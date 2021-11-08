Популярные бытовые приборы из СССР, которые могли серьезно навредить человеку

Бытовые приборы СССР.
Многие бытовые приборы в Советском Союзе были «побочными». Это означает, что выпускались они на оборонных предприятиях, которые в мирное время занимались производством промышленных товаров гражданского назначения. И хотя техника и была весьма надежной, даже советский Знак качества не был гарантией от неприятных сюрпризов.
1. Телевизор
Телевизор был небезопасен.
Советский телевизор был действительно небезопасен. И речь шла совсем не о коммунистической пропаганде. Дело в том, что до 1989 года в стране выпускались телевизоры с электронно-лучевыми трубками (кинескопами). Они выдавал пускай и очень слабое, но все еще рентгеновское излучение.
Был у советских телевизоров (и не только советских) тех времен еще один порок. Их достаточно часто «коротило», что уже само по себе опасно для человека. В момент замыкания телевизор мог загореться или даже эффектно взорваться. Многие телевизоры XX века крайне плохо переносили любые перепады в электросети.
2. Холодильник
Внутри была ядовитая пакость.
В советских холодильниках, которые встречаются во многих семьях и сегодня, использовался фреон R-22. По мнению медиков, если этот бесцветный газ как следует нагреть, то образуется фосген, способный спровоцировать отек легких, что в свою очередь приводит к летальному исходу. Правда, для этого фреон нужно нагревать на открытом огне при температуре не ниже 250 градусов. Так, при пожаре в квартире холодильник становился еще одним источником смертельной опасности.
3. Микроволновая печь
Любые СВЧ опасны.
«Потрясающее» наследие нацистской Германии. Рейха не существует уже более 70 лет, а он все еще продолжает убивать! Да-да, первая микроволновая печь была сделана именно там еще до войны и преподносилась, как настоящее бытовое чудо, которое позволит сэкономить уйму времени хозяйки. Весьма иронично, что патент на СВЧ принадлежит сегодня американцам, которые создали первую печь в 1947 году. Справедливости ради стоит сказать, что свой «излучатель» пытались создать и в СССР. Заметка о таком появилась в газете «Труд» за 9 дней до начала Великой Отечественной войны.
Долгое время в СССР действовал запрет на производство микроволновых печей. В 80-е годы в серию пошли первые СВЧ «Электроника» и «Добрянка», которые выпускались на оборонных предприятиях. Правда, широкого применения из-за высокой цены они так и не нашли. Возможно и к лучшему, ведь эти печки создают ннебезопасное излучение и уничтожают в продуктах питания все витамины.
4. Примус, керосинка, керогаз
Самая опасная вещь.
Огонь - не игрушка для детей, а как продемонстрировал советский новогодний фильм «Джентльмены удачи» - и для взрослых тоже. Что может быть опаснее в быту, чем керосинка? И дело вовсе не в наличие открытого огня, а в том, что при неправильной эксплуатации она могла взорваться.
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