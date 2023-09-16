Кто из звезд не бросил на произвол судьбы своих детей-аутистов, и Как складываются их судьбы

Есть болезни или состояния, которые могут стать приговором на всю жизнь. Одних это пугает, другие несмотря ни на что, не бросают свое чадо, помогая во всем. Аутизм или РАС – это особое состояние ребенка, а позже и взрослого человека, который не умеет контактировать в социуме. Не редкость, когда аутисты достигают значительных успехов в творчестве, кино, науке. Дети с РАС могут родиться у совершенно здоровых родителей, и пока никто не знает, почему так происходит. Таких «детей дождя» воспитывают (ли) в семье Маккарти, Сталлоне, Траволты, Милявской, Нетребко и многих других.
Особенности аутизма, лечить или не лечить
Есть признаки поведения, которые присущи аутизму.
Аутизм или РАС – это психическое расстройство, которое проявляется невозможностью наладить контакт с социумом, наличием атипичных моделей поведения отличных от стандартных. Некоторые эксперты называют аутизм «болезнью социума» или «болезнью отшельников». Несмотря на большой объем проводимых исследований, ученые до сих пор точно не знают, почему развивается это заболевание, а точнее состояние. Поэтому они не могут найти от него эффективное лекарство. Чем раньше выявить это заболевание и провести коррекцию, тем больше шансов у ребенка жить полноценной жизнью. На какие симптомы следует обратить внимание
• выраженное заниженное интеллектуальное развитие;
• нежелание общаться с окружающими;
• ограниченный словарный запас и задержка моторики;
• частое желание побыть в одиночестве;
• многократное повторение слов или фокусировка взгляда в одну точку;
• «отсутствие» эмоций, поэтому со стороны выглядит, как полное равнодушие.
До сих пор ученые не знают, почему возникает аутизм и как его вылечить. / Фото:polit74.ru
Несмотря на замкнутость и целый ряд психоэмоциональных расстройств, эти дети часто бывают одаренными в какой-то одной сфере и даже становятся гениями. Аутисты могут родиться у совершенно здоровых родителей. Сейчас специалисты могут только предложить поддерживающие терапии. Они помогают аутистам адаптироваться к социуму с помощью коррекции их поведения. Сейчас ученые забили тревогу. Виной всему угрожающий рост РАС в мире. Хотя здесь можно поспорить. Дело в том, что до 1980 года практически ничего не было известно о статистике по РАС как сейчас. Бывает, что специалисты при постановке диагноза часто путают аутистов и нейротипичного человека.
Эйнштейн и Моцарт
Австриец Вольфганг Амадей Моцарт был выдающимся музыкантом и композитором XVIII века. А в 6 лет Амадей отправился в турне по Европе с отцом и сестрой. Их выступления имели оглушительный успех. За свою жизнь композитор сочинил около 600 произведений, среди которых «Симфония «40», «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро» и другие. Благодаря сочетанию разных стилей и совокупности эмоциональных ноток, композиции Амадея всегда узнаваемы и могут оказывать лечебный эффект на психику человека.
Моцарт был гениальным музыкантом и композитором, но у него были признаки аутизма. / Фото:learn4joy.ru
Эксперты утверждают, что Моцарт был аутистом. Он был замкнут, имел скудную мимику и часто мог повторять одни и те же движения, что свойственно аутистам. Беседы его быстро утомляли, вызывая скуку. Это провоцировало неадекватное поведение. Амадей мог громко мяукать, махать руками, прыгать по стульям, и другое. Альберт Эйнштейн был выдающимся физиком. Среди его достижений 3 важных открытия и около 300 научных работ. Одна из них «теория относительности». Его находки позволили человечеству продвинуться на пути познания некоторых процессов во Вселенной.
Эйнштейн был не просто гением физики, его чудаковатость объясняется наличием аутизма. / Фото:100-faktov.ru
У Эйнштейна был целый ряд признаков, присущих аутистам, а окружающие думали, что он чудак. В детстве мальчику с трудом удалось разговориться. Это произошло после 3-х лет. Учеба и высказывание мыслей тяжело давались. Альберт ненавидел, когда к нему прикасались. Совершенно не обращал внимания на свой внешний вид, а его лекции были «тяжелым испытанием» для студентов. Тем не менее, чудаковатость гения не помешала ему получить Нобелевскую премию.
