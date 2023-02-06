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Как разрезать апельсины и не запачкать всё соком

Все мы знаем, как чистить апельсин, хотя это занятие далеко не из приятных: редко когда удается не запачкать руки соком. Посмотрите на несколько способов, в которых показано, как можно нарезать апельсин быстро, красиво, аккуратно!
Первый способ. Нарежьте апельсин напополам, затем каждую половинку — на четыре дольки. Кожуру подрежьте ножом до середины, а также разрежьте её пополам вдоль. Одну часть кожуры подверните под мякоть. Выложите на тарелку. В таком виде апельсин очень удобно есть!

Как разрезать апельсины и не запачкать всё соком

Второй способ. Отрежьте боковые части апельсина, чтобы была видна мякоть. Затем разрежьте напополам. Ножом аккуратно вырежьте мякоть из кожуры.

Как разрезать апельсины и не запачкать всё соком

Мякоть нарежьте на кусочки, удалите косточки. Вложите кусочки обратно в кожуру. Воткните зубочистку в мякоть. Очень красивая и удобная подача апельсина!

Как разрезать апельсины и не запачкать всё соком

Третий способ. Вновь отрежьте у апельсина боковые части, чтобы была видна мякоть с обеих сторон. Затем сделайте неглубокий надрез по всей длине апельсина. После этого нарежьте на кольца.
Теперь каждую дольку удобно раскрыть и съесть, не испачкавшись!

Как разрезать апельсины и не запачкать всё соком

Четвёртый способ. Отрежьте боковые части апельсина. Ложкой достаньте мякоть.

Как разрезать апельсины и не запачкать всё соком

И вам не придётся пачкать руки, чтобы почистить апельсин!

Как разрезать апельсины и не запачкать всё соком
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