Как жить комфортно и красиво в малогабаритке площадью 33 кв.м.

Стильная крошка: малогабаритка площадью 33 кв.м.
Квартира площадью 33 квадратных метра может быть не только функциональной, но красивой и невероятно уютной. Мы убедились в этом, когда заглянули в эту милую малогабаритку. От неё так и веет теплом, особым комфортом, и даже сложно поверить, что площадь её ограничена. Как же хозяевам «крошки» удалось достичь такого эффекта? Мы решили в этом разобраться!
Гармоничное зонирование
Стильная маленькая спальня
Первым делом при оформлении малогабаритки нужно продумать её планировку и зонирование. Несмотря на небольшую площадь квартиры, её хозяева отказались от глобальной перепланировки. В итоге, у них получилась отдельная крошечная спальня, в которой поместилась буквально одна кровать и прикроватная тумба. В основной комнате расположились сразу три важных функциональных зоны – гостиная у окна, кухня в одном из углов и столовая между ними, как объект зонирования. Всё максимально лаконично и просто, но в то же время удобно.
Малогабаритка с отдельной спальней
Зона гостиной
ТВ-Зона
Маленькая кухня
Подходящий стиль
Зона гостиной у окна
Уют во многом зависит от правильно выбранного стиля. Наиболее комфортными и домашними являются деревенские направления – кантри, прованс. Но, во многом, они всё же требуют простора. Поэтому хозяева квартиры решили остановиться на лаконичном скандинавском стиле, а точнее деревенском его варианте. Он более мягкий и уютный, по сравнению с классическим скандинавским направлением. Здесь используются тёплые мягкие оттенки в отделке и декоре, пространство можно наполнять милыми вещицами, а также привлекательной мебелью.
Лаконичная мебель в скандинавском стиле
Мягкая цветовая гамма
Мягкая цветовая гамма
Эта малогабаритка кажется милой и уютной ещё и благодаря приятной цветовой гамме. Здесь использовали мягкие оттенки слоновой кости, натурального дерева, а также приглушённый зелёный и благородный серый. Конечно, не обошлось и без классического белого, но тут всего в меру, нет чувства стерильности или излишней холодности. Уютные элементы из натурального дерева придают интерьеру особый шарм.
Удачный декор
Красивый и стильный интерьер
Без декора любой интерьер кажется голым, даже самая минималистичная квартира требует лаконичного украшения. Здесь декоративные элементы не просто дополняют пространство, а являются составляющими уюта. В прихожей банкетка украшенная мягкой подушкой с цветочным принтом, а в качестве систем хранения тут используются плетёные корзины. В спальне можно увидеть множество подушек в красивых чехлах, основную комнату украшает яркий букет подсолнухов. И даже в санузле нашлось место для интересного элемента. Тут сделали акцент на пол и выложили его колоритной плиткой в стиле пэчворк.
Интерьер прихожей
Красивый декор
Элемент уюта
Очень уютно
Интерьер маленького санузла
Стильный интерьер санузла
Колоритный пол
Лаконичная мебель
Мебель в лаконичном скандинавском стиле
При оформлении маленького интерьера важно не только подобрать правильную цветовую гамму или определиться с определённым стилем. Нужно также со всей внимательностью подходить к подбору мебели. В малогабаритке она должна быть предельно лаконичной, при этом не терять в красоте и чётко вписываться в пространство. Для этого необходимо заранее сделать все замеры, а потом отправлять на поиски нужных моделей.
Удобная мебель
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