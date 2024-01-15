Арочные своды из кирпича: технология кладки и особенности строительства, которые не боятся землетряс

Как известно, сводчатые потолки более прочные и могут выдерживать даже сильные землетрясения. Эти слова подтверждают сохранившиеся практически в идеальном состоянии памятники архитектуры, которые насчитывают не одну сотню лет. И самое главное, что такого рода конструкции возводились из специального кирпича высококлассными зодчими без единой капли какого-либо раствора. Современные же методы строительства радиусных перекрытий позволяют создавать настоящие шедевры, глядя на которые даже не верится, что такое чудо возможно.
Много веков подряд сводчатое или купольное перекрытие являлось самым надежным и крепким. | Фото: sdelaipotolok.com.
Как показывает практика, именно сводчатые или радиусные потолки и перекрытия не только эстетичней выглядят, но и более долговечны, что доказывают старинные храмы, арочные мосты и другие постройки, дожившие до наших дней.
Современные мастера создают не менее шедевральные сооружения используя лишь кирпич и раствор. | Фото: fishki.net.
Если в старые времена такого рода конструкции возводились из специального кирпича и без применения связующего раствора, то сейчас благодаря инновационным стройматериалам появилась возможность создавать и вовсе уникальные сооружения. В это сложно поверить, но теперешние каменщики не используют никаких особых приспособлений или арматуры – только кирпич, форма и специальный раствор.
Удивительной красоты арочный потолок сделан современными мастерами. | Фото: fishki.net.
На данный момент известны шесть разновидностей арочных потолочных конструкций, а также разработан еще один способ создания сверхпрочных потолочных перекрытий, применяемых для строительства огромных промышленных помещений и общественных зданий – метод двоякой кривизны.
Сводчатый потолок в современном дизайне. | Фото: samstroy.com.
Современный стиль кладки сводчатых сооружений из кирпича. | Фото: fishki.net.
Специалисты Novate.Ru обращают внимание на единственное требование к выбору перечисленного стройматериала – любой из блоков должен иметь правильную геометрическую форму.
Благодаря современным строительным материалам сводчатые потолки могут иметь невероятные архитектурные формы. | Фото: kamtehnopark.ru.
Такие требования имеют значение лишь в том случае, если используется жидкий связующий раствор (портландцемент), вода из которого впитывается в кирпич и сразу же схватывается. Благодаря этому современные мастера могут создавать просто невероятные конструкции, которые отличаются великолепными архитектурными формами и сверхпрочностью.
При строительстве радиусного перекрытия нужно создать проект. | Фото: blog-potolok.ru.
Конечно же, если собираетесь создавать классический радиусный потолок или арку, то можно использовать старинный метод кладки. Отличительная особенность такой конструкции состоит в том, что сделать ее можно не применяя ни цемента, ни специального раствора. Для этого понадобятся лишь идеально правильный расчет, опыт в создании такого рода конструкций и клинообразной формы кирпич, который укладывается особым образом.
С помощью клиновидного кирпича или камня можно сделать сводчатый потолок и без цементного раствора. | Фото: pinterest.com.
Как ни странно, но такие «чудеса» происходят за счет того, что выполненная в виде полусферы кладка имеет центр окружности строго в середине. Для такого строительства достаточно будет использовать лишь клиновидный кирпич, имеющий наружную сторону больше чем внутреннюю. А все остальное сделают законы природы.
Используя подобную технологию можно построить купольный дом. | Фото: riadmar.livejournal.com.
Благодаря физическим законам каждый из кирпичей под действием силы тяжести плотно зажимается между соседними элементами и образовывает крепкую единую конструкцию, которой не страшны даже землетрясения. И ещё очень интересный факт - если плоские потолки уменьшают пространство, то радиусные - раздвигают его и зрительно увеличивают внутреннюю площадь.
Чаще всего сводчатые потолки делают при строительство подвалов. | Фото: moypodval.ru.
Какой бы вы способ не использовали всегда надо помнить, что главной задачей при создании радиусного потолка любой формы или витиеватой конструкции лестничного пролета является проектирование и идеальный расчет, ведь малейшая ошибка сведет все усилия на нет.
Все работы по кладке радиусных сооружений должны выполнять профессионалы. | Фото: pinterest.com.
Ведь все этапы возведения нужно выполнять максимально быстро и синхронно с обеих сторон, чтобы сойтись в центре окружности и установить «замок».
Проверку на прочность арочные конструкцию проходят не только сотнями лет, но и природными катаклизмами. | Фото: pinterest.com.
Если при строительстве используется раствор, то все швы должны полностью заполнятся раствором и идеально затираться, не оставляя «наплывов» или полостей.
Из кирпича можно сделать удивительной формы лестницы. | Фото: fishki.net.
Но в этом случае не используются ни временные подпорки, ни арматура, только кирпич, быстросхватывающийся раствор и мастерство с творческой жилкой в придачу.
Витиеватая лестница из кирпича может украсить интерьер любого дома. | Фото: pinterest.com.
За этим невероятно захватывающим процессом можно наблюдать в следующем видеоролике, который наглядно покажет, что такого рода работы должны проводить только профи.
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