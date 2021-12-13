Кабель для зарядки смартфона

Использование разных кабелей для зарядки смартфона в разнообразных условиях, например,

на работе, дома или по дороге, является нежелательным. Наряду с тем, что это может

принести вред гаджету, также сами кабели могут получить повреждение.



Однако есть кабели, которые отличаются удобством и прочностью. К примеру, кабель Native

Union ориентирован на ежедневную эксплуатацию. Он занимает мало места и удобен при

ношении, ведь его можно легко складывать и класть в карман брюк или рюкзака.



Благодаря фирменной толстой оплетке и вырезам в изоляции на местах сгиба, оригинальный

аксессуар Native Union не подвержен повреждениям при скручивании и изгибе, что

значительно продлевает его эксплуатационный период.



С оригинальным кабелем для зарядки можно без преувеличения избежать неприятных

сюрпризов. Из огромного количества поддельных аксессуаров важно выбрать фирменный.

Например, кабель Lightning для iPhone не будет стоить дешево, так как наряду с

качественными элементами (USB-штекер, коннектор), он имеет оригинальную упаковку.