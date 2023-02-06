Как разрезать апельсины и не запачкать всё соком

Все мы знаем, как чистить апельсин, хотя это занятие далеко не из приятных: редко когда удается не запачкать руки соком. Посмотрите на несколько способов, в которых показано, как можно нарезать апельсин быстро, красиво, аккуратно!

Первый способ. Нарежьте апельсин напополам, затем каждую половинку — на четыре дольки. Кожуру подрежьте ножом до середины, а также разрежьте её пополам вдоль. Одну часть кожуры подверните под мякоть. Выложите на тарелку. В таком виде апельсин очень удобно есть!







Второй способ. Отрежьте боковые части апельсина, чтобы была видна мякоть. Затем разрежьте напополам. Ножом аккуратно вырежьте мякоть из кожуры.







Мякоть нарежьте на кусочки, удалите косточки. Вложите кусочки обратно в кожуру. Воткните зубочистку в мякоть. Очень красивая и удобная подача апельсина!







Третий способ. Вновь отрежьте у апельсина боковые части, чтобы была видна мякоть с обеих сторон. Затем сделайте неглубокий надрез по всей длине апельсина. После этого нарежьте на кольца.

Теперь каждую дольку удобно раскрыть и съесть, не испачкавшись!







Четвёртый способ. Отрежьте боковые части апельсина. Ложкой достаньте мякоть.







И вам не придётся пачкать руки, чтобы почистить апельсин!





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