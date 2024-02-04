Самые древние и дикие собаки, которые живут в природе и не признают человека

Дикие собаки веками живут в природе и не нуждаются в людях. /Фото:blogspot.com
Мы так привыкли, что собака – самое близкое и преданное человеку существо, ведь она одомашнена не одно тысячелетие назад. Однако в разных уголках нашей планеты еще остались дикие собаки. Они сохранили привычки своих далеких предков, живут в гармонии с природой и вовсе не нуждаются в человеке. Наблюдая за ними, можно представить, как выглядели и вели себя собаки в доисторический период, когда люди еще не приручили их.
Собака Динго
Это, пожалуй, самая известная из диких пород. Долгое время этих животных считали аборигенными австралийскими, но, в конце концов, выяснилось, динго были завезены на континент 4–5 тысяч лет переселенцами из Азии. По одной из версий ученых, порода могла произойти от индийского волка либо от вьетнамской древней собаки. Эту гипотезу подтверждает и то, что динго встречаются не только в Австралии, но и в других уголках Юго-Восточной Азии.
Предков динго нужно искать в Азии. /Фото:usatiki.ru
Динго до сих пор обитают в дикой природе, облюбовав лесные опушки, заросли эвкалипта и даже пустыни. В качестве жилища собаки выбирают пустые норы, пещеры, ниши под корнями деревьев. Обычно они держатся стаями по 5-6 особей и на охоту выходят преимущественно ночью.
На вид очень милые, но на самом деле дикие и агрессивные. /Фото:vokrugsveta.ru
Для Австралии динго настоящее бедствие, ведь они уничтожают местных редких животных (например, кенгуру и других сумчатых), а также нападают на домашний скот.
Дикие собаки наносят урон сельскому хозяйству. /Фото:travelandwildlifephotography.com
Предполагается, что когда-то давно динго были одомашнены, но затем попали в дикую природу и размножились, иными словами, повторно одичали. Увы, одомашнить их снова у местных жителей пока не получается. А попытки скрестить их с обычными породами только усугубляют ситуацию. Такие помеси, с одной стороны, не боятся человека, а с другой – еще активнее и агрессивнее нападают на стада. Встречаются единичные случаи приручения динго человеком, однако такая собака, как правило, предана только хозяину, остальных людей воспринимая как недругов. Кроме того, пес может в любой момент повести себя непредсказуемо.
Австралийские аборигены с щенками динго. /Фото:vokrugsveta.ru
Кстати, в Австралии динго охраняются законом, поскольку существует опасность потерять породу в чистом виде в результате размытия генофонда. Вывозить их с континента нельзя.
Чистота породы под угрозой. /Фото:zoozoo.hu
Африканская дикая собака
Эти странные собаки, которых также называют гиеновидными, фактически единственный вид рода lycaon (волк). Ближайший их родственник – красный волк, хотя внешне представители этой породы выглядят как гиены, за что и получили свое название.
Собака похожа на гиену. /Фото:maxpark.com
Если раньше, до активного и агрессивного внедрения человека в природу континента, гиеновидных собак можно было встретить во многих степях и саваннах Африки, то сейчас их, увы, осталось совсем мало. Животные предпочитают территории, не освоенными человеком, а найти такие места на континенте становится все сложнее. Как и другие дикие породы, гиеновидные собаки обычно живут стаями. И если раньше такие стаи были многочисленны и могли насчитывать до ста животных, то сейчас это обычно 10-15 собак.
Самые дикие из всех диких собак. /Фото:garynevillegasm.com
Гиеновидные собаки, пожалуй, самые дикие из всех подобных пород. Они стараются держаться подальше от людей, охотясь на парнокопытных обитателей африканских саванн. Самые главные враги гиеновидных собак — это люди, которые активно их отстреливают, а также гиены и львы.
Новогвинейская поющая собака
Эти животные – очень близкие родственники динго и, по мнению ученых, вполне могут быть их предками. Породе около шести тысяч лет. Эти дикие животные очень ловкие, могут забираться на скалы и низко расположенные ветки деревьев, а свое название порода получила за то, что, помимо лая, ее представители могут издавать странные звуки, похожие на пение. Иногда в стае собаки устраивают настоящий хор.
Скорее всего, это самые древние собаки./Фото:zoozlin.eu
Вой собаки похож на пение и весьма разнообразен. /Фото:sobakainfo.ru
Поющие собаки мельче, чем динго, и они более дружелюбны по отношению к человеку. Иногда они селятся вблизи деревень и поселков и питаются мусорными отбросами. Но все-таки в большинстве своем новогвинейские собаки живут обособленно от людей в горных новогвинейских лесах.
Дикий зверь остается диким зверем даже в компании человека. /Фото:petshoptop.com
Некоторых представителей этой породы можно встретить в зоопарках. Встречаются также люди, которые успешно пытаются их одомашнить. В этом случае собака может быть вполне послушной, но все равно она будет оставаться диким животным, как, например, прирученные волк или тигр.
Каролинская собака
Диких собак обнаружили в американском штате Южная Каролина относительно недавно – в 1970-х. Ученым неизвестно, жили они здесь изначально или же они были завезены в Америку и в какой-то момент одичали.
Загадочные дикие собаки из неолита. /Фото:californiacarolinadogs.com
О древности породы каролинских собак говорит то, что структура их костей напоминает структуру останков собак неолита.
Живут эти собаки стаями в дикой среде, очень хорошо перенося местный жаркий климат, но известны случаи содержания их в неволе и успешного приручения.
За дикими животными очень интересно наблюдать в их естественной среде. А некоторым счастливчикам удается увидеть их своими глазами на расстойянии нескольких метров и даже сфотографировать.
Текст: Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии