Еда от лукавого: 4 продукта, употребление которых на Руси считалось греховным

1. Конина

Лошадей наши предки слишком любили, чтобы есть. /Фото: россельхоз.рф

2. Кофе

Кофе называли напитком от лукавого. /Фото: jetcup.ua

3. Медвежатина

Отказ от употребления медвежатины - результат древних языческих верований. /Фото: chita.aif.ru

4. Картофель

Картофель даже название получил от дьявольского ореола вокруг него. /Фото: ethnomir.ru