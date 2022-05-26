Впечатляющие объекты, которые обречены быть всегда на втором месте

Форт Раникот - строение, считающееся по протяженности вторым в мире. | Фото: upload.wikimedia.org.
Как правило, все интересуются культовыми сооружениями или потрясающими географическими объектами только в категории «самый-самый». Наверняка каждый слышал о самой высокой горной вершине или о самом длинном сооружении в мире. Те, что оказались на втором месте, никогда не попадут на страницы истории. В этом обзоре представлены прекрасные объекты, которые обречены находиться в тени «самых-самых».
Амфитеатр Марка Антония Гордиана - второй по вместимости после Колизея
Амфитеатр Марка Антония Гордиана, расположенный в Эль-Джеме, Тунис. | Фото: news.boyarka.name.
Амфитеатр Марка Антония Гордиана, расположенный в Тунисе, как две капли воды похож на Колизей в Риме, но он уступает ему по вместимости зрителей. Амфитеатр Гордиана начали строить примерно в 230 году, но через 8 лет все работы по его возведению прекратились. Со временем местные жители растащили часть сооружения на камни для своих нужд. Тем не менее, амфитеатр сохранился гораздо лучше арены в Риме. Кстати именно поэтому, все фильмы о Колизее снимают именно в Тунисе.
Чогори - вторая по высоте горная вершина после Эвереста
Чогори - горная вершина высотой 8614 метров. | Фото: bakimliyiz.com.
Как известно, самой высокой горной вершиной считается гора Эверест. Ее высота составляет 8848 метров. Вторая после нее – гора Чогори. Хоть ее высота меньше Джомолунгмы всего на 234 метра, совершить восхождение на нее гораздо труднее. Всего на Чогори побывало около 300 человек, а в зимнее время взобраться на нее не удавалось никому.
Пирамида Хефрена - вторая по высоте после пирамиды Хеопса
Пирамида Хефрена в Гизе. | Фото: tio.by.
Пирамида Хефрена расположена на плато Гиза рядом с пирамидами Хеопса и Микерина. Ее высота всего на несколько метров меньше, чем у пирамиды Хеопса. Причем популярность самого высокого сооружения на плато обусловлена еще и тем, что оно отлично попадает в объектив камер туристов вместе со Сфинксом, а пирамида Хефрена стоит немного поодаль.
Белизский Барьерный риф - второй по площади после Большого Барьерного рифа
Белизский Барьерный риф - цепь коралловых рифов длиной 280 км, расположенных в Атлантическом океане. | Фото: kakdobratsyado.ru.
Белизский Барьерный риф хоть и меньше австралийского Большого Барьерного рифа, но он не уступает ему в красоте. На территории рифа находится Великая голубая дыра — большая карстовая воронка. Знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто как-то назвал ее лучшим местом для дайвинга.
Телевизионная башня в Токио - второе по высоте здание после Бурдж-Халифа
Tokyo Skytree - телевизионная башня высотой 634 метра. | Фото: cheapticketssg.files.wordpress.com.
Tokyo Skytree или же «Токийское небесное дерево» - так называется телевизионная башня в столице Японии Токио. Протяженность башни составляет 634 метра, что делает ее самым высоким зданием после знаменитой Бурдж-Халифа.
Японцы, которые уделяют большое внимание нумерологии, выбирали высоту башни так: с древнеяпонского цифры 6, 3 и 4 произносятся как «му», «са», «си» соответственно. А получившееся «Мусаси» означает названием исторического региона, где находится Tokyo Skytree.
Форт Раникот - второй по протяженности после Великой Китайской стены
Форт Раникот - строение, считающееся по протяженности вторым в мире. | Фото: upload.wikimedia.org.
Самым крупнейшим в мире строением называют Великую Китайскую стену, протяженность которой составляет 8851,9 км. Вторым же по длине сооружением является Форт Раникот, расположенный в Пакистане. Он тянется на 26 километров. Исследователи считают, что его построили в XVII веке, но вот для каких целей – неизвестно.
Водопад Тугела - второй по высоте после водопада Анхель
Водопад Тугела в ЮАР. | Фото: topsamoe.ru.
Невероятный по красоте водопад Тугела высотой целых 948 метров находится в Южно-Африканской Республике в Королевском парке Наталь. В зимнее время года часть водопада покрывается снегом, вызывая благоговение местных жителей, считающих снежный покров настоящим чудом.
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