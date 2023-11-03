С чем лучше всего сочетается гречка: 6 аппетитных блюд для всей семьи

Гречневая крупа возникла в северном Китае. Археологические находки датируют выращивание гречихи ещё 2600 годом до нашей эры. Sarrasin, французское название этого зерна, свидетельствует о том, что оно попало в Европу благодаря арабам, которых в средние века прозвали сарацинами. Но каким бы ни было происхождение этой крупы, известно одно – она пользуется огромной популярностью во всём мире, а шеф-повара и хозяйки не перестают удивлять, каждый раз «изобретая» новое блюдо.
1. С грибами
Гречка с грибами. \ Автор фото: Mira Souli, Сайт: acaperinthekitchen.com.
Грибы – универсальный продукт, который идеально сочетается практически с любыми ингредиентами, придавая блюду более яркий и насыщенный вкус. Исключением не стала и гречка, приготовленная с ароматным грибным миксом.
Ингредиенты:
• Гречка – 1,5 стакана;
• Вёшенки – 300 г;
• Шампиньоны – 300 г;
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Бульон грибной из кубика – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Масло сливочное – опционально;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Тимьян – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки.
• Петрушка свежая – для подачи.
Гречневая каша с грибами. \ Фото: foodtolive.com.
Способ приготовления:
• Гречку отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности (каша должна получиться рассыпчатой);
• Заправить сливочным маслом и накрыть крышкой;
• Дать упариться;
• Лук очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Обжарить три-четыре минуты на смеси из двух масел (сливочном и оливковом);
• Вёшенки и шампиньоны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой;
• Добавить к луку;
• Готовить семь-десять минут на среднем огне, периодически помешивая;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить тимьян;
• Выложить гречку;
• Залить небольшим количеством грибного бульона;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить на сильном огнем до тех пор, пока не выпарится жидкость;
• Перед подачей посыпать свежей петрушкой.
2. С овощами
Гречка с баклажанами и томатами. \ Фото: heartfultable.com.
Баклажаны и черри – ещё один секретный ингредиент, который усиливает и подчёркивает вкус гречки, делая блюдо невероятно вкусным и сытным, но при этом лёгким.
Ингредиенты:
• Баклажаны маленькие – 2 шт;
• Черри – 200-250 г;
• Гречка – 1 стакана;
• Масло сливочное – опционально;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Лук белый или фиолетовый небольшой – 1-2 шт;
• Петрушка свежая – для подачи;
• Кинза свежая – для подачи;
• Томатная паста или соус – опционально.
Гречка с овощами. \ Фото: havocinthekitchen.com.
Способ приготовления:
• Гречку отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Добавить сливочное масло;
• Слегка перемешать;
• Накрыть крышкой и дать упариться;
• Баклажаны вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Пересыпать солью;
• Оставить на пятнадцать минут;
• После тщательно ополоснуть под холодной проточной водой;
• Отжать лишнюю влагу;
• Лук очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Обжарить три-пять минут на подсолнечном или оливковом масле;
• Добавить баклажаны и пропущенный через пресс чеснок;
• Готовить пять-восемь минут;
• Посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Тушить без крышки на среднем огне около десяти минут;
• Затем добавить нарезанные на четвертинки помидоры;
• Обжарить около трёх минут;
• После высыпать гречку;
• Заправить томатной пастой или соусом;
• Слегка перемешать;
• Готовить не более шести-семь минут;
• Перед подачей посыпать свежей петрушкой и кинзой.
3. С лососем
Гречка с лососем. \ Фото: halfbakedharvest.com.
Что может быть общего между гречневой крупой и рыбой? Ничего, скажете вы, и отчасти окажитесь правы. Но в мире кулинарных изысков существует рецепт, который за считанные секунды развеивает любые сомнения насчёт данной комбинации. И сегодня мы охотно делимся им с вами.
Ингредиенты:
• Гречка – 1 стакан;
• Лосось консервированный – 1 банка;
• Лук белый репчатый – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Оливковое масло – опционально;
• Оливки зелёные без косточки – 1 упаковка (150-170 г).
Гречневая каша с рыбкой. \ Фото: myfacemybody.com.
