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17 мест, в которых животных не должно было быть, но они там есть


Животные, найденные в необычных местах.

Животные, найденные в необычных местах.

Каждый из нас хоть раз да умилялся забавным выходкам котиков и собачек. А все потому, что большинство из нас по-настоящему любят животных, несмотря на их проказы. Мы же собрали 17 снимках, на которых животные (домашние и дикие) оказались в тех местах, где их совсем не ожидали увидеть.

1. «Когда у тебя день рождения, а гости не пришли!»


Безудержное веселье в бассейне. | Фото: Pic of the Day - QBN.

Безудержное веселье в бассейне. | Фото: Pic of the Day - QBN.

 

2. «Ой, с этими пробками быстрее пешком!»


Царь зверей идет пешком! | Фото: Solos Ante El Peligro.

Царь зверей идет пешком! | Фото: Solos Ante El Peligro.

 

3. «А рыбка свежая? Нет, мне не надо в пакет, давайте в клюв!»


Пеликан в рыбном отделе. | Фото: Reddit.

Пеликан в рыбном отделе. | Фото: Reddit.

 

4. Кто бы мог подумать, что среди птиц тоже есть самоубийцы!


Не исключено, что голубь просто замерз. | Фото: Приколы на kaifolog.ru.

Не исключено, что голубь просто замерз. | Фото: Приколы на kaifolog.ru.

 

5. «Знакомьтесь, наш новый администратор на ресепшен!»


Собака у стойки администратора. | Фото: getsokt.com.

Собака у стойки администратора. | Фото: getsokt.com.

 

6. «День был тяжелый, плесни мне молока, да пожирнее...»


Случай в баре. | Фото: Twizz.

Случай в баре. | Фото: Twizz.

 

7. И все-таки, есть в этих котах что-то демоническое...


Novate.ru искренне недоумевает, как кот это делает! | Фото: Pinterest.

Novate.ru искренне недоумевает, как кот это делает! | Фото: Pinterest.

 

8. Кажется, этим двоим уютно вместо!


Новые библейские сюжеты. | Фото: reddup.

Новые библейские сюжеты. | Фото: reddup.

 

9. «Спасибо человеку, который связал мне новую зимнюю кожу!»


Змея в утепленной шкурке. | Фото: ЯПлакалъ.

Змея в утепленной шкурке. | Фото: ЯПлакалъ.

 

10. Кот ученый в начале своего пути...


17 мест, в которых животных не должно было быть, но они там есть

«Учат в школе, учат в школе, учат в школе...» | Фото: Going Gently.

 

11. «Вы только посмотрите на этот презрительный взгляд!»


Каков наглец! | Фото: Guldum.net.

Каков наглец! | Фото: Guldum.net.

 

12. «Человек, не качай так сильно, а то я упаду!»


Для крошечного котенка это настоящий аттракцион. | Фото: Kienthuc.

Для крошечного котенка это настоящий аттракцион. | Фото: Kienthuc.

 

13. «У кого-то дрессированный пес, а у меня уточка на поводке!»


Необычные домашние животные. | Фото: PENTAX DSLRs.

Необычные домашние животные. | Фото: PENTAX DSLRs.

 

14. У меня только один вопрос: где моя гитара?


Если в футляре собака, то где гитара? | Фото: Onedio.

Если в футляре собака, то где гитара? | Фото: Onedio.

 

15. «А это, собственно, наседка или детеныш, который вылупился из яйца?»


Главная интрига - куда делась настоящая наседка. | Фото: Love Meow.

Главная интрига - куда делась настоящая наседка. | Фото: Love Meow.

 

16. Любители старинной архитектуры


Сладкая парочка в фонтане. | Фото: Pinterest.

Сладкая парочка в фонтане. | Фото: Pinterest.

 

17. Конь и его хвостатый наездник!


Настоящая дружба. | Фото: Happy Pets Club.

Настоящая дружба. | Фото: Happy Pets Club.

 

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17 мест, в которых животных не должно было быть, но они там есть

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17 мест, в которых животных не должно было быть, но они там естьПодписаться на мой Instagram
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