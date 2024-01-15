Арочные своды из кирпича: технология кладки и особенности строительства, которые не боятся землетряс

Много веков подряд сводчатое или купольное перекрытие являлось самым надежным и крепким. | Фото: sdelaipotolok.com.

Современные мастера создают не менее шедевральные сооружения используя лишь кирпич и раствор. | Фото: fishki.net.

Удивительной красоты арочный потолок сделан современными мастерами. | Фото: fishki.net.

Сводчатый потолок в современном дизайне. | Фото: samstroy.com.

Современный стиль кладки сводчатых сооружений из кирпича. | Фото: fishki.net.

Благодаря современным строительным материалам сводчатые потолки могут иметь невероятные архитектурные формы. | Фото: kamtehnopark.ru.

При строительстве радиусного перекрытия нужно создать проект. | Фото: blog-potolok.ru.

С помощью клиновидного кирпича или камня можно сделать сводчатый потолок и без цементного раствора. | Фото: pinterest.com.

Используя подобную технологию можно построить купольный дом. | Фото: riadmar.livejournal.com.

Чаще всего сводчатые потолки делают при строительство подвалов. | Фото: moypodval.ru.

Все работы по кладке радиусных сооружений должны выполнять профессионалы. | Фото: pinterest.com.

Проверку на прочность арочные конструкцию проходят не только сотнями лет, но и природными катаклизмами. | Фото: pinterest.com.

Из кирпича можно сделать удивительной формы лестницы. | Фото: fishki.net.

Витиеватая лестница из кирпича может украсить интерьер любого дома. | Фото: pinterest.com.