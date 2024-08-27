25 удивительных и малоизвестных фактов о татуировках

Малоизвестные факты о татуировках.
Татуировки существуют на протяжении тысячелетий. И отношение к ним в разных культурах и в разное время было различным. Сегодня же хотя изображения на теле и считаются произведениями искусство, у многих людей они ассоциируются с андеграудном. В нашем обзоре интереснейшие и малоизвестные исторические факты о татуировках.
25. Татуировки мумии Эци
Татуировки мумии Эци.
На теле мумии Эци (3300-3200 г.г. до н.э.), которая сохранилась на удивление нетронутой во льду, были найдены самые древние известные татуировки. На внутренней стороне левого колена был вытатуирован черный крест, на нижней части спины - шесть прямых линий, а на лодыжках, ногах и запястьях - параллельные линии. Когда ученые просветили тело мумии, они обнаружили заболевания суставов под многими татуировками. Это заставило их считать, что данные татуировки были предназначены для облегчения боли.
24. Древние инструменты для нанесения тату
Как наносили тату в древности.
Археологи обнаружили во Франции, Португалии и Скандинавии инструменты, которые, вероятно, использовались для нанесения татуировок. Их возраст составляет, по крайней мере двенадцать тысяч лет — т. е. они относятся к времени последнего ледникового периода.
23. Просто ТА
ТА - так иголка входит в кожу.
Слово "тату" происходит от полинезийского слова "та", которое описывает звук попадания татуировочной иглы в кожу. Первое письменное упоминание слова "татуировка" встречается в работах Джозефа Бэнкса, натуралиста на борту корабля капитана Кука. Европейцы до тех пор называли татуировки словами "marks" или "prics".
22. Полинезийские татуировки
Полинезийские татуировки.
Самыми искусными считаются полинезийские татуировки. Если быть точнее, то те, которые существовали до появления европейцев в южной части Тихого океана.
21. Древние способы удаления тату
Уксус+голубиный кал.
Древние методы удаления татуировки включают использование накипи из нижней части горшка, смешанного с очень сильным уксусом или голубиного кала, смешанного с уксусом. Эту смесь применяли как припарку "в течение длительного времени".
20. Лазер для удаления татуировки
Лазер для удаления татуировки
В современные дни, с развитием науки и техники, лазерная хирургия считается наиболее эффективным и популярным способом удалить татуировку. Лазерное излучение проникает в кожу и разбивает пигменты татуировки, чтобы они выводились естественным путем с помощью иммунной системы организма. Черный - самый простой цвет для удаления, поскольку он поглощает больше лазерного излучения. Зеленые и желтые татуировки труднее удалить.
19. Татуировки у древних греков
Древние греки татуировали рабов и преступников.
Греки научились искусству татуажа от персов и использовали тату, чтобы пометить рабов и преступников (дабы их можно было легко узнать в случае побега). Римляне переняли эту практику у греков и набивали татуировку "FuG" ("беглец") на лбах рабов.
18. Калигула - дизайнер по тату
Калигула.
Калигула известен, как один из самых безумных римских императоров всех времен. Он забавлялся тем, что приказывал своим приближенным делать нелепые татуировки.
17. Запрет на Татуировки в Европе
Запрет на Татуировки в Европе
В 787 году папа Адриан I запретил нанесение татуировок любого рода, даже на преступниках и гладиаторах. С этого момента нанесение татуировок было практически неизвестно в большинстве стран Западной Европы до девятнадцатого века.
16. Татуировка как месть
Татуировка как месть.
К татуажу относились отрицательно в Восточной Европе, а если быть точнее, в Византийской империи. Предание гласит, что византийский император Феофил отомстил двум монахам, которые публично критиковали его, приказав набить им на лбу одиннадцать нецензурных стихов.
15. Женские тату в древнем Египте
Женские тату в древнем Египте
Хотя татуировки были замечены на картинах и статуях как мужчин, так и женщин в египетском искусстве, все татуированные египетские мумии, обнаруженные на сегодняшний день, являются женщинами. Египтологи полагают, что эти тату были символами плодородия, девственности и омоложения.
