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7 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит обычный кофе

Прежде всего, кофе, безусловно, помогает проснуться утром и начать день в хорошем и энергичном настроении



Прежде всего, кофе, безусловно, помогает проснуться утром и начать день в хорошем и энергичном настроении . Но это не единственный способ его использования. Кофе способен с лёгкостью решить серьёзные бытовые проблемы.

1. Запах в холодильнике



Запах в холодильнике





Спитый кофе можно

2. Подкормка растений



Подкормка растений





Кофейная гуща полна всевозможных питательных элементов, например, азота, поэтому её смело можно

3. Ароматное мыло



Ароматное мыло





Для тех, кто варит

4. Запах чеснока



Запах чеснока





Нет ничего хуже для

5. Кот на клумбе



Кот на клумбе





Кто бы сомневался, что кот облюбует клумбу с самыми дорогими и ценными экземплярами цветов. Чтобы выпроводить его оттуда, нужно смешать кофейную гущу и

6. Чистим камин



Чистим камин





Прежде чем вымести золу из камина, стоит

7. Чистим посуду



Чистим посуду спитым кофе





Кофейная гуща – отличное



Спитый кофе можно использовать как освежитель воздуха в холодильной и морозильной камере. Для этого подсушенную гущу нужно переложить в пластиковую коробочку из-под маргарина или масла, пробив в крышке несколько отверстий. Теперь кофе впитает в себя все неприятные запахи.Кофейная гуща полна всевозможных питательных элементов, например, азота, поэтому её смело можно использовать как удобрение для растений, любящих кислую почву. Это розы, азалии, камелии. Нужно всего лишь периодически подсыпать гущу на клумбы или в горшки и наблюдать, как растут цветы.Для тех, кто варит домашнее туалетное мыло, кофейная гуща – незаменимый компонент рецепта.Нет ничего хуже для хозяйки , если её руки пахнут кухней спустя несколько часов после готовки. Поэтому у раковины непременно нужно держать коробочку с кофейной гущей. Потерев ей руки, удастся удалить любой запах, даже чеснока.Кто бы сомневался, что кот облюбует клумбу с самыми дорогими и ценными экземплярами цветов. Чтобы выпроводить его оттуда, нужно смешать кофейную гущу и кожуру апельсина и посыпать смесью почву. Кот теперь будет обходить это место десятой дорогой.Прежде чем вымести золу из камина, стоит посыпать её влажной кофейной гущей. Она не позволит мельчайшей пыли взлететь и испачкать всё вокруг.Кофейная гуща – отличное абразивное средство, которое поможет удалить грязь с посуды. Просто бросаем горсть гущи, хорошо трём поверхность сковороды и ополаскиваем.













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