Как провести бессонную ночь бодрячком: 8 действенных способов

Главное, не сдаваться, победа будет за нами.

1. Ночной перекус

Сделайте правильный выбор еды. /Фото: readingeagle.com

Стейк из говядины — вкусно и сытно. /Фото: recipetineats.com

2. Постоянный раздражающий фактор

Эй! Поговори со мной! /Фото: media.planetradio.co.uk

3. Пить кофе нужно правильно, иначе не подействует

Кофе — лучший друг полуночников. /Фото: incarabia.com

О, этот дивный бодрящий аромат. /Фото: nationalcoffeeblog.files.wordpress.com

4. Зарядка для ума

Все что угодно, чтобы мозг не расслаблялся. /Фото: marcellapurnama.com

5. Поспите заранее

Сон может иметь накопительный эффект. /Фото: birthorderplus.com

6. Легкая зарядка

Немного активности не помешает. /Фото: s3.ap-southeast-1.amazonaws.com

Йога, разминка, бодрящий танец — подойдет все что угодно. /Фото: cdn.cnn.com

7. Правильная атмосфера

Ярко, бодро, продуктивно. /Фото: cdn.lights.ie

8. Возвращение на путь истинный

Новая вершина покорилась. /Фото: billboard.com