7 фактов о странных японских автомобилях, или На чем ездят сами японцы

Все местные авто достаточно странные.
Сегодня японские автомобили можно встретить по всему миру. Вот только абсолютно большинствое этих моделей сегодня вряд ли увидишь в самой Японии, а все потому, что производятся они исключительно для внешнего рынка. Сами же японцы ездят на других автомобилях, произведенных теми же именитыми компаниями, но только для внутреннего потребления.
1. Размер имеет значение
Японцы предпочитают маленькие автомобили.
Оказавшись в Японии, можно заметить, что значительная часть автомобилей, использующихся населением, имеет небольшие габариты. Малолитражные авто здесь пользуются большим спросом по очевидной причине: города густонаселены, места не хватает, а потому компактность и маневренность транспорта здесь в особой цене.
2. В семье не без урода
Особенности национального авторынка.
Любопытно, что японский автопром полностью удовлетворяет потребность населения в доступных авто. На дорогах здесь можно увидеть всем хорошо знакомые марки: Nissan, Honda, Toyota, Suzuki. Вот только эти машины, созданы исключительно для внутреннего потребления и кстати, не отличаются изысканностью форм.
3. Кей-кары
Особенной популярностью пользуются вот такие малыши.
Кей-кары – это смесь небольшого фургона и легкового автомобиля. Машины данного вида пользуются небывалым спросом и популярностью. Они имеет малую мощность двигателя, достаточную для нужд большинства японцев вместительность, а самое главное - весьма экономичны.
4. Парковка для избранных
С парковкой в Японии все хуже, чем где-либо.
С парковкой в Японии все очень интересно и жестко. Человеку не продадут автомобиль до тех пор, пока он не предоставит свидетельство об аренде парковочного места. Данное правило не распространяется на уже упомянутые кей-кары.
5. Машина для всей семьи
Типичный представитель семейного авто.
В каждой стране можно выделить «национальный семейный автомобиль», который пользуется у населения наибольшим спросом. В Японии это вовсе не универсал или кроссовер, а вот такой вот минибус, в котором без проблем помещается целая семья.
6. Цена красна
Цены на поддержанные авто не сильно отличаются.
Если отправиться в японский автосалон для приобретения машины, можно ужаснуться тем ценникам, которые вывешены на рекламные щиты. На самом деле все эти цены имеют мало общего с японской действительностью. В среднем поддержанный автомобиль покупают здесь за 3-4 тысячи американских долларов.
7. Атака клонов
Внутри все очень однообразно.
Еще одной интересной особенностью японского автомобильного рынка является то, что внутри большинство автомобилей, особенно кей-каров, просто копия друг друга. При этом абсолютно не важно, какой производитель сделал ту или иную модель.
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