Самые древние и дикие собаки, которые живут в природе и не признают человека

Дикие собаки веками живут в природе и не нуждаются в людях. /Фото:blogspot.com

Собака Динго

Предков динго нужно искать в Азии. /Фото:usatiki.ru

На вид очень милые, но на самом деле дикие и агрессивные. /Фото:vokrugsveta.ru

Дикие собаки наносят урон сельскому хозяйству. /Фото:travelandwildlifephotography.com

Австралийские аборигены с щенками динго. /Фото:vokrugsveta.ru

Чистота породы под угрозой. /Фото:zoozoo.hu

Африканская дикая собака

Собака похожа на гиену. /Фото:maxpark.com

Самые дикие из всех диких собак. /Фото:garynevillegasm.com

Новогвинейская поющая собака

Скорее всего, это самые древние собаки./Фото:zoozlin.eu

Вой собаки похож на пение и весьма разнообразен. /Фото:sobakainfo.ru

Дикий зверь остается диким зверем даже в компании человека. /Фото:petshoptop.com

Каролинская собака

Загадочные дикие собаки из неолита. /Фото:californiacarolinadogs.com