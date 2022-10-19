Вредители и болезни комнатных растений

Практически в каждом доме есть комнатные растения, которые украшают помещения и наполняют его кислородом. Но выращивание в закрытых условиях, требует создания оптимальных микроклиматических условий для нормального роста и развития.

Несмотря на тщательный уход со стороны цветовода, комнатные растения довольно часто подвергаются атакам вирусов, бактерий, грибков и вредителей. В таких ситуациях важно определить тип заболевания и вовремя провести лечение.







Виды заболеваний комнатных растений

Самые популярные болезни

Аскохитоз

Водянка листьев

Пероноспороз (Ложная мучнистая роса)

Лечение:

Мучнистая роса

Септориоз

Фузариоз

Ржавчина листьев

Корневая гниль

Красный ожог

Вредители комнатных растений

Щитовка

Мучнистый червец

Паутинный клещ

Трипсы

Сциариды

Тля

Белокрылка

Болезни, спровоцированные вирусными формами.Состояния, вызванные эндогенными факторами. Плохое освещение, недостаток питательных веществ в субстрате, дефицит или избыток влаги. Все это негативно сказывается на растении.Патологии, которые провоцируют атаки живых организмов: грибов, бактерий и насекомых. Важно отметить, что порой патогенез может иметь однотипное сходство у разных групп, особенно на ранних стадиях развития. Соответственно, перед началом лечения, необходимо точно диагностировать первопричину проблемы.Фитопатология включает массу заболеваний, которые могут поражать комнатные растения. Болезни и вредители могут воздействовать на корневую систему, листву, стебель или сразу поражать все органы.Бездействие со стороны владельца может привести к гибели цветка. Рассмотрим наиболее распространенные болезни комнатных растений, от которых могут страдать домашние представители.АнтракнозЭто грибковое заболевание, которое предпочтительно поражает пальмы, фикусы и другие виды.Симптоматика: микроскопические грибки стремительно инфицируют все органы растения. Их цвет и форма могут отличаться в зависимости от типа возбудителя. Как правило, они имеют четкий контур и размер до 12 мм. Окрас пятен может быть желтым или красновато-коричневым. Пораженные места начинают усыхать, и листья покрываются небольшим пухом от спор.Антракоз отлично развивается при избыточной влажности воздуха и температуре в 22-27 C°. Частое опрыскивание растения способствует быстрому распространению грибковых спор. Гриб устойчив и может выживать даже при отрицательных температурах. Остатки могут длительное время сохраняться в семенном материале и воде.В 10 л воды нужно размешать 100 г сульфата меди и 100 г извести. Это позволит получить 1% смесь бордоской жидкости для обработки.Еще один метод – в 10 л. воды добавить 100 г. медного купороса, что также позволит уничтожить антрикоз.Эффективно помогает коллоидная сера: на ведро воды добавляют до 100 г. вещества.В садоводческих магазинах можно приобрести уже готовый раствор для борьбы с грибковыми формами. Рекомендуется провести обработку составом триходермина.РекламаЕще одна грибковая форма, поражающая хризантемы и виды, входящие в семейство сложноцветные.на листве появляются пятна диаметром до 2 мм. Поражения могут иметь коричневый, красный или бурый окрас. Прогрессирование болезни ведет к их увеличению, за счет чего пятна приобретают коричневый цвет и желтое обрамление. При поражении ствола, он становится ломким.Часто болезнь начинается с засыхания, которое поражает кончики листьев. Грибы устойчивы к негативным температурным воздействиям и часто переносятся с водой и субстратом.применяются аналогичные препараты, что и при антракнозе.Причиной болезни является переувлажнение субстрата, повышенная влажность в помещении и недостаток света. В зону риска предпочтительно входят суккуленты.на нижней части листовых пластинок появляются небольшие плотные наросты, которые похожи на бородавки. При этом цвет листа сохраняется или немного сереет. Водянка листьев развивается на фоне отмирания части корневой системы и нарушения работы проводящих сосудов. Болезнь проявляется на пороговом состоянии: после сильного увлажнения корни частично подгнивают, но после подсушки прогрессирующие пятна не распространятся.поврежденные листовые пластинки восстановить не получится, но при создании нормальных условий новые органы не будут поражены болезнью. Достаточно оптимизировать полив и прорыхлить субстрат.Это грибковое заболевание, которое может поражать все растения в доме.