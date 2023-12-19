Фильмы для цветных, чайнатаун для японцев: Как выглядела расовая сегрегация в старой Америке

О сегрегации в истории США, кажется, всем известно. Например, однажды чернокожая женщина отказалась уступить своё место белому мужчине, а первой чернокожей девочке пришлось ходить в «общую», то есть белую, школу под охраной полиции, иначе бы её за это убили. Но сегрегация была куда обширнее.
Не только для чёрных
Как правило, места в автобусе обозначались не для «белых» и «чёрных», а для «белых» и «цветных». К последним относились, например, коренные жители Америки — индейцы, а также китайцы, японцы, мексиканцы даже испанского происхождения и, в некоторых городах, цыгане. Хотя официально ни в одном штате не относились к цветным евреи, известны случаи, когда тех, кто выглядел «слишком по-еврейски», заставляли пользоваться местами, фонтанчиками и входом «для цветных».
Вода одинаковая, но цветные должны пить отдельно.
Да, кроме школ и мест в автобусах, для цветных были отдельные отели, кинотеатры, университеты, питьевые фонтанчики, рукомойники, туалеты, окошки в ларьках с мороженым и так далее. Очень часто это означало, что «для цветных» значит «похуже», и не потому, что администрация заведения не могла себе позволить одинаково красивые рукомойники для всех, а потому что цветным хотели напомнить их место.
Кроме того, на одной и той же должности цветному платили меньше, чем белому, и не скрывали этого. В результате уровень жизнь у представителей одного, казалось бы, социального слоя сильно отличался, и там, где белые родители покупали детям самую дешёвую рубашку, чернокожие выпускали детей гулять в одних шортах — по крайней мере, пока тепло. Иначе было не отложить денег на тёплую одежду на зиму.
Вся суть сегрегации была в стремлении дать понять, кто тут настоящий человек, а кто так, условно.
Что касается мест для цветных, таблички не означали, что это места ТОЛЬКО для цветных. Чернокожие должны были уступать свои сиденья в автобусах, если туда хотел сесть белый. Точно так же, если ломался рукомойник для белых, то спокойно и пользовались поставленный для цветных — а вот наоборот быть ни в коем случае не могло. Это грозило не просто штрафами от полицейских: известен случай, когда чернокожего подростка убили за то, что он заплыл на «белую» половину бассейна. Такое считалось вполне адекватным до Второй мировой войны во многих местах.
Монголы должны жить в чайнатаунах
По какой-то причине американских японцев обозначали в бумагах как «монголов» (в то время, как китайцев так и записывали китайцами). В отличие от китайцев, японцам долго ни при каких обстоятельствах не давали американского гражданства. Во многих городах им разрешали ходить только в школы китайских кварталов. Очень часто дети там становились объектом травли.
Китайские кварталы старой Америки отличались от современных китайских кварталов.
Дело в том, что многие японцы приехали в США, приняв христианство, и вели поэтому «западный» образ жизни, который ассоциировался с христианством. В китайских школах детям ставили это в упрёк — мол, они просто задаются и корчат из себя белых. Но ходить в школу в национальных кимоно тоже не было возможности, за такую одежду бы тоже высмеивали.
Во время Второй мировой войны японцев, многие из которых родились в США или были детьми тех, кто родился в США, согнали в концентрационные лагеря как потенциальных диверсантов. Воевавшие в самой Японии американцы считали нормальным присылать на родину трофеи — уши, зубы, скальпы и даже черепа японцев, хотя не поступали так с немцами.
Японец-ветеран армии США, пересечённой в лагерь для японцев.
Нечего вести себя, будто на родной земле
Особенное отношение было и к коренным жителям без капли иностранной — в том числе европейской — крови. Даже в барах, где обслуживали чернокожих (за отдельным участком стойки) могло висеть объявление «индейцам не наливаем». Это было в двадцатом веке и это было законно.
Коренных американцев точно так же могли не допускать к учёбе в «нормальных» колледжах и университетах, но и в заведения «только для чёрных» они не могли поступить, не считаясь чернокожими (естественно). А если удавалось найти колледж для цветных, то друг к ученики часто проецировали на них установленное белым большинством мнение о том, что они — дикари и язычники. Даже крещёные индейцы не могли убедить окружающих, что крестились не для виду и не молятся старым богам (в такой же ситуации оказывались в Европе цыгане, но индейцы при этом находились на своей земле и должны были что-то доказывать фактически агрессивным мигрантам).
В школах для индейцев с девятнадцатого века, когда важнее считалось научить не сидеть на земле и молиться Христу, чем решать уравнения, мало что изменилось к двадцатому веку.
При том, что жителям резерваций для коренного населения с 1924 года стали давать (наконец-то) американское гражданство, им по-прежнему запрещалось голосовать, даже когда право голоса наконец получили белые женщины.
В маленьких городках бывало, что чернокожим нельзя было покидать свой район, если только на руках не было бумаги, подписанной белым, что этот человек работает там-то и там-то — так что прислуга могла дойти до дома хозяев, а кассир или слесарь — до магазина или бюро услуг, где работал. Улицы днём и ночью патрулировались, чтобы ловить нарушителей — вдруг кто-то захочет купить в супермаркете продукты из более широкого ассортимента не для хозяев, а для себя?
Нельзя было искать, где в магазинах что-то подешевле, надо было покупать втридорога у торговцев возле самой резервации.
Индейцы — в двадцатом веке это обычно не оформлялось законом — часто подвергались атаке полицейских или просто сильно неравнодушных граждан, если просто выходили за пределы резервации. Чего это им делать на белой земле, действительно.
Отдельные фильмы
Ответом на сегрегацию стало создание отдельной индустрии развлечений для чернокожих и других «цветных». Начиная от собственной музыки и танцев и заканчивая фильмами, которые снимались специально для «цветных» кинотеатров и зазывали зрителей соблазнительной фразой — «в актёрах — только цветные!» или «все лица на экране — чёрные».
Обслуга и низкооплачиваемые рабочие с большим удовольствием смотрели картины, где ни разу не появляются белые со своей позицией сверху и фразочками свысока. Это были те места, которые цветным ни разу не пришлось освободить по требованию белого.
Текст: Лилит Мазикина.
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