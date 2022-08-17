10 увлекательных кладов, найденных... под полом

Клад Готланда и прочие необычные находки.
Кто-то мечтает отыскать увлекательные сокровища и утраченные реликвии, а кто-то посвящает жизнь тому, чтобы разгадывать скрытые тайны прошлого. Такие люди нередко путешествуют по миру со сложным археологическим оборудованием. А иногда самые необычные находки скрываются под половицами собственного дома.
1. Ловушки для демонов для защиты короля Якова 1
Ловушки для демонов Якова I.
Король Англии и Шотландии Яков I так сильно интересовался колдовством, что в итоге издал суровый закон, согласно которого некоторые виды колдовствской деятельности карались смертью. Частично из - за повышенного интереса короля, колдовство стало очень популярным в 17 веке. В 2014 году во время археологического исследования в исторической дворянской усадьбе Ноул-хаус на юго - востоке Англии обнаружили совершенно неожиданную реликвию, связанную с королем Яковом и колдовством.
На балках под половицами в спальне были вырезаны ведьминские знаки. Исследователи полагают, что это было специально сделано, чтобы защитить короля Якова во время его визита в усадьбу в 1606 году. Знаки являлись "ловушками для демонов", которые могли бы проникнуть в опочивальню, где спал король.
2. Секретная лестница на чердак безумной женщины
Секретная лестница.
Когда английская поэтесса и романистка Шарлотта Бронте посетила средневековую усадьбу Нортон Коньерс в Северном Йоркшире в 1839 году, то услышала легенду о сумасшедшей женщине по имени Безумная Мэри, которая якобы была заперта на чердаке в этом доме. Шарлотта была настолько заинтригована рассказами, что в ее знаменитом романе "Джейн Эйр" был описан очень похожий дом, со своей сумасшедшей и чердаком.
Расположение реальной лестницы , ведущей к уединенной мансарде в Нортон Коньерс, было утеряно в веках — о ней никто не знал вплоть до 2004 года, когда домовладельцы случайно не обнаружили ее.
Владельцы дома, простукивая стены, обнаружили за одной из них полость. После этого они обнаружили под половицами чердака "Безумной Мэри" скрытую лестницу, которая за столетия заросла паутиной. Об этой лестнице, ведущей как раз к заделанному проему в стене, по- видимому, забыли после того, как она была скрыта за обшивкой стены во время предыдущего ремонта дома.
3. Останки корабля Королевского военно - морского флота
Останки корабля.
В 1995 году рабочие сделали замечательное открытие в исторических чатамских доках на юго - востоке Англии. Почти 200 деревянных обломков неизвестного и, очевидно, очень старого корабля лежали просто под половицами в доках. В течение многолетних исследований корабль не могли идентифицировать, и только в 2012 году эксперты объявили , что это HMS Namur — корабль Королевского флота, который был спущен на воду в 1756 году.
Namur прослужил в течение почти 50 лет и принимал участие в сражениях во время Семилетней войны в середине 1700-х годов. Через несколько десятилетий после окончания войны, брусья корабля были использованы для поддержки пола в доках, где и пролежали забытыми в течение почти 200 лет.
4.Древняя ритуальная ванна в Иерусалиме
Ритуальная ванна.
Во время ремонта дома в иерусалимском районе Эйн Керем строители сделали случайное открытие после того, как их инструменты нечаянно провалились через отверстие в полу. Они обнаружили древнюю ванну под домом. Как оказалось, добраться к ней можно было через люк в полу, но о том, что внизу есть ванна, не было известно ни рабочим, ни семье, проживающей в доме. Три года спустя Управление древностей Израиля заявило, что это еврейская ритуальная ванна, известная под названием микве или миква.
Возраст ванны, вырезанной из скалы и гипса, составлял почти 2000 лет. Такие ванны, как правило, использовались для очистки мужчин или женщин после таких событий, как поедание мяса животных, которые умерли естественной смертью. Рядом с ванной были также обнаружены уникальные каменные сосуды и гончарные изделия, которые использовали купальщики.
5. Сверхсекретные планы Второй мировой войны
Сверхсекретные планы.