На начальной стадии лист укрывают небольшие желтые или коричневые пятна неправильной формы. С развитием некроза они приобретают бурый окрас, на поверхности образуется черный налет. Все это приводит к тому, что листва желтеет морщиться и засыхает. При игнорировании проблемы споры поражают всю сосудистую систему. Грибы отлично развиваются в кислом грунте с высоким увлажнением.Визуально болезнь можно спутать с такой грибковой болезнью, как серая гниль. Следует детально исследовать растение и сравнить пораженные очаги с описанием и фото из открытых источников.Изначально нужно избавиться от листьев с подозрительными пятнами.Растение рекомендуется обработать бордоской жидкостью или аналоговыми фунгицидами.Неплохо борется с пероноспорозом препарат Квадрис, Браво, Топаз или Оксихом. Вещества разводятся в соответствии с инструкцией.Болезнь вызвана грибами, которые являются опасными для всех растений в доме. Наиболее часто поражает глоксинии, розы, герберы, коланхоэ, и другие.на поверхности растения проявляется белый мучнистый налет, который можно легко убрать с поверхности. Но спустя несколько часов белесая пятнистость покрывает еще большие участки зеленого листа. Болезнь довольно быстро прогрессирует и скоро покрывает весь экземпляр. Спустя время пятна становятся более плотными и ярко белыми. Поверхность покрывается мицелием гриба, который имеет небольшую ворсистость. Отрицательные воздействия ведут к засыханию листвы и осыпанию бутонов. Это затормаживает рост и ведет к гибели растения. Высокая влажность и перепад температуры ускоряет процесс развития гриба.Прежде всего необходимо удалить все пораженные части цветка.После этого выполняется трехразовая обработка фунгицидами для цветов, от грибковых болезней.Неплохо помогает раствор 10 г. кальцинированной соды на 1 литр воды с добавлением 2 г. хозяйственного мыла и столько же медного купороса. Желательно обеспечить циркуляцию воздуха.Нелишним будет смена субстрата на новый, в соответствии вида представителя.Еще одна грибковая болезнь, которая быстро распространяется в комнатных условиях.на поверхности листвы появляются темно-бурые или серые пятна с желтой каймой. С развитием они покрывают всю пластинку, при этом центральная часть становиться черной. При игнорировании проблемы стебли буреют, листва опадает и растение засыхает.Активное развитие гриба наблюдается при повышенной влажности и температуре от +20°C. Профилактические меры заключаются в поддержке оптимальных микроклиматических условий и умеренном поливе. Если были замечены первые признаки септориоза: удаляем поврежденные листки, снижаем влажность и соблюдаем режим проветривания.Прежде всего нужно изолировать других комнатных представителей от больного растения.Далее рекомендуется удалить поврежденные листья с частичкой здоровой ткани.Для лечения потребуется коллоидная сера: 100 г. на 10 л. воды. Также можно воспользоваться бордоской жидкостью или покупным фунгицидом. Главное – готовить лекарственные смеси в соответствии с инструкцией.Для устранения септориоза потребуется три обработки с периодичностью раз в неделю.Данный грибок провоцирует фузариозное увядание, которое может поражать любое комнатное растение. Тем не менее, чаще всего болезнь проявляется на ослабленных видах.это быстро развивающаяся болезнь, которая сопровождается загниванием корневой системы и участка над субстратом. Поврежденные ткани стебля становятся бурыми, а листва желтеет. При этом верхушки растений начинают увядать. Все это спровоцировано закупоркой сосудистой системы токсинами, которые выделяют грибы. Также бывают ситуации, когда болезнь поражает только верхнюю часть, что позволяет срезать поврежденный участок и спасти растение.Споры гриба быстро распространяются при высокой температуре и влажности. В таком микроклимате болезнь может уничтожить комнатный экземпляр за 3-5 дней. Также может наблюдаться хроническая форма, которая будет постепенно поражать части растения в течение месяца, что в целом приведет к гибели.Нужно вынуть цветок из горшка и продезинфицировать емкость 5% раствором медного купороса. Еще один вариант – промыть кипятком.На ранних стадиях развития можно провести обработку цветка с помощью химических препаратов. Отлично помогают составы Фундазол, Ветра или таблетки Алирина. Вещества разводят с каплями воды строго в соответствии с инструкцией.Потребуется тройная обработка с промежутком в неделю.Еще одна грибковая болезнь, которая проявляется после переувлажнения почвы.на поверхности листовых пластинок появляются желтые или оранжевые пятна. На обратной стороне формируются овальные пустулы. Со временем пятная вытягиваются в полоски и приводят к полному пожелтению и опадению листвы. В большинстве случаев причиной проявления является неравномерный режим полива и повышенная влажность в помещении.Все пораженные ржавчиной ветки и больные листья нужно удалить.