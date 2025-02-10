Предметы, которые запросто можно мыть в посудомойке

Посудомоечная машина – поистине незаменимая вещь в современном мире, благодаря которой можно сэкономить не только время, а и нервы. Впрочем, помимо кухонной утвари в ней можно мыть и другие предметы. Спорим, вы даже не подозревали об этом?







1. В посудомойке можно мыть стаканы для зубных щёток

2. Вазы также можно мыть в посудомойке

3. Смело мойте мыльницы

4. Некоторые части бытовой техники также можно мыть в посудомойке

5. Мойте в посудомойке расчёски и заколки

6. Стеклянные полочки (в том числе из холодильника) также подлежат мытью в посудомойке

7. Вытяжные фильтры также можно преспокойно мыть в посудомойке

Стаканы для зубных щёток и пасты отлично переносят мытье в посудомоечной машине.Стаканы для зубных щёток частенько становятся рассадником бактерий и неприятного запаха по одной простой причине – в них скапливается конденсат и оседающая на дно вода, застаивается. Следовательно, образуется плесень, которая распространяется на зубные щётки и тюбики с пастой, даже если это не бросается в глаза. В идеале для профилактики нужно хотя бы раз в дне недели тщательно мыть банные стаканы, но лучше всего для этих целей подойдёт посудомоечная машина. Специальные моющие средства и цикл, справятся не только с плесенью и неприятным запахом, а и помогут устранить налёт и другие загрязнения, вернув изделию сияющий вид и приятный аромат.Причудливых форм вазы или с узким горлышком также с лёгкостью моются в посудомойке.Зачастую, узкие вазы причудливых форм очень сложно мыть под проточной водой, даже с помощью специальной щётки и средств. Поэтому, если вы хотите добиться желаемого результата и получить изделие без разводов, налёта и неприятного запаха как внутри, так и снаружи – воспользуйтесь посудомоечной машиной. Мыть можно практически любые изделия, за исключением цветных, ручной работы или с объёмными рисунками, поскольку можно повредить покрытие.А чтобы мыльница легко отмылась, отправьте её в посудомойку.В посудомоечной машине также можно мыть мыльницы как открытого, так и закрытого типа. Таким образом вы избавитесь не только от скопившего мыльного и известкового налёта, а и от пятен плесени, в том числе и внутри ёмкости. Изделие будет сиять свежестью и чистотой, а риск развития вредоносных бактерий сведётся к минимуму.Насадки от пылесоса и другой бытовой технике также легко отмываются в посудомоечной машине.Например, в посудомойке можно мыть насадки от пылесоса, паровых очистителей, швабр, увлажнителей воздуха, стаканы от блендеров, насадки от кухонных комбайнов и мясорубок, лотки от холодильника и стиральной машины. Как правило, к сожалению, такие изделия весьма сложно вымыть обычным образом, тем более в труднодоступных местах, а так, закинув в посудомоечную машину, можно добиться отличного результата: никакой накипи, скопления пыли и загрязнений, плесени, грибка и буквально въевшихся чистящих средств. После этого готовка и уборка станет в разы эффективнее, поскольку всё работает исправно и слаженно, без особой нагрузки, которая возникает из-за засоров.Расчёски и заколки становятся как новые, если их помыть в посудомойке.На первый взгляд, мыть расчёски и заколки в посудомоечной машине – кажется странной затеей. Но на самом деле это достаточно эффективный способ вымыть изделия до скрипучего состояния и блеска. Моющие средства вместе с циклом отмоют с зубьев, между ними и основания расчёски не только частички эпидермиса, а и кожное сало, перхоть и любые другие скопившиеся загрязнения. Также дела обстоят и с заколками, которые частенько выпускают из виду, даже не обрабатывая их врем от времени антисептиком. Вымытые таким образом расчёски будут меньше электризоваться, следовательно, волосы перестанут торчать в разные стороны.Любые стеклянные полочки, в том числе из холодильника, можно мыть в посудомоечной машине.А вызнали, что стеклянные полки запросто можно мыть в посудомоечной машине? Нет? Тогда ловите пару советов и проверяйте результат. Лучше всего выбрать холодный или средний температурный режим воды, добавить чистящее средство и запустить цикл. После такой мойки полки будут как новенькие. Уйдёт не только неприятный запах и разводы, а и даже самые застарелые загрязнения и въевшиеся пятна. Мыть таким методом стеклянные полки лучше всего где-то раз в месяц, но если чувствуете, что ситуация не терпит отлагательств, то можно и два-три, в зависимости от степени загрязнения.Небойтесь мыть вытяжные фильтры в посудомоечной машине.Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с тем, что, когда нужно вымыть фильтры от вытяжки, на это занятие уходит не один час времени, а ко всему прочему ещё и нервы. Да вот только мало кто знает, что вытяжные фильтры можно спокойно мыть в посудомоечной машине. Такой способ гораздо быстрее и эффективнее, благодаря выбранному циклу можно отмыть не только копоть и гарь, а и застаревшие пятная жира. В итоге фильтр как новенький, да и работает в разы лучше, чем до этого.