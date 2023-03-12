Мэй Уэст — скандальная актриса, ставшая первым секс-символом Америки

Когда-то в шутку Мэй Уэст сказала, что ей должны дать лицензию на изобретение секса, который она открыла для американцев. Имя этой женщины, сводившей с ума мужчин всех возрастов, было синонимом скандала и раскрепощенности. Мэй Уэст стала первой актрисой первой половины XX века, которая столь откровенно эксплуатировала тему секса в театре и кино, что даже угодила за решетку за оскорбление общественной морали.











Будущий секс-символ Америки родилась в семье, где мать была актрисой, а отец — боксером. Тяга к актерству проявилась у Мэй еще с детства. В 7 лет она уже выступала на сцене, в 16 — участвовала в водевилях. Родители не могли сдержать бурный нрав девушки. Она играла второстепенные роли, которые не приносили желаемого успеха, поэтому через несколько лет актриса решила сама написать пьесу и сыграть в ней главную роль.







Ее дебют на Бродвее состоялся в 1926 году. Мэй Уэст поставила сандальную пьесу «Секс». Публика громко возмущалась по поводу такого непристойного названия, но на каждое выступление билеты раскупались молниеносно. 368 раз подряд Мэй Уэст выходила на сцену играть эту роль, пока однажды прямо в театр не заявилась полиция и не арестовала актрису за непристойное поведение и развращение молодежи. Возмущенные жены все-таки добились своего, и скандалистку приговорили к десяти дням тюремного заключения. Однако она пустила в ход все свое обольщение и не просидела там и семи дней. Из камеры Мэй Уэст вышла самой знаменитой актрисой Америки.







Мэй Уэст писала пьесы и ставила фильмы с сексуальным подтекстом.







В 1932 году Мэй Уэст пригласили в Голливуд. Там она сняла фильм, написанный ею же. Сюжет не отличался глубокомыслием. Актриса продолжала эксплуатировать образ обольстительной блондинки. Цензоры тщательно проверяли фильмы Уэст, поэтому в ее работах было много подтекста, намеков. Это делало ее фильмы коммерчески успешными. Сама Мэй Уэст говорила: «Я верю в цензуру, я нажила на ней состояние».







Несмотря на то что Мэй Уэст была довольно невысокого роста и полновата, женственность и сексуальность превращали ее недостатки в достоинства. Но актриса все же шла на некоторые уловки, чтобы скрывать свой рост. Она носила туфли на платформе высотой до 24 см. Платья в пол скрывали эту хитрость.







А на сцене Уэст требовала, чтобы во время сцен поцелуев актеры становились в специальные углубления на сцене. Так актрисе не нужно было тянуться к мужчинам, а они, в свою очередь, не нагибались очень сильно.







Туфли на платформе актрисы Мэй Уэст.







Сальвадор Дали, очарованный Мэй, создал целую комнату в виде лица актрисы. Самым чувственным предметом в ней называют диванчик, выполненный в виде губ Уэст.







Женственная и сексуальная Мэй Уэст.



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