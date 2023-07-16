10 вещей из прошлого и настоящего, назначение которых сразу и не поймешь

Время зачастую неумолимо: с его течением что-то приходит в нашу жизнь, а что-то из неё уходит. И вещи в этом водовороте истории не являются исключением. Поэтому нет ничего странного в том, что когда нам на глаза попадается какая-нибудь старая вещица, то порой догадаться о ее функциях не так то просто. Вашему вниманию 10 предметов из прошлого, назначение которых с первого раза может быть неясно.
1. Не то графин, не то колба
Странная стеклянная штука с носиком. /Фото: mirfactov.ru
Эту необычную вещь сложно охарактеризовать с первого взгляда, но она явно предназначена для жидкостей. В действительности столь запоминающаяся вещица является порроном - сосудом для вина, традиционным для Испании.
2. Незаконченный велосипед
Похоже на одноколесный мотоцикл. /Фото: pikabu.ru
Когда смотришь на эту конструкцию, поначалу можно подумать, что кто-то недоразобрал велосипед. А ведь на самом деле это вещь закончена и очень полезна, ведь представляет собой приставку для инвалидного кресла. Подобный апгрейд превращает последнюю в настоящий мотоцикл.
3. Завеса от пыли или пищевая пленка
Заслон, но непонятно от чего. /Фото: hybridtechcar.com
Странно видеть такую «занавеску» на дверных проемах, и с первого взгляда кажется, что таким образом во время капитального ремонта перекрывают путь строительной пыли. Реальное же назначение этого приспособления не просто полезное, но и жизненно необходимое. Эту завесу используют во время пожаров для ограничения распространения пламени и дыма. К тому же, активируется она автоматически, сразу же после аварийного отключения электроэнергии.
4. Скульптура, похожая на робота
Необычная скульптура посреди улицы. \Фото: liveinternet.ru
На первый взгляд, фигурку, изображенную на фото, можно опознать как необычную скульптуру, а со второго - на робота, которого слегка не доделали. На самом же деле эта вещица несет в себе не столько эстетическую, сколько прикладную функцию. Ведь «скульптура» является питьевым фонтанчиком, которые и сегодня можно найти на швейцарских улицах.
5. Лесенка особого назначения
Не совсем предмет интерьера. /Фото: ekabu.ru
Эта ребристая доска может показаться просто нетривиальным способом украсить интерьер. А на самом деле такое приспособление имеет очень важное назначение. Оно является тренажером для пальцев, которые развивают мелкую моторику. Такую «лесенку» зачастую используют во время реабилитации больных, перенесших инсульт или другие заболевания, при которых нарушается координация.
6. Рамка посреди реки
Непонятная конструкция посреди речки. /Фото: provseua.com
Для чего посреди реки установили такие рамки, сразу и не поймешь. А ведь на самом деле воды огибают настоящее спортивное оборудование, хоть и самодельное. На фото изображены ворота для игры в каякинг - вид экстремального спорта, который заключается в сплаве по реке на узких лодках - каяках.
7. Непонятный рычаг
Неизвестное приспособление из прошлого. /Фото: comandir.com
При первом взгляде на это приспособление однозначно можно сказать только то, что оно достаточно старое и сегодня не применяется. В реальности же его действительно не используют, ведь весы для яиц, чем и является данный механизм, много лет назад нужен был из-за бытующего тогда мнения, что чем больше масса яйца, тем оно качественнее: те, что были тяжелее грузика на весах, продавали дороже.
8. Нечто похожее на стеклянный циферблат
Тарелка со странными отметинами. \Фото: livejournal.com
Нелегко с первого раза понять смысл делений, нанесенных на этот стеклянный предмет, разве что фантазией художника, который занимался росписью. Вот только имеют они чисто практический смысл: данный предмет является тарелкой для разрезания торта, а отметки позволяют разделить лакомство на равные кусочки для самого разного количества гостей.
9. Не то пепельница, не то аромалампа
Нетривиальная посудина. /Фото: telegraf.com.ua
Назначение этого предмета не просто непонятно - многим он может показаться просто деталью интерьера. А на самом деле вещица является...чашкой для нескольких человек сразу. Смысл конструкции в том, что гости могли пить чай или кофе из одной посуды, но из разных носиков, сохраняя при этом приличия и этикета, и гигиены.
10. Странные ножницы
Ножницы, но непонятно для чего. /Фото: mirfactov.com
При первом взгляде на эту вещь можно сразу сказать, что она максимально похожа на ножницы. Однако что ими резать, трудно сказать. А вот еще лет двести назад эти ножницы были известны и лежали во многих домах, ведь они использовались для подрезания фитилей у свечей.
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