёшево и сердито. Во всяком случае, для моли.
Шаг 5: не забывать об уборке
Моль любит натуральное.
Чтобы моль держалась от дома подальше, нужно каждую неделю пылесосить и протирать пыль. Уделяйте особое внимание «натуральным» вещам: коврам из шерсти, меху, антикварным куклам с настоящими волосами, а также «имуществу» домашних любимцев. Моль их атакует в первую очередь. Тогда вся одежда точно будет в порядке.
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