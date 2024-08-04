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12 снимков большой дружбы маленького мальчика и гигантских собак


Джулиан с двумя гигантскими собаками породы Ньюфаундленд.

Джулиан с двумя гигантскими собаками породы Ньюфаундленд.

Когда друг настоящий, совсем не важно, что у него четыре лапы и хвост. Достаточно посмотреть на фотографии маленького мальчика и двух гигантских собак, чтобы понять, как им хорошо друг с другом. После таких фото хочется отправиться за щенком.

1. Радостный мальчишка со своими верными друзьями


Джулиан с псами Брюсом и Максом.

Джулиан с псами Брюсом и Максом.

 

2. Дружба, у которой нет границ


Неразлучные друзья.

Неразлучные друзья.

 

3. Умилительная дружба


5-летний мальчик и огромные лохматые псы.

5-летний мальчик и огромные лохматые псы.

 

4. Дружба с пелёнок


Огромная любовь и взаимопонимание.

Огромная любовь и взаимопонимание.

 

5. Дружба навек


Джулиан с двумя домашними ньюфаундлендами у водопада.

Джулиан с двумя домашними ньюфаундлендами у водопада.

 

6. Весёлые игры во дворе


Игра в мяч с пушистым другом.

Игра в мяч с пушистым другом.

 

7. Огромная любовь между мальчиком и его пушистыми друзьями


Джулиан с двумя домашними ньюфаундлендами.

Джулиан с двумя домашними ньюфаундлендами.

 

8. Брюс и Макс


Домашние любимцы под цветущими деревьями.

Домашние любимцы под цветущими деревьями.

 

9. Гигантские красавцы


В ожидании Джулиана.

В ожидании Джулиана.

 

10. Наблюдение за игрой маленького друга


Преданные друзья в ожидании хозяина.

Преданные друзья в ожидании хозяина.

 

11. Неразлучная парочка псов


Псы Брюс и Макс.

Псы Брюс и Макс.

 

12. Мальчик с собакой


Фотогеничные Джулиан и гигантский ньюфаундленд Макс.

Фотогеничные Джулиан и гигантский ньюфаундленд Макс.

 

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