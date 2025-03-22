Рейтинг романов Кинга от лучшего к худшему

Литературный критик и переводчик Анастасия Завозова расставляет приоритеты в творчестве одного из самых плодовитых современных авторов.







Если честно, важнейшей книгой Стивена Кинга я считаю его мемуар о писательском ремесле «Как писать книги». Если его прочитать, можно до некоторой степени понять, чем вызван многолетний и, главное, неослабевающий успех Кинга-писателя.

1. The Stand/ «Противостояние» (1990, полная версия)

2. Carrie/ «Кэрри» (1974)

3. It/ «Оно» (1986)

4. The Shining/ «Сияние» (1977)

5. The Gunslinger/ «Стрелок» (1982, 2003 – исправленная и дополненная версия)

6. Joyland/ «Страна радости» (2013)

7. Salem’s Lot/ «Салимов удел» (1975)

8. Under The Dome/ «Под куполом» (2009)

9. Dr. Sleep/ «Доктор Сон» (2013)

10. 11.22.63