После этого проводят опрыскивание растения фунгицидами.Наиболее действенные составы: Байлетон, бордоская смесь, раствор медного купороса, Строби, Топаз, Фитоспирин и Ордан. Все составы разводятся в воде. Регулярно проветриваем помещение, чтобы обеспечить оптимальные микроклиматические условия.Существует множество патогенных грибов, которые провоцируют развитие болезни. Наиболее распространенным вариантом корневой гнили является фитофтороз.верхняя часть стеблей и листва начинают желтеть и увядать. С развитием пораженный участок чернеет и погибает. Все это является следствием существенного загнивания корневой системы, сопровождающееся размягчением и почернением тканей.Основная причина развития корневой гнили является переувлажнение субстрата. Также растение может быть поражено через зараженный инвентарь или горшок.в случае, когда большая часть побегов потеряли упругость, а корни сильно поражены гнилью – все лечебные мероприятия бесполезны. На начальной стадии развития корневой гнили, когда только проявилось незначительное увядание, нужно выполнить следующие действия:Вынуть растение из горшка и промыть корни.После этого необходимо исследовать отмирающие участки и провести их удаление. Обрезанные участки можно присыпать золой.Далее корень нужно на несколько минут окунуть в растворе фунгицида: Бактофит, Алирин Б, Гамаир, Оксихом или других.В конце выполняют пересадку растения в новый горошек с чистым субстратом.Опасная болезнь для гиппеаструмов и луковичных экземпляров.Симптоматика: на поверхности цветоносов и цветов появляются узкие пятна красного цвета. На них образуются корочки, которые несут споры. Такие чешуйки так же имеют красный окрас. Грибок провоцирует деформирование цветков и листья. Из-за этого процесс цветения не начинается или практически сразу прекращается. Возможно загнивание луковицы.Пораженные участки опрыскивают фунгицидами.При сильном поражении важно обработать лекарственными составами и сами луковицы.РекламаОтлично помогает устранить красный ожог Беномил в расчете 5 г. препарата на 5 л воды. Неплохое действие оказывает Витарос и Оксизом. Все растворы должны готовиться в соответствии с инструкцией.Как и другие формы, комнатные виды подвержены атакам различных насекомых. Вредители поедают части тела растения, питаются соком и являются переносчиком различных вирусов. Все это негативно сказывается на состоянии домашних цветов и может привести к их гибели. Рассмотрим наиболее опасных вредителей и как сними бороться.Симптоматика: на поверхности стеблей появляются кремовые или коричневые наросты, но на самом деле это насекомые с плотным панцирем. Они имеют размер не более 4 мм и способны к быстрому размножению. Поражают ствол, листву и плоды. Щитовка высасывает соки, что ведет к постепенному засыханию растения. Более того, в местах укусов могут поселяться микроорганизмы провоцирующие опасные инфекции, включая бактериальный рак.Изначально проводиться ручной сбор или очистка растения с помощью зубной щетки от всех вредителей.Далее нужно сделать для цветка горячий душ с температурой воды не выше 50°CПосле этого потребуется концентрированный раствор хозяйственного мыла, которым орошают растение. Также можно использовать покупные составы: Интавир, Интавир, Актару и т.д.мелкие насекомые с густым ворсом. Их колонии образуют на поверхности пудрообразный налет. Червецы имеют серый или кремовый окрас, что позволяет их быстро выявить на растении. В колониях представитель выделяет сладкую жидкость, что привлекает грибковые формы. Атаки насекомого могут сопровождаться бактериальными заболеваниями. Паразит питается соками с побегов или листья.Самая опасная разновидность – корневой червец, что делает его незаметным. Угроза от насекомого заключается в том, что он является всеядным и может провоцировать заражения любых комнатных растений.Проводиться ручной сбор и промывка надземной части.При поражении корня потребуется смена субстрата и горшка. Для обеззараживания нужно тщательно вымыть горячей водой до 50°C.Мыльным раствором рекомендуется обрабатывать все поврежденные участки.Покупные средства: Актару, Карбофос, Танрек и т.д.паразиты небольшого размера – до 1 мм. Заметить их можно только по появившихся тонких проколах и наличии серебристой паутины на листах и побегах. Быстро распространяются по цветку и обматывают его паутиной. Клещи питаются соками, из-за чего растение замедляет рост и постепенно увядает. Параллельно с паразитами могут проявиться грибковые и бактериальные болезни.Чаще всего клещ атакует цитрусовые, фикусы и розы. Избавиться от паразита крайне сложно, поскольку он имеет крохотные размеры и остается в почве.