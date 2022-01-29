Фотографии, сделанные иностранными корреспондентами во время пребывания в СССР в 1961 году

Торговец фруктами на центральном рынке. СССР, Москва, 1961 год.

1. Иностранные туристы

Иностранные туристы возле нового павильона ВДНХ. СССР , Москва, 1961 год.

2. Гидроэлектростанция

Вид на Волжскую гидроэлектростанцию.

3. Машинный зал

Машинный зал Волжской гидроэлектростанции.

4. Вид на Кремль

Вид на Кремль в пасмурный день. СССР, Москва, 1961 год.

5. Почетный караул

Почетный караул у мавзолея Ленина-Сталина. СССР, Москва, 1961 год.

6. Московский рынок

Центральный московский рынок. СССР, Москва, 1961 год.

7. Торговец фруктами

Торговец фруктами на центральном московском рынке. СССР, Москва, 1961 год.

8. Приём в пионеры

Детей принимают в пионеры на Красной площади. СССР, Москва, 1961 год.

9. Туристы на Красной площади

Туристы гуляющие на Красной площади. СССР, Москва, 1961 год.

10. Рабочий момент

Женщины работающие на стройке. СССР, Москва, 1961 год.

11. Возле мавзолея

Вальтер Ульбрихт возле мавзолея Ленина. СССР, Москва, 1961 год.

12. Японская делегация

Японская делегация возлагает венки к мавзолею Ленина. СССР, Москва, 1961 год.

13. Царь-Пушка

Японская делегация возле Царь-Пушки в Кремле. СССР, Москва, 1961 год.

14. Парад на Красной площади

Прохождение военной техники во время военного парада на Красной площади. СССР, Москва, 1961 год.

15. После парада

Дворники подметающие Красную площадь после парада. СССР , Москва, 1961 год.