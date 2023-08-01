Зачем строили пирамиды

На Земле существует несколько сотен пирамид – от сравнительно небольших до построек с 30-этажный дом. Но у ученых до сих пор остаются вопросы об их функциональности.







Несмотря на то, что разбросанные по всей планете пирамиды разнятся своими размерами, формами, а также временем постройки в них значительно больше общих черт, чем может показаться на первый взгляд. Исследователи отмечают во многом схожий почерк строительства пирамид. Это относится как к обработке камня, так и к его укладке. Некоторые пирамиды, в частности, мексиканские и те, что находятся в океанских глубинах объединяет наличие у подножья вытесанной из монолита «стилизованной головы». Ученые Калифорнийского университета недавно нанесли на карту все известные пирамиды и обнаружили, что они располагаются примерно на одной линии. Если за точку отсчета взять пирамиды Гизы, то эта линия заканчивается на пирамидах Гуимара, возведенных на Канарских островах. По мнению норвежского путешественника Тура Хейердала, схожесть древних мегалитических построек объясняется тем, что между островами и континентами существовал обмен опытом. Своими экспедициями Хейердал доказал возможность плавания древних людей на достаточно большие расстояния.



Гробница







Наиболее популярная гипотеза строительства пирамид – это желание современников увековечить имя земного правителя, соорудив для него гробницу. Для этих целей, по версии большинства историков, в египетских пирамидах создавали специальные погребальные камеры, которые обустраивали для посмертной жизни фараона: ему оставляли драгоценности, домашнюю утварь, мебель, оружие. А ложные коридоры и каменные двери, по распространенному мнению, должны были защитить фараона от непрошенных гостей. Тем не менее, как утверждают археологи, мумии в пирамидах никогда не находили. Захоронения производились в некрополях. Например, мумию Тутанхамона нашли в Долине Царей, Рамзеса II – в скальных гробницах, а мумия Хеопса – «хозяина» самой большой египетской пирамиды так и не была обнаружена.



Хранилище знаний







Одна из последних версий функционального предназначения пирамид предполагает, что они возводились как хранилище знаний предшествующих цивилизаций, в которых астрономическая и географическая информация выражена языком геометрии. Отечественные и зарубежные ученые, среди которых британский математик Джон Легон, проводя многочисленные вычисления длины граней и основания пирамид, их объемов, площадей и даже расстояний между пирамидами обнаруживали строгие закономерности кратности рядов чисел. В частности, соотношение периметра основания пирамиды Хеопса к ее высоте равно числу 2Пи. Опираясь на этот факт, ученые делают вывод, что пирамида служит картографической проекцией в масштабе 1:43200 Северного полушария Земли.



Навигационная станция







Французские исследователи А. де Белизал и Л. Шомери высказали необычное предположение, что Великая пирамида Египта выполняла роль передающей станции. По мнению исследователей, благодаря огромной массе пирамиды и особенностям ее формы, которая представляла собой «ложную вибрационную призму», создавалась возможность для мощных излучений. Радиэстезические исследования проведенные французскими специалистами, по их мнению, показали, что излучения могли фиксироваться на очень большом расстоянии с помощью уменьшенной модели такой пирамиды. Это позволяло древним людям без компаса сориентировать маршрут корабля в море или каравана в пустыне.



Календарь







Кандидат физико-математических наук Ольга Длужневская предполагает, что мексиканская пирамида Кукулькана могла выполнять функцию календаря. По всему периметру сооружение окружено лестницами: с каждой стороны 91 ступень – в сумме 364, что равно количеству дней в году календаря майя. Лестницы поделены на 18 пролетов, каждый из которых соответствует месяцу – именно столько насчитывал календарь майя. Более того, расположение пирамиды очень четко сориентировано по сторонам света, что в дни равноденствия создает возможность для необычного визуального эффекта. Когда лучи солнца падают на ступени образуется нечто похожее на огромную змею: голова ее появляется у основания лестницы, тогда как тело простирается вверх по всей пирамиде.



Трансформатор энергии







Согласно одной из гипотез, пирамиды это мощнейшие генераторы, которые способны отрицательную энергию преобразовывать в положительную. Так, предполагается, что аккумулируемая энергия пирамиды Хеопса фокусируется в царской комнате на месте расположения саркофага. Российский инженер Александр Голод косвенно подтверждает функциональное предназначение древних пирамид, занимаясь строительством так называемых энергетических пирамид, которые, по его мнению, гармонизируют структуру окружающего пространства и позитивно влияют на человека. Впрочем, официальная наука скептически настроена к теориям российского исследователя.



Обсерватория







Последнее время ученые все больше склоняются к версии, что древние пирамиды являлись обсерваториями. В частности, на это указывает «астрономическая ориентация» пирамид: на закат Солнца в период летнего солнцестояния, и на восход – во время зимнего солнцестояния. Египтолог Николай Данилов рассказывает, что Великая пирамида как обсерватория упоминалась еще арабскими историками. Однако долгое время не было ясно, как могли астрономы взбираться по гладким стенам пирамиды, или как внутреннее устройство пирамиды соответствовало задачам обсерватории. Ответ нашел английский астроном Ричард Проктор, изучая работы древнегреческого философа Прокла. Там отмечалось, что Великая пирамида использовалась как обсерватория, когда была достроена до уровня Большой галереи, которая выходила на квадратную площадку. Современных исследователей озадачивает один факт: почему восходящий туннель Великой пирамиды внезапно сменяется галереей, чья высота превышает 8 метров? Проктор объясняет это удобством для наблюдения за звездами. «Если бы древний астроном нуждался в большой наблюдательной щели, точно делившейся пополам меридианом через Северный полюс, чтобы наблюдать прохождение небесных тел, что бы он потребовал от архитектора? Очень высокий туннель с вертикальными стенами», – заключает исследователь.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



