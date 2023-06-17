17 мест, в которых животных не должно было быть, но они там есть

Животные, найденные в необычных местах.
Каждый из нас хоть раз да умилялся забавным выходкам котиков и собачек. А все потому, что большинство из нас по-настоящему любят животных, несмотря на их проказы. Мы же собрали 17 снимках, на которых животные (домашние и дикие) оказались в тех местах, где их совсем не ожидали увидеть.
1. «Когда у тебя день рождения, а гости не пришли!»
Безудержное веселье в бассейне. | Фото: Pic of the Day - QBN.
2. «Ой, с этими пробками быстрее пешком!»
Царь зверей идет пешком! | Фото: Solos Ante El Peligro.
3. «А рыбка свежая? Нет, мне не надо в пакет, давайте в клюв!»
Пеликан в рыбном отделе. | Фото: Reddit.
4. Кто бы мог подумать, что среди птиц тоже есть самоубийцы!
Не исключено, что голубь просто замерз. | Фото: Приколы на kaifolog.ru.
5. «Знакомьтесь, наш новый администратор на ресепшен!»
Собака у стойки администратора. | Фото: getsokt.com.
6. «День был тяжелый, плесни мне молока, да пожирнее...»
Случай в баре. | Фото: Twizz.
7. И все-таки, есть в этих котах что-то демоническое...
Novate.ru искренне недоумевает, как кот это делает! | Фото: Pinterest.
8. Кажется, этим двоим уютно вместо!
Новые библейские сюжеты. | Фото: reddup.
9. «Спасибо человеку, который связал мне новую зимнюю кожу!»
Змея в утепленной шкурке. | Фото: ЯПлакалъ.
10. Кот ученый в начале своего пути...
«Учат в школе, учат в школе, учат в школе...» | Фото: Going Gently.
11. «Вы только посмотрите на этот презрительный взгляд!»
Каков наглец! | Фото: Guldum.net.
12. «Человек, не качай так сильно, а то я упаду!»
Для крошечного котенка это настоящий аттракцион. | Фото: Kienthuc.
13. «У кого-то дрессированный пес, а у меня уточка на поводке!»
Необычные домашние животные. | Фото: PENTAX DSLRs.
14. У меня только один вопрос: где моя гитара?
Если в футляре собака, то где гитара? | Фото: Onedio.
15. «А это, собственно, наседка или детеныш, который вылупился из яйца?»
Главная интрига - куда делась настоящая наседка. | Фото: Love Meow.
16. Любители старинной архитектуры
Сладкая парочка в фонтане. | Фото: Pinterest.
17. Конь и его хвостатый наездник!
Настоящая дружба. | Фото: Happy Pets Club.
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