10 вещей из прошлого и настоящего, назначение которых сразу и не поймешь

1. Не то графин, не то колба

Странная стеклянная штука с носиком. /Фото: mirfactov.ru

2. Незаконченный велосипед

Похоже на одноколесный мотоцикл. /Фото: pikabu.ru

3. Завеса от пыли или пищевая пленка

Заслон, но непонятно от чего. /Фото: hybridtechcar.com

4. Скульптура, похожая на робота

Необычная скульптура посреди улицы. \Фото: liveinternet.ru

5. Лесенка особого назначения

Не совсем предмет интерьера. /Фото: ekabu.ru

6. Рамка посреди реки

Непонятная конструкция посреди речки. /Фото: provseua.com

7. Непонятный рычаг

Неизвестное приспособление из прошлого. /Фото: comandir.com

8. Нечто похожее на стеклянный циферблат

Тарелка со странными отметинами. \Фото: livejournal.com

9. Не то пепельница, не то аромалампа

Нетривиальная посудина. /Фото: telegraf.com.ua

10. Странные ножницы

Ножницы, но непонятно для чего. /Фото: mirfactov.com