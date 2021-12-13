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Кабель для зарядки смартфона

Использование разных кабелей для зарядки смартфона в разнообразных условиях, например,
на работе, дома или по дороге, является нежелательным. Наряду с тем, что это может
принести вред гаджету, также сами кабели могут получить повреждение.

Однако есть кабели, которые отличаются удобством и прочностью. К примеру, кабель Native
Union ориентирован на ежедневную эксплуатацию. Он занимает мало места и удобен при
ношении, ведь его можно легко складывать и класть в карман брюк или рюкзака.

Благодаря фирменной толстой оплетке и вырезам в изоляции на местах сгиба, оригинальный
аксессуар Native Union не подвержен повреждениям при скручивании и изгибе, что
значительно продлевает его эксплуатационный период.

С оригинальным кабелем для зарядки можно без преувеличения избежать неприятных
сюрпризов. Из огромного количества поддельных аксессуаров важно выбрать фирменный.
Например, кабель Lightning для iPhone не будет стоить дешево, так как наряду с
качественными элементами (USB-штекер, коннектор), он имеет оригинальную упаковку.

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