Сталлоне и Дженни Маккарти
Для актера Сильвестра Сталлоне и его жены Саши Зак диагноз сына аутизм был шоком, но они не опустили рук. / Фото:irma-stream.ru
У известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне в семье был аутистом его младший сын Серджио. Об этом они узнали, когда мальчику исполнилось 3 года, и жизнь просто перевернулась. Этой новостью Сталлоне и его жена сразу поделились с общественностью, и стали бороться за полноценную жизнь сына. Его мама Саша Зак была актрисой, но оставила свою карьеру ради сына. Сильвестр много снимался, чтобы содержать всю семью и иметь возможность оплачивать реабилитацию Серджио. А мальчик находился в своем особом мире.
Серджио уже 43 года, а его папа до сих пор финансово поддерживает сына и экс-супругу.
Актер все свое свободное время проводил с сыном. Вместе они играли, рисовали, лепили. Тогда было общение и понимание, но всегда был какой-то барьер. Болезнь ребенка не сплотила супругов, а отдалила. Через 10 лет такой совместной жизни последовал развод. Сейчас Серджио исполнилось 43 года, и он по-прежнему аутист. Он ведет замкнутый образ жизни, и не идет на контакт с журналистами. Сталлоне до сих пор помогает материально сыну и бывшей жене.
Дженни Маккарти известна как американская актриса кино и журнала Playboy. А еще она была какое-то время возлюбленной актера Джима Керри. Дженни мама особенного мальчика – аутиста по имени Эван, появившегося на свет в 2002 году. Когда мальчику поставили этот диагноз, Дженни была замужем за актером Джоном Ашером, но тот не выдержал испытаний и ушел. Дженни осталась одна, но не сдалась. Она по каплям собирала информацию о РАС, и делала все для спасения Эвана.
актриса Дженни Маккартни тоже воспитывает ребенка-аутиста, полагаясь только на свои ощущения, а не рекомендации специалистов.
У Дженни был свой подход к этой проблеме. Для начала она пересмотрела питание сына. Полностью убрала мучные и молочные продукты, насытив при этом меню витаминами и микроэлементами. К удивлению, это дало ощутимый толчок, и состояние Эвана значительно улучшилось. Например, он стал в 2 раза больше запоминать и говорить слова. Маккарти питалась за компанию с сыном, и это тоже сказалось на ее формах. Дженни удалось добиться невозможного. Ее сын Эван практически избавился от РАС, и живет полноценной жизнью. Получив такой бесценный опыт, актриса написала несколько книг, которые помогут таким же родителям как она, не опускать рук, а бороться за здоровье ребенка-аутиста.
Милявская и Нетребко
Известная российская певица Лолита Милявская тоже воспитывает дочку аутиста, появившуюся на свет в 1999 году. Отец Евы Александр Цекало, который мало интересуется ее судьбой. Девочка родилась недоношенной, поэтому имела некоторые проблемы со здоровьем. Диагноз аутизм, поставленный докторами в раннем детстве, был еще одним неприятным сюрпризом для Лолиты. Поскольку с Цекало они разошлись, то артистке пришлось самой зарабатывать на жизнь. Ева жила с бабушкой в Киеве, а Милявская работала в Москве. Нужны были деньги на реабилитацию и учебу дочери.
У Лолиты Милявской дочка Ева родилась недоношенной, а помимо определенных проблем со здоровьем, врачи диагностировали еще и аутизм.
Милявская упорно ограждала девочку от внимания СМИ и поклонников, не давала интервью относительно дочери. В детстве Ева практически не проявляла эмоций, у нее была еле заметная мимика и жесты. Она была замкнута и не умела общаться с людьми. Только спустя годы специалисты уточнили диагноз Евы – это синдром Аспергера. Это одна из разновидностей аустического спектра. Часто в ее поведении проявлялась некая зацикленность на определенном предмете. В руках нужно что-то постоянно вертеть или теребить. Сейчас Еве исполнилось 23 года. После школы девушка училась в польском университете и весьма успешно.
Российская оперная певица Анна Нетребко воспитывает сына Тьяго, и он тоже аутист. Этот диагноз вызвал у нее шок и страх перед неизвестностью, но пришлось взять себя в руки. Сын был не очень общительным мальчиком, но аккуратным и спокойным. К 3 годам Тьяго мало разговаривал. Правда, в семье общались сразу на четырех языках. Окончательно стало ясно, что с сыном что-то не так, когда он практически не реагировал, когда к нему обращались. Что с этим делать и как лечить было вообще не понятно.
Оперная певица Анна Нетребко воспитывает сына-аутиста Тьяго, а на основании полученного опыта написала книгу для таких же мама, как и она.
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