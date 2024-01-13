10 лучших парков развлечений в мире

А вы в детстве мечтали побывать в Диснейленде? А знаете ли Вы, какие парки развлечений помимо Диснейленда считаются лучшими в мире? А в России? В конце поста Вы узнаете, какие три парка развлечений, считаются самыми лучшими в России.
№10. Порт Авентура – Испания
Парк развлечений и европейский курорт Порт Авентура расположен в городе Салоу, недалеко от Барселоны. Порт Авентура – это самый посещаемый парк развлечений в Испании, каждый год его посещают более 3 млн. человек. Дата открытия: 1 мая 1995 года.
На 117 гектарах этого развлекательного комплекса вы найдете 40 аттракционов, 4 отеля, аквапарк, пляжные клубы и поля для гольфа. В центре парка располагается огромное озеро в 3 гектара.
В парки есть шесть тематических зон: Дикий Запад, Средиземноморье, Китай, Мексика, Детская страна Сезам и Полинезия.На протяжении всего дня в парке вы сможете наблюдать 90 шоу в театрах и на улицах.
№9. Диснейленд – Франция
Disneyland Paris – комплекс парков развлечений компании «Уолт Дисней» в городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее Парижа.
Когда во Франции появился Диснейленд, эта страна уверенно заняла лидирующие позиции по количеству туристов. Диснейленд – место, где сбываются мечты. Парижский Диснейленд – это точная копия парка в Калифорнии. Здесь все продумано до мелочей: от головокружительных аттракционов и любимых персонажей мультфильмов до отелей, ресторанов, баров и ночных клубов. Чтобы в полной мере насладится всеми прелестями парка, нужно остановиться здесь хотя бы на несколько дней.
Парк открыл свои двери для посетителей 12 апреля 1992 года. На территории в 1943 га располагаются Disneyland Park и Walt Disney Studios Park, увеселительный парк Disney Village, поле для гольфа Golf Disneyland, отели, деловые и жилые кварталы. Ежегодно в среднем парижский Диснейленд посещают около 12 млн. человек.
№8. Парк развлечений и морской зоопарк-океанариум SeaWorld Orlando – США
SeaWorld Orlando – парк развлечений и морской зоопарк-океанариум в городе Орландо, штат Флорида, США, был открыт 15 декабря 1973 года.
Здесь показывают шоу с морскими животными – дельфинами, китами касатками, морскими котиками. Вы сможете увидеть таких животных как белые медведи, белуги, морские котики, пингвины, акулы и др.
Аттракционы и американские горки, водные горки и 3D шоу смогут произвести впечатление на взрослых и детей.
SeaWorld Orlando занимает площадь 81 гектар, работает круглый год. Парк посещают около 5 млн. человек ежегодно.
№7. Исторический тематический парк Le Puy du Fou – Франция
Puy Du Fou – исторический парк развлечений во Франции. Площадь парка – более 50 га.
Этот парк не простой – здесь воссоздаются исторические события: сражения гладиаторов, парады римлян, игры из античных времен, гонки на колесницах. Парк посвящен истории Франции с древних времен и до начала 20 века. Парк Puy du Fou состоит из нескольких отделений: экологического, исторического и парка развлечений.
Основателем парка считается Филипп ле Жоли де Вилье де Сентиньон. Сегодня он известный политик, предприниматель, отец семерых детей. Но будучи еще студентом, в 1978 г. он решил восстановить постройку средневекового замка и показывать там спектакли. Так был создан развлекательный парк с различными сценами для показа, а в 1989 году появились исторический и экологический парки отдыха. Так было положено начало парку исторических аттракционов, который за эти годы превратился в целый город развлечений. Сегодня его называют еще и вторым французским вариантом Диснейленда.
№6. Сады Тиволи – Дания
А вы знали, что Уолта Диснея на создания Диснейленда вдохновил именно парк «Тиволи»? Сады Тиволи – гордость Копенгагена. Парк был открыт в 1843 году – он является одним из старейших парков в Европе. Тогда такие развлекательные сады в восточном стиле начали только входить в моду в Европе.
В парке работают 26 аттракционов во время летних месяцев и 29 аттракционов во время Хэллоуина и Рождества. Наиболее популярной считается самая первая американская горка в «Тиволи» — Roller Coaster 1914 года. Так же здесь есть свой театр пантомимы и роскошный бутик-отель Nimb 1909 года, по архитектуре напоминающий Тадж-Махал.
Площадь парка – 82 000 м2. Ежегодно парк посещают около 4 млн. человек.
