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Как и чем украсить веранду, чтобы там хотелось проводить время

Несмотря на то, что майская погода весьма переменчива, многие уже начали проводить свободное время на веранде. Если же вы до сих пор не подготовили ее к сезону, советуем взять на заметку идеи из нашей статьи. Сегодня мы расскажем, как украсить веранду, чтобы вам не хотелось оттуда уходить.


Идея 1: Используйте в качестве декора инвентарь




Такие красивые инструменты можно хранить прямо на веранде

Если вы против бесполезного декора, который по вашему мнению только и делает, что захламляет пространство и собирает на себя пыль, этот лайфхак для вас.
Применяйте в качестве декора вещи, которыми вы часто пользуетесь. Например, это может быть металлическая лейка для полива цветов и огородных грядок, маленькие лопатки и грабли для обработки земли с деревянной рукояткой. Получится и функционально, и эстетично. Кроме того, такие вещи выглядят гораздо привлекательные, чем яркий пластиковый инвентарь.

Идея 2: Постелите ковер




Можно выбрать яркий или нейтральный ковер

Веранда – это, в первую очередь, место для отдыха, поэтому она должна быть уютной. А что может добавить интерьеру больше уюта и комфорта, чем ковер? Очень важно подобрать изделие правильного размера. Оно не должно быть слишком маленьким, но и занимать всю террасу целиком тоже нет никакой необходимости. Идеально, если ковер объединяет мебельную композицию, состоящую из дивана, кресла, журнального столика, и слегка выходит за ее пределы.

Что касается цветовой гаммы, то здесь у вас полный карт-бланш. Ковер может как сливаться с окружающей обстановкой, так и быть ярким акцентом. В последнем случае важно, чтобы его «поддерживали» другие детали интерьера, например, диванные подушки, иначе ковер будет слишком выбиваться из композиции.

Совет: Для оформления веранды лучше выбирать безворсовый ковер.
В нем будет скапливаться меньше уличной пыли, грязи и прочего мусора, а значит, вам будет гораздо проще его чистить.

Идея 3: Развесьте флажки




Деревянные флажки смотрятся стильно. 

Еще один простой способ украсить веранду – развесить гирлянды из флажков, которые часто используют на различных уличных фестивалях. Чтобы это не выглядело слишком наивно и по-детски, откажитесь от ярких, пестрых изделий и отдайте предпочтение сдержанной и строгой палитре, например, серым, бежевым, пастельным оттенкам. Важно, чтобы они сочетались с мебелью и текстилем на террасе.

Кстати, такие флажки не обязательно покупать, их вполне можно сделать самостоятельно. В качестве основы используйте фетр, любую плотную ткань или даже дерево. Так вы сможете не только идеально подобрать материалы и цветовую гамму, но также вложить в интерьер частичку себя.

Идея 4: Позаботьтесь об освещении




Такое освещение сделает веранду похожей на сказочный лес

Вечера, проведенные на веранде, легко могут стать особенными, если вы позаботитесь о наличии подходящего декора. Сделать обстановку по-настоящему теплой, уютной и волшебной помогут свечи. Вы можете хаотично расставить их по периметру террасы или же составить эстетичные композиции в тандеме с комнатными растениями и другим декором. Днем свечи будут просто украшать интерьер, а вечером – создавать атмосферу сказочного леса. Используйте любые варианты – светодиодные, насыпные в высоких подсвечниках колбах и пр.

Еще один вариант уютного освещения – уличные фонарики и гирлянды, которые отлично дополнят основной светильник, который вы повесите в центре потолке. Хорошо смотрятся гирлянды как с мелкими, так и с крупными лампочками. Благодаря им веранда по вечерам превращается в волшебное пространство и напоминает поляну со светлячками.

