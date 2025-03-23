Немножко приуныл, или Как распознать у мужчины признаки депрессии?

Если верить специалистам из ВОЗ, депрессия – это далеко не выдумка ванильных барышень, каковой ее принято считать в современном обществе. Это опасное и распространенное психологическое заболевание с устрашающей статистикой. Психологи и психиатры на страже здоровья людей пришли к выводу, что мужская депрессия значительно отличается от женской.

1. Перепады настроения

2. Злость без особой на то причины

3. Необдуманные поступки

4. Снижение сексуальной активности