14. Тату в ваздухе
Рок-звезда Томми Ли
Рок-звезда Томми Ли вошел в Книгу рекордов Гиннесса в 2007 году. Он стал первым человеком, которого татуировали в воздухе во время частного авиарейса в Майами.
13. Одна из самых популярных татуировок
Тату браслет для Памелы
Продолжая тему о Томми Ли, его бывшая жена Памела Андерсон была ответственна за рост популярности татуировок "браслет" в конце 90-х годов. Она была первой знаменитостью в Малибу, которая обзавелась подобным тату.
12. Татуировки не для бедных
Татуировки не для бедных.
С середины восемнадцатого века до начала двадцатого века татуировки были особенно популярными среди английской и русской знати. Они были настолько дорогими, что только богатые люди могли себе позволить тату. Когда татуировки стали более доступными, их стали считать "неподобающими" вплоть до их ренессанса в середине двадцатого века.
11. Татуировки якудза
Татуировки якудза.
Несмотря на то, что большинство членов банд обзаводятся "почетными" татуировками, самые известные из всех криминальных татуировок относятся к японской мафии якудза. Ее члены носят замысловатые и традиционные узоры по всему телу (чаще всего они скрыты одеждой) в знак своей верности мафии.
10. Изобретение татуировочной машины
Сэмюэль O'Рейли
Человек, который изобрел татуировочные машины в 1891 году, был татуировщиком из Нью-Йорка по имени Сэмюэль O'Рейли. Основой его изобретения стала машина для копирования документов, изобретенная Томасом Эдисоном.
9. Тату и ВИЧ
Тату и ВИЧ
Официально медики утверждают, что ВИЧ может гипотетически передаваться через татуировочные иглы. Однако, нет ни единого сообщения о случаях заболевания, которое передалось через нанесение татуировки.
8. Змея - у матери, якорь - у сына
Леди Рэндольф Черчилль
У матери Уинстона Черчилля, леди Рэндольф Черчилль, была татуировка змеи вокруг ее запястья. На официальных приемах она закрывала ее бриллиантовым браслетом. У самого Черчилля был вытатуирован якорь на предплечье.
7. Татуировки женские и мужские
Кто больше?
По данным опроса 2012 года, в Соединенных Штатах больше татуированных женщин, чем мужчин (23% и 19%, соответственно). Женщины при этом в два раза чаще удаляют татуировки, чем мужчины.
6. Хотя бы одна татушка
А ты уже набил тату?
Около 45 миллионов американцев имеют по крайней мере одну татуировку. Американцы также тратят больше на татуировки больше денег, чем представители любой другой национальности (примерно $ 1,65 млрд в год).
5. Детские татуировки
Детские татуировки
После похищения Линдберга в 1932 году многие родители по всей Америке стали делать своим детям тату. Якобы это делалось для того, чтобы ребенка было легче узнать, если он потеряется или его похитят.
4. Тату и сексуальная активность
Тату и сексуальная активность.
Недавние исследования показали, что взрослые с татуировками более сексуально активны, чем люди без нее. Те же исследования также показывают, что взрослые, которые имеют татуировки, более склонны к совершению преступления.
3. Самый татуированный человек в мире
Самый татуированный человек в мире
Самый татуированный человек в мире - Грегори Пол МакЛарен, также известный как "Лаки Даймонд Рич". Его тело на 100 процентов покрыто татуировками, в том числе и крайняя плоть, рот и уши.
2. "Парень с татуировками Диснея"
Джордж С. Райгер, также известный как "Парень с татуировками Диснея", имеет более чем одну тысячу татуировок по мотивам мультфильмов Диснея, в том числе всех 101 далматинцев. Он должен был получить специальное разрешение от Диснея на нанесение тату, поскольку все изображения защищены авторским правом.
1. Всего один нюанс
Всего один нюанс...
Для тех, кто собирается сделать татуировку в ближайшее время, стоит знать один нюанс. Во время нанесения татуировки кожа будет продырявлена иглами примерно от 50 до 3000 раз в минуту, в зависимости от формы и размера тату.
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