Лечить нужно сразу все растения, расположенные в непосредственной близости от пораженного куста.Изначально вручную очищают ствол и пораженные листья от паразитов.Далее все части нужно обработать настойкой борщевика, ромашки, базилика или пиретрумы. Отлично помогает водный раствор масла чайного дерева.Химические средства: Аполло, Фитоверм, Актофит и т.д. Применять строго по инструкции.Еще одна паразитарная форма насекомых, которые обитают практически везде. Вредители имеют черный или желтый окрас с размером тела до 3 мм. Отличаются высокой плодовитостью. Взрослые особи могут летать, что упрощает их распространение.Это всеядные насекомые, которые предпочтительно селятся на розах, герани, фиалках, гибискусе и т.д. Питаются соком молодых побегов и листов, что приводит к их быстрому увяданию. При атаке трипс на листьях появляются небольшие желтоватые проколы и черные остатки продуктов жизнедеятельности паразита.Больше всего трипс собирается в бутонах, соответственно, их потребуется удалить.Далее можно приготовить смесь на основе зоошампуня от клещей и воды. Взбитой пеной покрывают растение на полчаса, после чего смывают составПокупные средства: Вертимек, Актара, Фитоверм и т.д. Как правило, этих манипуляций хватает для полного выздоровления.Этих паразитов еще называют грибной комар. Это мелкие черные мошки, которых можно заметить летающими возле растения. Сами насекомые не несут вред для растения, но откладывают личинки с которых появляются черви, питающиеся соком цветов. При появлении мошек нужно проверить и наличие проверить сциарид в почве возле цветка. Личинки находятся на небольшой глубине.Провести очистку растения от паразитов. Осуществить полную замену субстрата.Минимизировать уровень влажности в горшках, чтобы не привлекать грибных комаров.Готовые смеси для борьбы: Актара, Мухоед, Инта-вир и т.д.Известный садовый вредитель, который также может поражать комнатные формы. Это полупрозрачные особи с длиной тельца не более 2 мм. Представляют собой колониальные формы, часть из которых представлена крылатой формой, что упрощает захват новых территорий. Паразит питается соком, при этом оставляя проколы и заметные темные пятна на растении.В процессе жизнедеятельности тля постоянно вырабатывает сладкую медвяную росу. Она привлекает муравьем и склеивает бутоны растений. Помимо жучков на листах, могут быть и личинки в почве.Насекомые слабо прикреплены к растению, что позволяет их смыть под душем.Действенным является цитрусовый настой: в 1 литр воды добавить 4 ст. ложки цедры и добавить немного эфирного масла.Еще один вариант – использование крутого раствора хозяйственного мыла, которым орошают растение.Покупные составы: Танрек, Конфидор, Актару и т.д.насекомое представляет собой кремового мотылька, имеющего сходство с молью. Размер не превышает 3 мм. Личинки и взрослые особи являются опасными для комнатных цветов, поскольку они высасывают соки. Представители оставляют медвяную падь, из-за чего листья становятся липкими. Вещество привлекает муравьем и может стать причиной развития грибка.Отлично помогает бороться с белокрылкой раствор хозяйственного мыла. Такая промывка позволяет удалить вредителя.Неплохо помогает и фумигатор от комаров, который уничтожит взрослых особей.Для отпугивания мотылька в горшок можно насыпать золы.Покупные препараты: Командор, Престиж, Актеллик и т.д.Чтобы защитить комнатные виды от болезней и вредителей, необходимо учитывать следующие советы по профилактике:Покупать растения нужно только в специализированных магазинах. Это снизит риск приобретения инфицированного цветка.Выбирайте виды, устойчивые к атакам вирусов, грибков и паразитов.Новый цветок в доме изначально должен пройти 7 дневную изоляцию, после чего его присоединяют к другим.Периодически рекомендовано омывать растения раствором хозяйственного мыла. Оптимальная периодичность раз в месяц.Почва – отличная среда для развития патогенов. Чтобы предостеречь вирусные заболевания, эксперты рекомендуют проводить дезинфекцию почвы. Для этого понадобится раствор на основе марганцовокислого калия.Важно обеспечить растению благоприятные условия, это повысит защитные механизмы.Не нужно заливать цветы, поскольку именно избыток влаги в большинстве случаев провоцирует развитие заболеваний.Также не стоит отказываться и от удобрений. На этапе вегетации некоторые молодые растения требуют внесения азотистых солей. Вместе с тем специалисты советуют не забывать и о внесении кальция, который играет огромную роль в обмене белков или углеводов.РЕКЛАМА•BETWEEN EXCHANGEВсе эти советы и рекомендации позволят своевременно выявить опасные болезни и оперативно провести мероприятия по борьбе с патогенами.