Идея 5: Сделайте красивую сервировку




Используйте красивый сервиз для сервировки

Если летом вы планируете постоянно завтракать или ужинать на веранде, советуем сделать красивую сервировку стола и оставить ее. Используйте базовый набор элементов: скатерть или дорожку, плетеные салфетки, поднос с солонкой и перечницей. А вот тарелки и вилки расставляйте уже непосредственно перед трапезой.

Также по центру можно поставить вазу с живыми или искусственными цветами. Атмосферно будут смотреться полевые цветы, а еще вы можете самостоятельно подсушить травы, колосья и составлять красивые композиции из зелени и сухоцветов. Преимущество такого букета очевидно – он будет радовать вас до тех пор, пока вы не захотите обновить его.

Казалось бы, банальные вещи, но насколько красивее и уютнее сразу становится обстановка террасы. Кроме того, есть у такого подхода и практичная составляющая: когда вы будете накрывать на стол, то потратите намного меньше времени, чем если бы делали сервировку с нуля.

Идея 6: Повесьте шторы




Подбирайте цвет штор так, чтобы он вписывался в интерьер веранды

Для оформления красивого интерьера важна не только эстетичная мебель, но и качественный текстиль. Как насчет того, чтобы украсить веранду шторами? Лучше всего использовать либо занавески средней плотности, либо соврем легкие, прозрачные изделия, которые будут делать обстановку нежной и воздушной. Не забудьте приобрести специальные подхваты, чтобы иметь возможность зафиксировать шторы в нужном положении.

Такое решение само по себе делает пространство более камерным, но чтобы картинка точно получилась идеальной, важно правильно подбирать текстиль, чтобы он не выглядел куце, и чтобы шторы были правильного размера.

Если в вашей местности часто идут дожди, это не повод отказываться от текстиля – просто выбирайте изделия с водоотталкивающей пропиткой. В этом случае даже светлые шторы не будут сильно загрязняться, плюс вы быстро сможете привести их в порядок, если увидите, например, пятна от грязи.

Идея 7: Задекорируйте стены




Используйте оригинальный декор для стен

Мы привыкли украшать стены внутри дома, но как насчет того, чтобы задействовать их и снаружи? Настенный декор поможет быстро преобразить веранду, наполнить ее соответствующим настроением, привнести нужные краски. Не обязательно отдавать предпочтение картинам и постерам, хотя это тоже отличный вариант украшения. Гораздо интереснее и атмосферное смотрятся композиции из тарелок, шляп, фотографий в рамках разных размеров. Также можно повесить несколько полочек, и на каждой из них составить красивую композицию.

Идея 8: Расставьте растения в горшках




Пригодятся как напольные, так и подвесные горшки

Чтобы «вписать» террасу в окружающую обстановку и сделать ее частью природы и вашего садового участка, нужно совсем немного – установить несколько садовых или комнатных растений в горшках. Используйте разные варианты – напольные, настенные, подвесные. А чтобы готовая композиция получилась действительно гармоничной, отдавайте предпочтение сортам разных размеров.

Не уверены, что сможете обеспечить растениям надлежащий уход? Тогда выбирайте максимально неприхотливые цветы, которые не нуждаются в частом поливе, постоянном доступе солнечного света, регулярной подкормке и пр. В этом случае ваш горшочный сад не превратится через месяц в сухостой.

Идея 9: Добавьте пледы и подушки




Пледы, подушки, пуфики добавляют тепла и уюта

Согласитесь: любой интерьер становится в сто раз уютнее, если добавить красивый плед и разложить подушки. Так почему бы не воспользоваться этим приемом на веранде? Они не только украсят террасу, но и сделают отдых максимально комфортным. Чем больше текстиля с разными фактурами, тем лучше.

Обратите внимание, что крупные изделия, которые вы планируете держать на веранде постоянно, должны быть обработаны водоотталкивающей пропиткой. А вот мелкие подушки и пледы лучше заносить в дом на ночь или если вы планируете уехать на несколько дней, чтобы они не попали под дождь.
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тер. Коттеджный поселок Веранда
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