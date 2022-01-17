Как живёт мексиканская община, где и сегодня ведут сельское хозяйство, как древние ацтеки

Сельскохозяйственные традиции ацтеков сегодня./ Фото: eastnews.ua
Мексиканская деревня Сан Грегорио Атлапулько в муниципалитете Сочимилько является одной из немногочисленных оставшихся общин, которые до нынешних времен сохраняют сельскохозяйственные традиции ацтеков. Местные жители обрабатывают обширные поля, известные как чинампас. Всё, как было столетия назад.
Плавающие сады ацтеков./ Фото: flytothesky.ru
Чинампас - это небольшие острова, соединены каналами, используемые для орошения и транспортировки урожая. Фермеры путешествуют на лодках по каналам между полями для посадки, культивирования и сбора урожая. Теночтитлан, столица государства ацтеков, расположенная на острове посреди озера Тескоко, когда-то питалась от разветвленной сложной системой чинамп. Хотя озеро Тескоко было истощено, а Теночтитлан стал Мехико, отголоски сельскохозяйственного прошлого Мексики дошли до наших дней, хотя и находятся под угрозой исчезновения.
Подготовка к сезону в Сочимилько./ Фото: homelandnews.net
Большая высота над уровнем моря, постоянный солнечный свет и обильная вода создают идеальную круглогодичную среду для выраживания урожая. «Мы в основном занимаемся обработкой полей в течение всего года. Сколько мы соберем урожая, зависит от того, что мы будем высаживать, - рассказывает Хосе Альфредо Камачо, фермер из Сан-Грегорио. - Шпинат можно собирать через полтора месяца, а редис всего через месяц. Сегодня мы высаживаем вдоль каналов чинампы деревья уэхоте, поскольку это единственное дерево, которое может противостоять постоянной влаге. Их корни удерживают берега каналов твердыми. Чтобы сделать чинампа, нужно сначала сделать ограждение из ветвей и высадить ивы на месте будущей воды. Затем дно канала заполняется землей и семенами водяных лилий».
Плавающие сады Сочимилько./ Фото: bloglandshafta.com
Хотя чинамны являются плодородными и обильными, они не особенно выгодны. «Никто кроме нас больше не делает чинампы», - утверждает Камачо. Поскольку земля в окрестностях Мехико изменилась из-за излишней эксплуатации водоносных горизонтов под ней, чинампы в низинах затопило, а горные чинампы пересохли. Хотя ситуация не безнадежна, чтобы изменить ее, нужно прикладывать усилия.
Прополку никто не отменял./ Фото: allwomenstalk.com
«Мы могли решить проблему самостоятельно, не спрашивая ничего у правительства, и просто создав систему каскадных дамб, подобных рисовым полям Китая, но для этого потребуются совместные усилия, которые трудно организовать, - объясняет Камачо. - Такая система могла бы лишить некоторых людей жилья, поэтому они не согласны с ней. Но если так будет продолжаться, экономика чинамп исчезнет полностью через 20 лет».
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