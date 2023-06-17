17 мест, в которых животных не должно было быть, но они там есть

Животные, найденные в необычных местах.

1. «Когда у тебя день рождения, а гости не пришли!»

Безудержное веселье в бассейне. | Фото: Pic of the Day - QBN.

2. «Ой, с этими пробками быстрее пешком!»

Царь зверей идет пешком! | Фото: Solos Ante El Peligro.

3. «А рыбка свежая? Нет, мне не надо в пакет, давайте в клюв!»

Пеликан в рыбном отделе. | Фото: Reddit.

4. Кто бы мог подумать, что среди птиц тоже есть самоубийцы!

Не исключено, что голубь просто замерз. | Фото: Приколы на kaifolog.ru.

5. «Знакомьтесь, наш новый администратор на ресепшен!»

Собака у стойки администратора. | Фото: getsokt.com.

6. «День был тяжелый, плесни мне молока, да пожирнее...»

Случай в баре. | Фото: Twizz.

7. И все-таки, есть в этих котах что-то демоническое...

Novate.ru искренне недоумевает, как кот это делает! | Фото: Pinterest.

8. Кажется, этим двоим уютно вместо!

Новые библейские сюжеты. | Фото: reddup.

9. «Спасибо человеку, который связал мне новую зимнюю кожу!»

Змея в утепленной шкурке. | Фото: ЯПлакалъ.

10. Кот ученый в начале своего пути...

«Учат в школе, учат в школе, учат в школе...» | Фото: Going Gently.

11. «Вы только посмотрите на этот презрительный взгляд!»

Каков наглец! | Фото: Guldum.net.

12. «Человек, не качай так сильно, а то я упаду!»

Для крошечного котенка это настоящий аттракцион. | Фото: Kienthuc.

13. «У кого-то дрессированный пес, а у меня уточка на поводке!»

Необычные домашние животные. | Фото: PENTAX DSLRs.

14. У меня только один вопрос: где моя гитара?

Если в футляре собака, то где гитара? | Фото: Onedio.

15. «А это, собственно, наседка или детеныш, который вылупился из яйца?»

Главная интрига - куда делась настоящая наседка. | Фото: Love Meow.

16. Любители старинной архитектуры

Сладкая парочка в фонтане. | Фото: Pinterest.

17. Конь и его хвостатый наездник!

Настоящая дружба. | Фото: Happy Pets Club.