№5. Мир Бето Карреро – Бразилия
Парк развлечений «Мир Бето Карреро» расположен на острове Санта-Катарна. Парк разделен на семь уникальных зон. На территории парка размещен большой замок под названием «Замок Наций», площадь которого составляет 10 444 квадратных метров. Внутри замка есть аттракцион «Дикое приключение» — железная дорога. Также там размещены многочисленные магазины и кафе.
На территории парка есть много тематических регионов со своими аттракционами. Во время «Прогулки на вертолете» открывается прекрасный вид на город Пенья и сам парк. Также на территории парка находится зоопарк с сотнями животных различных видов: тигры, ягуары, медведи, львы, жирафы и слоны.
№4. Диснейленд – США
Диснейленд в США (Калифорнии) — первый Диснейленд в мире. Он был открыт в июле 1955 года. Персонажи любимых мультфильмов гуляют по всему парку, создавая атмосферу праздника и сказки для малышей. Захватывающие дух американские горки – развлечения для детей постарше и взрослых.
На сегодняшний день территория развлекательного комплекса Disneyland Resort состоит из:
1) Disneyland Park – первоначальный тематический парк.
2) Disney’s California Adventure Park – новый тематический парк.
3) Downtown Disney – развлекательная территория с многочисленными ресторанами, игротеками, театрами.
4) Disneyland Resort Hotels – отели Диснейленда.
Количество посетивших Диснейленд – более 600 млн. человек с момента его открытия. Посетив этот развлекательный центр семейного отдыха, Вы подарите себе и своим детям незабываемые впечатления.
№3. Европа-парк – Германия
Второй по популярности парк развлечений в Европе после парижского Диснейленда. Европа-парк расположен в немецкой земле Баден-Вюртемберг рядом с городом Руст недалеко от франко-немецкой границы. Ежегодно парк посещают примерно 4 с половиной миллиона человек. Это, конечно, несравнимо с показателями Диснейленда во Флориде, но стоит помнить, что Европа-парк работает не круглый год.
Парк был открыт в 1975 году как выставка достижений компании семьи Mack, с 1780 года занимающейся производством транспортных средств. В парке десяток американках горок, других веселых аттракционов, различных шоу и мероприятий. Европа-парк – это полноценный курорт с большим количеством отелей.
Парк интересен своей концепцией – его тематические зоны представляют несколько мини-копий европейских государств. Всего в Европа-парк представлено 11 стран: Скандинавия, Германия, Франция, Голландия, Испания, Италия, Швейцария, Португалия, Англия, Греция и Россия.
Помимо зон по странам в парке есть и сказочные площадки: «Заколдованный лес», замок Спящей красавицы, «Джунгли», «Мир викингов».
№2. Дискавери Ков – США
Discovery Cove – революция в области тематических парков Флориды. «Бухта открытий» задумывался как частный остров. Его пять основных секторов расположены в красивейшей местности с водопадами, бассейнами и пещерами, связанными между собой пляжами.
1. Коралловый риф. Здесь вы найдете гроты, коралловые рифы, тысячи прекрасных тропических рыбок, устрашающих акул. Полюбоваться на всю эту красоту можно через прозрачную стену.
2. Птичий вольер. Здесь находятся более 250 птиц со всего мира. Тропические птицы порадуют глаз ярким оперением. Вы можете покормить птиц и других животных.
3. Рэй-лагун. Здесь вы сможете проплыть над скатами, некоторые из которых вырастают в длину до 1.5м. Проплывете по тропической реке, полюбуетесь уникальными пейзажами: влажные тропические леса, подводные пещеры, водопады, песчаные пляжи и скалистые лагуны. Есть здесь и подводная пещера.
4. Дельфин-лагун. Здесь вы сможете насладиться обществом прекрасных дельфинов, поплавать вместе с ними, держась за их плавники.
5. Лагуна-гриль. Сюда можно прийти вечером для отдыха, отведать деликатесы и потанцевать.
№1. Острова Приключений Universal – США
Орландо Юниверсал Студио – тематический парк-курорт в штате Флорида. Сегодня Юниверсал Студио состоит из двух тематических парков, развлекательного комплекса и четырех отелей.
В 1990 году был открыт только один тематический парк – Юниверсал Студио Флорида, а в 1995 году началось строительство Острова приключений. Наряду с новым тематическим парком на территории Орландо Юниверсал Студио появилась своя аллея городских прогулок CityWalk, на которой расположено множество ресторанов, магазинов и ночных клубов.
В некоторых частях парка иногда проходят киносъемки. Поэтому посетители, посещая различные тематические места, могут наткнуться на съемочную площадку.
Юниверсал Студио Орландо по структуре делится на восемь тематических областей: Голливуд, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Уорлд Экспо, Лондон или Косой переулок, Спрингфилд, Продакшн Сентрал и Kidzone Дятла Вуди.
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