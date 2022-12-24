Йосемити – национальный парк США

Национальный парк Йосемити раскинулся на западных склонах Сьерра-Невады в Калифорнии и занимает более трех тысяч квадратных километров. Это поистине уникальный уголок природы, один из немногих, который и в наши дни можно увидеть практически в первозданном виде.







Парк является одной из крупнейших и нерасчленённых территорий сохранения дикой природы в районе Сьерра-Невады; местная фауна и флора чрезвычайно разнообразна.







Озеро Теная.







Часть территории Сьерра-Невады, где расположен парк, долгое время считалась границей поселений европейцев, торговцев, охотников и путешественников. Однако этот статус изменился в 1848 году с открытием месторождений золота у подножий гор на западе. С этого момента торговая активность на этой территории резко увеличилась, в результате спровоцировав калифорнийскую золотую лихорадку.







Несколько видных людей, включая Галена Кларка и сенатора Джона Коннесса, заинтересовались коммерческим успехом туристического бизнеса и выступили с идеей создания общественного парка на территории долины. 30 июня 1864 года президент США Авраам Линкольн подписал до этого одобренный Конгрессом документ, названный Йосемитским грантом. Долина Йосемити и роща Марипоса были переданы Калифорнии, им был предоставлен статус парка штата, а спустя два года была назначено правление специальных уполномоченных.







В 1916 году была сформирована государственная служба, призванная ухаживать за парком. Были построены дороги, охотничьи домики и кемпинги вдоль озёр. С развитием автомобильного движения к парку были проложены скоростные магистрали. В 1920-е годы был основан музей Йосемити.







В различных природных ландшафтах парка, начиная от зарослей колючих кустарников в предгорьях и заканчивая альпийскими лугами на вершинах гор, насчитывается более 250 видов позвоночных животных, которые включают в себя рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих. Большое биоразнообразие по сравнению с другими близлежащими регионами также объясняется нетронутой дикой природой, где деятельность человека не способствует их деградации и исчезновению.







Несмотря на богатую растительность и принятые природоохранные меры, в обозримом прошлом 3 вида фауны, обитающих в парке, полностью вымерло, а ещё 37 имеют специальный статус либо в калифорнийском, либо в федеральном списке видов, которым угрожает опасность исчезновения. Наиболее серьёзными угрозами для йосемитской дикой природы в настоящее время являются лесные пожары, интродуцированные виды, загрязнение воздуха, раздробление естественных мест обитания и изменение климата. Также учитываются такие факторы, как попадание животных под колёса автомобилей и употребление некоторых видов в пищу людьми.







Ежегодно в Йосемити приезжает более трех миллионов туристов. Из-за тяжелой экологической ситуации, которую повлекло такое скопление людей, 89 % территории парка сейчас считается заповедником с высочайшей степенью защиты – посетителям вход воспрещен.































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