Еда от лукавого: 4 продукта, употребление которых на Руси считалось греховным

Традиции употребления пищи у всех народов со временем менялись, и русские исключением не стали. Часто на складывание традиций влияло место жительства или климат. Но иногда на то, что можно есть, а чего нельзя, имела воздействие вера, и некоторые блюда люди сознательно отказывались готовить, просто чтобы не оказаться под влиянием дьявола.
1. Конина
Лошадей наши предки слишком любили, чтобы есть. /Фото: россельхоз.рф
История негласного запрета на употребление мяса лошадей началось, когда на отечественные просторы проникает христианство. Так, ещё в Ветхом Завете были прописаны тезисы, ограничивающие поедание фактически всех непарнокопытных животных. В любом случае с древнерусских времён вплоть до позапрошлого столетия употребление конины считалось неправедным поступком, потому что к лошадям относились с особым трепетом, почти как к другу. Кони помогали выигрывать битвы, пахать землю и передвигаться быстрее - само собой, что есть мясо такого полезного и любимого многими животными не хотелось никому. Официально же запрет на употребление конины в Российской империи отменили только в 1867 году.
2. Кофе
Кофе называли напитком от лукавого. /Фото: jetcup.ua
История принятия кофе русскими людьми была продиктована тем, что столетиями этот продукт был вообще неизвестен, а когда появился в результате импорта из Нового Света, к нему относились с сильным подозрением. Собственно, не только в Российском государстве распространить напиток из заморских зёрен совсем далеко не сразу увенчался успехом: например, итальянцы, швейцарцы и османы и вовсе поначалу запрещали его употребление. Что касается наших предков, то Пётр I, и привезший кофе в страну, не сумел привить им любовь к напитку - его необычный вкус настолько отпугивал людей, что его называли питьём от дьявола.
3. Медвежатина
Отказ от употребления медвежатины - результат древних языческих верований. /Фото: chita.aif.ru
Если в дохристианский период на Руси конину ели, а потом перестали, то в случае с медвежатиной история была обратная. Дело в том, что как раз до прихода православия наши далёкие предки, исповедовавшие язычество, были убеждены в существовании оборотней, когда люди обращались в медведей. Само собой, страх, что вместо животного можно случайно съесть обращённого человека, откровенно отпугивало древних славян от попыток питаться мясом царя леса.
4. Картофель
Картофель даже название получил от дьявольского ореола вокруг него. /Фото: ethnomir.ru
С картофелем, по сути, случилась аналогичная с кофе история: его также завёз в Российскую империю Пётр Великий. Вот только рядовому крестьянину этот корнеплод был совершенно непонятен - мало того, что они не понимали, как его правильно выращивать, так ещё и незнание, что именно нужно есть, приводило печальным последствиям. А дело всё в том, что люди травились, пытаясь есть не плод из корня, а ягоды с семечками, которые росли на кустах. К слову, нелюбовь народа
к овощу отразилась даже в названии - у нас прижилось слово немецкого происхождения «картофель», которое в оригинале можно перевести как «дьявольская сила».
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