Способ приготовления:
• Гречку отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Заправить оливковым маслом;
• Аккуратно перемешать;
• Накрыть крышкой и дать упариться;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Обжарить две-три минуты на оливковом масле;
• С рыбы слить жидкость;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Добавить к луку;
• Готовить пять-шесть минут, периодически помешивая;
• Оливки нарезать кружками или дольками;
• Добавить в сковороду к остальным ингредиентам;
• После выложить гречку;
• При необходимости посолить и поперчить по вкусу;
• Перемешать;
• Готовить около пяти минут.
4. С куриной печенью
Гречка с куриной печенью. \ Фото: i.pinimg.com.
Способов приготовить и подать гречку энное количество, но самый вкусный и популярный – с куриной печенью.
Ингредиенты:
• Гречка – 1 стакан;
• Печень куриная – 0,5-0,6 кг;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Перец чили – 1-2 стручка;
• Петрушка – 1 маленький пучок;
• Масло сливочное – для заправки;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Гречневая каша с печенью. \ Фото: thatswhatshehad.com.
Способ приготовления:
• Гречку отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Добавить сливочное масло;
• Перемешать;
• Накрыть крышкой и дать каше настояться;
• Лук очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Чеснок очистить;
• Натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс;
• Перец чили вымыть;
• Удалить семена;
• Мякоть нарезать тонкими кольцами;
• Смешать с луком и чесноком;
• Обжарить пять-шесть минут на подсолнечном или оливковом масле;
• Печень вымыть;
• Хорошенько зачистить;
• Нарезать соломкой;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Посолить и поперчить;
• Обжарить до румяного цвета со всех сторон;
• Затем добавить гречку;
• Аккуратно перемешать;
• Обжарить содержимое сковороды на сильном огне около двух минут, постоянно помешивая;
• Перед подачей щедро посыпать свежей петрушкой.
5. С растительным молоком
Гречка с растительным молоком. \ Фото: img.freepik.com.
Если вы не жалуете гречку с классическим коровьим молоком, то попробуйте приготовить кашу на растительном молоке с добавлением ванили, корицы и свежими листочками мяты. Блюдо получается невероятно нежным и вкусным.
Ингредиенты:
• Масло сливочное – опционально;
• Гречневая крупа – 1 стакан;
• Молоко соевое или ореховое – 1 пакет;
• Мёд – по вкусу;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Мята свежая листочки – для подачи.
Гречка на растительном молоке. \ Фото: poppyswildkitchen.com.
Способ приготовления:
• Крупу отварить до полуготовности;
• Заправить небольшим количеством сливочного масла;
• Перемешать;
• Накрыть крышкой;
• Дать каше упариться;
• После добавить ванильный сахар, молотую корицу и мёд по вкусу;
• Залить растительным молоком;
• Украсить листиками свежей мяты и подать к столу.
6. С адыгейским сыром
Гречка с адыгейским сыром. \ Фото: google.com.
Совсем необязательно подавать гречку с мясом, грибами или овощами. Всё это с лёгкостью можно заменить идеальным сочетанием адыгейского сыра с орешками и рукколой.
Ингредиенты:
• Гречка – 1 стакан;
• Руккола – 1 большая горсть;
• Ядра грецких орехов – 1 большая горсть;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Сыр адыгейский – 200-250 г;
• Петрушка – для подачи;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки.
Гречневая каша с добавлением адыгейского сыра. \ Фото: s2.15min.lt.
Способ приготовления:
• Гречку отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Накрыть крышкой и дать настояться;
• Чеснок очистить;
• Сделать несколько проколов зубочисткой;
• Выложить в сковороду и залить небольшим количеством оливкового масла;
• Посолить и поперчить;
• Готовить до тех пор, пока не появится ярко выраженный чесночный аромат;
• Чеснок извлечь, а гречку заправить чесночным маслом;
• На той же сковороде обжарить дроблённые в крупную крошку орехи;
• Гречку разложить порционно по тарелкам;
• Посыпать орешками, адыгейским сыром, мелко нарезанной рукколой и свежей петрушкой;
• Подать к столу.
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