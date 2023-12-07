Откуда взялись «ведьмины круги» в Намибии, которые превращают пустыню в марсианскую поверхность

Пустыне в горошек

Удивительный ландшафт.

Откуда берутся такие фигуры?

Гипотезы учёных

Исследователи уже давно пытаются разобраться в причинах возникновения этих кругов.

Всё дело в траве и термитах?

Засуха тут бывает не всегда, но она играет важную роль для образования кругов.

Почему сюда тянет туристов

Туристам есть на что и на кого посмотреть.

Здесь можно устроить романтический ужин.