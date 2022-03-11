15 идей декора, которые сможет реализовать каждая женщина буквально за выходные

Зачастую женщины желают поменять интерьер в своей квартире, но делать каждый раз дорогостоящий ремонт невозможно, да и удовлетворить спонтанные желания слабого пола он не всегда сможет.

Ведь сегодня хочется одно, завтра другое, а через неделю что-то новенькое. Однако достаточно внести в интерьер несколько дополнительных штрихов, и квартира преобразиться. 15 новых идей для декора, которые мы подобрали для вас сегодня, помогут вам в этом. Причем, много времени на это не потребуется, изменить свое жилище можно буквально за несколько дней.

1. Элегантная мелочь

Вешалки, украшенные резьбой.

Украсить открытую вешалку или гардероб в прихожей поможет декоративный кронштейн, который можно покрыть любой аэрозольной краской на ваш вкус. Затем закрепите его с обеих сторон от вешалки. Помещение преобразиться.

2. Стильные ножки

Столик с колоннами.

Дополните полку в прихожей стильными ножками из дерева, при этом не забудьте покрасить их в тот оттенок, который вам больше подходит по интерьеру. Соедините все части и полка готова.

3. Затеи из шаров для сада

Что-то от японского сада камней.

Для украшения сада подойдут шары для боулинга или обычные мячи. Нанесите краску с металлическим оттенком из баллончика на мячи.

4. Уникальный столик

Когда заготовки высохнут, можете реализовать свои затеи. Причем, если размер шаров будет разный, можно будет создать более интересные композиции.

Консольный стол с пририсованными ножками.

С помощью трафарета нанесите на готовый столик белую краску. Теперь он украсит любую комнату в вашем доме.

5. Спилы в качестве украшения

Деревянные спилы для создания оригинального пола.

Используя спилы, украсьте стены и пол. Этот недорогостоящий материал поможет вам преобразить комнату. Однако времени здесь может понадобиться немного больше. Но результат того стоит.

6. Прекрасные узоры

Декорирование потолка под люстру.

Вам не нравится скучный вид вашего потолка или вы хотите акцентировать внимание на люстре? Тогда попробуйте расписать потолок, используя трафарет. Навыки художника вам здесь не понадобятся. Немного времени, баллончик с краской и понравившийся трафарет, помогут вам реализовать ваши задумки.

7. Украшаем стены

Трафарет поможет в обновлении стен.

Используя трафарет и краску контрастного оттенка, обновите стены. Эта идея поможет освежить комнату, если она вам наскучила. Аккуратно наносите краску на стены, предварительно закрепив на них трафарет.

8. Украшаем комнату картоном

Картонные коробки заменят замки для картин.

Соберите имеющиеся у вас в доме крышки от картонных коробок, и создайте из них любые уникальные композиции. Таким оригинальным образом можно украсить детскую.

9. Делаем рамки

Рамки для фото из палочек для мороженого.

Используя палочки от мороженного можно сделать уникальные рамки для фотографий. Немного фантазии и стены можно будет украсить новым креативным изделием.

10. Столик в спальне

Прикроватный столик. Или полустолик?

Вы решили поменять кухонный стол? Не спешите от него избавляться. Попробуйте его распилить, придав ему нужный размер, покрасить и прикрепить к стене в спальне. Эта затея не только украсит комнату, но и поможет разместить множество нужных вещей в комнате.

11. Оригинальный светильник

Перья - неожиданный материал для декорирования люстры.

Украсьте плафон люстры или светильника специальными декоративными перьями. Крепить их нужно при помощи горячего клея.

12. Картины из пластинок

Старый винил для декора. Если, конечно, не жалко.

Эта несложная затея поможет украсить стены в вашем доме. Достаточно нанести на виниловую пластинку небольшой слой краски и острым прибором выцарапать любой рисунок. Оригинальные картины впишутся почти в любой интерьер.

13. Украшаем зеркало

Цветочная рама для зеркала.

Используя контейнеры для яиц, можно изготовить креативную рамку для зеркала. Немого фантазии и свободного времени и оправа для зеркала готова. Причем сделать цветочную рамку можно как из картонных, так и пластиковых контейнеров.

14. Коврик для ванной

Коврик из старых полотенец.

Порежьте старые полотенца по полоски, и при помощи спиц или крючка свяжите из них коврик. Такое изделие можно положить не только в ванную комнату, но и в коридор.

15. Оригинальный букетик

Очаровательный букет из пластиковых ложек.

Для реализации этой идеи вы можете задействовать и детей. Покрасив пластиковые ложечки в яркие оттенки, соберите из них цветы. Вместо краски можно подобрать и наклеить на них ткань сочных тонов. Яркие и забавные цветы внесут уют в ваш интерьер.

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