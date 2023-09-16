Кто из звезд не бросил на произвол судьбы своих детей-аутистов, и Как складываются их судьбы

Особенности аутизма, лечить или не лечить

Есть признаки поведения, которые присущи аутизму.

До сих пор ученые не знают, почему возникает аутизм и как его вылечить. / Фото:polit74.ru

Эйнштейн и Моцарт

Моцарт был гениальным музыкантом и композитором, но у него были признаки аутизма. / Фото:learn4joy.ru

Эйнштейн был не просто гением физики, его чудаковатость объясняется наличием аутизма. / Фото:100-faktov.ru

Сталлоне и Дженни Маккарти

Для актера Сильвестра Сталлоне и его жены Саши Зак диагноз сына аутизм был шоком, но они не опустили рук. / Фото:irma-stream.ru

Серджио уже 43 года, а его папа до сих пор финансово поддерживает сына и экс-супругу.

актриса Дженни Маккартни тоже воспитывает ребенка-аутиста, полагаясь только на свои ощущения, а не рекомендации специалистов.

Милявская и Нетребко

У Лолиты Милявской дочка Ева родилась недоношенной, а помимо определенных проблем со здоровьем, врачи диагностировали еще и аутизм.

Оперная певица Анна Нетребко воспитывает сына-аутиста Тьяго, а на основании полученного опыта написала книгу для таких же мама , как и она.