Откуда взялись «ведьмины круги» в Намибии, которые превращают пустыню в марсианскую поверхность

Круги, расположенные в африканской пустыне Намиб, одна из шокирующих загадок природы. Эти странные фигуры появляются таинственным образом и так же необъяснимо исчезают, и учёные по всему миру уже не одно десятилетие пытаются разгадать причину их возникновения. Правда, совсем недавно исследователи почти приблизились к разгадке. Так что же это за круги, для чего они и как здесь появились?
Пустыне в горошек
«Ведьмины круги» имеют и еще одно, противоположное название – «следы бога». Впрочем, оба этих наименования, придуманные местными жителями для данного явления, очень точно характеризует его восприятие человеком: глядя на эти почти ровные окружности, сразу приходит мысль о их нерукотворном, «волшебном» происхождении. Тут стоит добавить, что всего таких округлых геометрических фигур в африканской пустыне сотни тысяч, отчего поверхность напоминает марсианскую.
Удивительный ландшафт.
Загадочные круги представляют собой участки почвы, лишенные растительности и имеющие диаметр от двух до тридцати пяти метров. Учитывая то, что по краям кругов растет высокая трава, «лысые» геометрические фигуры можно заметить издалека и особенно хорошо они видны с неба: пустыня похожа на поверхность в крупный горошек. Когда ты видишь сразу столько оранжевых окружностей, разве не придёт в голову мысль о том, что это вовсе не случайность? Но тогда что же?
Откуда берутся такие фигуры?
Стоит добавить, что у «ведьминых кругов» есть определенный жизненный цикл, который впервые описал десять дет назад ученый Уолтер Чинкель. Сначала на маленьком участке земли погибает трава, образуя лысое пятнышко, затем оно преобразуется в отчетливый круг и в дальнейшем он постепенно увеличивается в размерах. Достигнув максимума примерно через 40 лет, окружность начинает снова зарастать, то есть запускается обратный цикл. Но это еще не все. Замечено, что эти круги время от времени мигрируют из одного места в другое.
Гипотезы учёных
По поводу возникновения этих странных «рисунков природы» на данный момент есть несколько версий. Согласно первой, все дело в саморегуляции растительности в борьбе за воду во время засухи. Мол, те растения, что сильнее и выносливее, помимо роста вверх, заполняют корнями почву вокруг себя, не давая шансов на жизнь своим более слабым собратьям.
Другая возможная причина – термиты, которые уничтожают корни слабых растений, в результате чего те полностью отмирают. Кстати, биолог из Германии Норберт Юргенс, который провел 40 экспедиций в Намиб, установил, что во всех «ведьминых кругах» встречается один и тот же вид термита – песчаный.
Исследователи уже давно пытаются разобраться в причинах возникновения этих кругов.
Круглые объекты Юргенс назвал выдающимся примером экосистемной инженерии, создавшей новый необычный природный ландшафт.
Однако другой ученый, Уолтер Чинкель, считает, что появление в кругах термитов – не причина их возникновения, а следствие. По мнению Чинкеля и его коллег, придерживающихся такого же мнения, насекомые не создают эти круги, а селятся в уже образовавшихся. Исследователь ссылается на то, что доказательств того, что именно термиты создают эти круги, нет.
А пять лет назад экологи из Принстонскогого университета выдвинули еще одну гипотезу, которая совмещает две вышеперечисленные. Проведя компьютерную симуляцию, которая имитировала влияние колоний термитов на растения пустыни, исследователи пришли к выводу, что все дело одновременно и в жизнедеятельности термитов, и во влиянии засушливых периодов на траву.
Всё дело в траве и термитах?
Во-первых, в поисках пищи термиты оставляют территорию своего обитания, и если на их пути встречается более малочисленная и слабая колония, уничтожают ее, таким образом занимая её территорию. Во время эксперимента ученые создали термитам засушливую среду, и по мере их распространения круги стали увеличиваться.
Во-вторых, эксперимент показал, что термиты и растения постоянно взаимодействуют и это сложная самоорганизующаяся система. С одной стороны, термиты уничтожают траву внутри круга, а с другой, на пустых участках почвы повышена влажность и корни находящихся вне круга растений могут достать до запасов воды.
Засуха тут бывает не всегда, но она играет важную роль для образования кругов.
– Эти многомасштабные закономерности и другие возникающие свойства – такие как повышенная устойчивость к засухе и восстановление после нее, – возникают в результате динамических взаимодействий, – указано в статье, опубликованной исследователями в журнале Nature.
Почему сюда тянет туристов
Намибия – страна-образец разумного сохранения дикой природы при участии сообщества людей: 50% всех ее диких животных свободно живут в многочисленных заповедниках. А Намиб можно назвать королевой земных пустынь. Это поразительно красивое место, издревле известное как очень тихое и полное драматизма природных стихий. Животные пустыни Намиб высокоадаптированы, в течение многих веков приспособившись к редким дождям и паводковым водам. В пустыни обитают 192 видов млекопитающих, не говоря уже о 250 видах рептилий и 645 – птиц.
Туристам есть на что и на кого посмотреть.
По пескам здесь непринуждённо бродят страусы, повсюду снуют шакалы и гиены, а жуки собирают воду из раннего утреннего тумана, когда мельчайшие капли попадают на их крылья и спины.
Помимо загадочных кругов, туристов восхищают и знаменитые песчаные дюны, признанные, кстати, одними из самых высоких на Земле.
Что же касается загадочных объектов, о которых шла речь выше, то раньше было принято считать, что они встречается только в Намибе, однако восемь лет назад похожие круги были обнаружены на западе Австралии.
Интересно, что местные жители, хотя и называют эти лысые участки «ведьмиными кругами» или «следами бога», никакого пиетета к ним не испытывают. Более того, они применяют их в чисто практических целях. Например, скотоводы используют их как загоны во время выпаса, огораживая такие участки забором и содержа там потомство стада, чтобы на него не напали дикие хищники. Также круги используют для организации романтических вечеринок для туристов.
Здесь можно устроить романтический ужин.
Правда, некоторые аборигены из местного племени химба все-таки рассказывают про древнее предание. Оно гласит, что эти «следы» время от времени оставляют языческие божества, а первым, кто создал круги в этой пустыне, был их первый предок, бог Мукуру.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии