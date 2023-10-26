Что скрывает Фаюмский оазис - скрытый от людских глаз райский сад в Египте

Что такое Фаюмский оазис?

Фаюмский оазис на карте.

История Фаюмского оазиса

Часть Фаюмского оазиса, вид с воздуха.

Вид на пустыню и озеро в оазисе Фаюм.

Фаюмский оазис в древности

Деталь скульптуры бога Собека с головой крокодила и фараона Аменхотепа III из 18-й династии, 1550-1292 гг. до н.э.

Закат Фаюмского оазиса

Озеро Карун — это всё, что осталось от доисторического озера. Теперь это озеро с морской водой.

Фаюмский оазис сегодня

Низкая Асуанская плотина в оазисе Фаюм помогла этому району остаться райским садом Египта.

Древние водяные колёса.

Долина древних китов в оазисе Фаюм содержит невероятное количество окаменелостей, которые дали представление об эволюционном развитии.

Национальный парк Вади-эль-Раян в оазисе Фаюм включает в себя самый большой водопад Египта.