Английский отель "Балмер Лоун" в Брокенхерсте, Нью-Форест, первоначально был построен как частный дом и охотничий домик в 1800-х годах. Позже, его использовали в военных целях, в том числе в качестве штаба армии во время Второй мировой войны. Когда здание было позже преобразовано в отель в 2015 году, под половицами нашли пакет с военными документами.
В некоторых документах речь шла об ежедневной солдатской рутине, в других же содержались расшифровки секретных кодов. Пожалуй, самым заметным был документ о знаменитом "D-Day" — высадке в Нормандии.
6. Тайные комнаты, скрытые от бунтующих работников
Джон Хиткоат.
Джон Хиткоат - английский изобретатель, который стал известен своими усовершенствованными машинами по производству кружев. В начале 1800-х годов, при ремонте здания его бывшего завода в Лафборо открылся секрет, который оставался неизвестным в течение многих столетий. Под заводскими половицами были небольшие комнаты, соединенные туннелем.
Они были предназначены для использования Хиткоатом и прочим руководством на случай бунта рабочих. Сделаны они были не случайно — ведь в то время в Англии было популярно движение луддитов, которое призывало рабочих к восстанию против промышленной революции и к уничтожению заводских машин, из-за которых многие люди лишались работы.
7. Алкоголь всемирно известных исследователей
Ящики алкоголя.
В 2007 году несколько ящиков виски были обнаружены под половицами антарктической хижины, которая ранее использовалась известным исследователем Шеклтоном. Ящики, которые были надежно погребены в антарктическом льду, скорее всего, остались после исторической неудачной экспедиции 1907 года, во время которой Шеклтон хотел добраться до Южного полюса.
Через три года после обнаружения ящиков были сняты пробы с виски. Обнаружилось, что оно сохранилось в идеальном состоянии. Эти образцы были использовали их, чтобы создать точную копию виски Шеклтона. Сейчас эти реплики продаются в Интернете.
8. Обои Джорджа Вашингтона
Спальня в доме Маунт-Вернон.
Сегодня люди довольно часто посещают дома-музеи исторических деятелей, таких как бывший президент США Джордж Вашингтон. Оказывается, и в них можно сделать неожиданные находки. В мае 2016 года исследователи показали, как раньше выглядела спальня в доме Маунт-Вернон, в котором жил Джордж Вашингтон.
Частично реконструкция была основана на обнаружении крошечных фрагментов обоев. Один кусочек обоев был обнаружен под половицами в спальне, а другой оказался за гипсовым украшением. Оба кусочка были не шире 1 сантиметра, но по ним выяснилось, как выглядели обои века назад.
9. Золотой порошок стоимостью $ 300 000
Золотая пыль в кондиционере.
В 2012 году компанию Clark & Rush наняли, чтобы модернизировать системы отопления и кондиционирования воздуха в обычном доме в Сакраменто, штат Калифорния. Семья заплатила $ 6500 за работу, но неожиданно разбогатела на этом. При установке системы отопления сотрудники Clark & Rush обнаружили удивительный клад из золотой пыли, скрытый прямо в перекрытии дома. Неизвестно, кто спрятал золото или когда это было, но золотая пыль в десятке баночек, спрятанная под полом, стоила колоссальные $ 300 000.
10. Крупнейший клад викингов
Клад Готланда.
Примерно в 870 году богатый викинг спрятал настоящее сокровище под половицами здания на шведском острове Готланд. Спустя более тысячелетия, скромный фермер открыл одну из серебряных монет в своем поле. После дальнейших поиском он вместе с другом обнаружил примерно еще 150 монет.
Через год исследователи, раскапывающие поле, обнаружили огромный тайник, который был представлен как самый большой клад викингов в мире. Клад содержал тысячи серебряных монет, десятки серебряных слитков, сотни браслетов, колец, ожерелий и более 20 кг изделий из бронзы. Суммарно клад был оценен на сумму более $ 500 000.
Интересно, что на Готланде не первый раз находят сокровища, захороненные под половицами или в земле. Остров был самым богатым регионом в Скандинавии из - за того, что он вел оживленную торговлю в те годы. На, поскольку банков еще не существовало, многие семьи скрывали свои богатства в укромных местах, а иногда, эти сокровища оставались забытыми на сотни или тысячи лет.
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