Приёмы, которые помогут преобразить даже самый маленький санузел

Как расширить пространство небольшой ванной комнаты? Не каждый домовладелец может похвастать шикарным строением, где бы удалось разместить не только унитаз и ванну или душ, но и стиральную машину, умывальник, лоток для питомца, различные тумбы, полки, декор. Что сделать, чтобы даже крохотная комнатка больше походила на роскошный будуар?







КАК РАСШИРИТЬ ПРОСТРАНСТВО

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Как расширить пространство крохотного санузла

Прежде чем приступить к обустройству маленькой ванной, нужно запомнить главное правило работы с небольшим помещением. Не перегружай пространство лишним барахлом. Это касается не только декора, но и мебели. Осмотри собственную ванную и подумай, нужна ли тебе эта тумба, полка, вешалка, полотенце.Если есть возможность, постарайся избавиться от ненужных предметов в собственной ванной. Поверь, так тебе станет легче убираться, а визуально пространство и правда расширится. И вовсе не обязательно сносить для этого весь дом, чтобы затем перестраивать заново. Но если есть возможность продумать дизайн ванной комнаты заранее, то, разумеется, лучше так и сделать.Особое внимание стоит уделить цветовой палитре ванной комнаты и ее освещению. Его должно быть достаточно для нанесения макияжа или, скажем, выполнения других уходовых процедур.Крохотное темное помещение больше будет походить на темный чулан для Буратино, чем на уютную ванную. Но ведь это же место отдыха и релакса. Позаботься о том, чтобы свет в ванной был комфортного для тебя оттенка (теплый или холодный), а также не забудь о подсветке для зеркал.Более того, в тандеме со световыми элементами должна работать плитка. Желательно светлых оттенков. Плитку также нужно выбирать без крупных рисунков, странных принтов и сомнительной формы. Быть может, лучше отделать ванную маленькой плиткой или мозаикой? Это поможет визуально сделать комнату больше и не создать впечатление, что для такой крошки хватило бы и десятка крупных плиток.Так как ванная небольшая, а пространство нужно расширить максимально, тогда сразу присмотрись к двери. Если она будет открываться внутрь комнаты, то это явно добавит неудобств. Присмотрись к раздвижным конструкциям, ну или хотя бы установи дверь, которая бы открывалась снаружи.Постарайся подобрать более современную альтернативу скучным пластиковым душевым кабинам. Не всегда они способны органично вписаться в стильный интерьер. Лучше обрати внимание на душевую, например, из оргстекла. Поверь, выглядит такой душ куда более презентабельно, нежели его пластиковый предшественник.Расширить пространство крохотной ванной поможет и подвесная сантехника. Она органично впишется на нескольких квадратных метрах, а также может быть успешно интегрирована в другую мебель. К примеру, вместо громоздкого напольного унитаза лучше установить подвесной, а свободное пространство использовать для какой-либо тумбы или корзины для белья.К слову, визуальный шум создают не только полотенца, висящие на нескольких крючках, но и десяток баночек-скляночек, заботливо разложенных по всей комнате. Что же с ними делать? Лучше спрятать. Расширению пространства способствуют встроенные конструкции и максимально удачные комбинации мебели. Например, можно сделать закрытую нишу для полотенец, а умывальник расположить над стиральной машиной.Чтобы увидеть, как изменится твоя ванная уже сейчас, купи однотонные бутылочки для косметических средств и перелей в них все свои богатства. Ты сразу заметишь, что комната будто стала чище, хотя всего-то были убраны разноцветные упаковки. В небольшой ванной должен воцариться минимализм. К тому же испытать этот лайфхак ты можешь хоть сегодня.