Дети звездных родителей, которые стыдятся своих «предков»

Конфликты между разными поколениями были и будут всегда. Во многом, конечно, виноват подростковый максимализм и желание быть самостоятельными. Однако случается, что молодое поколение ведет себя гораздо мудрее и выдержаннее, нежели их звездные родители. Об этих случаях узнает пресса, и не упускает случая «протролить» знаменитых и таких непутевых пап и мам.
Рокко, сын Мадонны
Рокко сын Мадонны. Источник фото: cerse.net
Всем известно, что поп-звезда не спешит стареть. И если бы она только тратила бешеные деньги на различные омолаживающие бьюти-процедуры. Но нет, Мадонна не перестает носить провокационные наряды, посещать молодежные тусовки и заводить молоденьких любовников. А еще она любит размещать в соцсетях провокационные снимки. И когда с просьбой о комментарии журналисты отправляются к ее сыну Рокки, то молодой человек буквально взрывается от ярости. Он не раз заявлял, что ему трудно простить мать, которая своей тягой к скандалам портит его жизнь. Рокки по этому поводу не раз устраивал разборки в семье и даже грозил уйти. В 2015 году он так и сделал, перебравшись на пмж в Великобританию к отцу. Мадонна же и из этого сделала хайп, периодически заставляя фанатов сочувствовать брошенной матери.
Келли, дочь Оззи Осборна
Келли, дочь Оззи Осборна. Источник фото: ru.people-lifestyle.com
Согласны, это та еще семейка. Как старшее поколение, так и молодое любят подшучивать друг над другом, но иногда это переходит все границы. Особенно если авторство глупых розыгрышей принадлежит старшему представителю династии рок-музыкантов. Как рассказывала Келли, однажды отец перерезал ножницами веревочку от ее стрингов, и это произошло к ужасу девушки на глазах ее приятелей. Любопытно, как отреагировала ее мать. Вместо того, чтоб защитить дочь или проявить женскую солидарность, она хохотала вместе с остальными. В другой раз шутник Оззи решил запереть приятелей дочери в кладовке. Их удалось вызволить лишь с помощью вызванных по этому случаю родителей друзей. Девушка не раз заявляла, что ей стыдно за скандальные проделки ее отца. Однако все же от ее родной папа, и она старается поддерживать с ним близкие отношения.
Бруклин, Ромео и Круз, сыновья Дэвида Бекхэма
Сыновья Дэвида Бэкхэма. Источник фото: peopletalk.ru
Для многих англичан спортсмен, бизнесмен и просто красивый мужчина Дэвид - образец праведного семьянина. Бекхэм всячески поддерживает имидж заботливого и любящего отца. Чего стоит один факт, что на первом свидании старшего сына он тоже присутствовал, правда не вмешиваясь, а лишь издали наблюдая и подбадривая наследника. Однако иногда отцовская забота и любовь переходит все границы. Вспоминая свой тинейджерский возраст, сыновья в один голос говорят, что в некоторые моменты стеснялись своего отца. К примеру, Бруклин ненавидел, когда знаменитый папа подвозит его на машине к воротам школы, ведь в глазах друзей от выглядел папенькиным сыночком. И все как один дети заявляют, что просто ненавидели, когда родители проявляли чувства к ним прилюдно. Впрочем, сейчас это вызывает в них лишь улыбку.
Ариадна, дочь Анастасии Волочковой
Скандально знаменитая балерина прославилась не сколько своими танцевальными партиями, а склонностью к эпатажу и скандалам. Фото в откровенных позах и порой без купальника эта дама считает частью своего имиджа. Однако, увлекшись, она позабыла, что ее некогда маленькая и послушная дочь выросла. И вполне естественно, что у девушки стали возникать комплексы в отношении родительницы. Дело дошло до семейного конфликта, в результате которого Ариадна перебралась жить к своему отцу Игорю Вдовину. Причем точного адреса обиженная дочь не оставила. Мать тем временем продолжает плодить скандальные фото в сети. Она надеется, что дочь поймет ее стремление устроить личную жизнь и выйти замуж.
Айрленд, дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер
Айрленд Болдуин. Фото источник: news.myseldon.com
У кого не бывает разгневаться на упрямого подростка, который к тому же тебя игнорирует? Вот и Болдуин никак не мог поговорить с 11-летней дочерью, которая не брала трубку. В итоге актер разошелся и наговорил на автоответчик множество гадостей, в том числе назвал ребенка «легкомысленной маленькой свиньей». Девочка это не стерпела, и обнародовала запись. В итоге разразился огромный скандал. Пострадал и отец - его обвинили в оскорблении несовершеннолетней, да и сама Айрленд еще долго отбивалась от прилипшего к ней прозвища. Это еще при том, что она с детства мечтала стать моделью, и из-за этих переживаний страдала различными пищевыми расстройствами. Но время лечит, и сейчас подросток в красавицу модель, помирилась с отцом, а на публику больше не выставляет «грязное белье».
Эппл, дочь Гвинет Пэлтроу
Эппл, дочь Гвинет Пэлтроу. Источник фото: topnews.ru
Однажды актриса призналась, что не считает себя идеальной матерью. Ей стыдно за свою несдержанность. Как-то ее дочь села за руль и не заметила красного цвета светофора Реакция Гвинет не заставила себя ждать: она наорала на растерянную дочь. Как результат - девушка расплакалась. В будущем актриса решила так остро не реагировать на проступки детей, помня свои. Эппл же, в свою очередь, тоже недовольна поведением матери Как признается актриса, подросток в любой ситуации, даже если старшая Пэлтроу ничего не будет делать, все равно ее одернет «Мама, прекрати!»
Фэйт и Сандэй, дочери Николь Кидман
Дочери Николь Кидман. Источник фото: 7sisters.ru
В какой-то момент во взаимоотношениях матери и дочери наступает период, когда взрослеющие начинают критически относиться к внешности матери. Как поделилась рыжеволосая красавица Николь, однажды дочурки ее огорошили, заявив, что отказываются сопровождать ее на прогулке. Они потребовали от актрисы привести себя в порядок - накраситься, уложить волосы и одеться по-красивее. Об этом моменте Николь рассказывала с гордостью и одновременно грустью в голосе - ведь ее девочки только вступают в пору расцвета, в то время, когда она не молодеет.
Сергей, сын Сергея Зверева
Сергей Зверев с сыном. Источник фото: life.ru
У российского стилиста своеобразная подача образа, да и эксцентричных поступков уйма. Со всем этим его приемный сын мирился до момента, пока не узнал, что его усыновили. С тех пор пропасть между отцом и сыном все увеличивалась. Король гламура не хотел мириться с тем, что воспитанный им сын не разделяет его взглядов. Сергей-младший же сознательно шел на конфликт выбрав рабочую профессию и женившись вовсе не на супермодели. Он избрал простую жизнь в провинции и вполне счастлив в своей маленькой семье. Усыновитель и его приемный сын больше не общаются.
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