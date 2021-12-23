5 современных технологий, которые предугадали футуристы из прошлого века

Современные технологии, которые напророчили футуристы позапрошлого века.
Люди всегда любили воображать, каким будет будущее и пытаться предсказать его. Это неудивительно, поскольку homo sapiens всегда были любопытными и их всегда интересовало то, что может произойти с ними в ближайшие годы. Появление научно-фантастической литературы вывело это желание на новый уровень, и во многих случаях, вдохновило некоторые технологии, которые используются сегодня.
Что интересно, если посмотреть на некоторые из старых предсказаний будущего (датируемые 1800-ми годами или началом 1900-х годов), легко можно заметить, что они довольно наивные и далеки от реальности, но при этом они забавные и творческие, а также полны идей. Но некоторые иллюстраторы и футуристы (или же случайно, или с помощью какого-то чудесного предвидения) довольно точно изображали то, что происходит сегодня в 2000-х годах.
1. TV-очки
Гугл гласс из 1960-х.
Этот девайс выглядит на удивление узнаваемым сегодня, с появлением виртуальных устройств реальности, таких как Oculus Rift, или 3D-технологии. Данная фотография была сделана в 1963 году для журнала Life. На ней известный автор научной фантастики Хьюго Гернсбек (некоторые считают его отцом научной фантастики) демонстрирует модель аппарата, который был упомянут в одном из его рассказов. Хьюго назвал этот гаджет «TV-очки.» Его идея состояла в том, что люди в один прекрасный день будут иметь возможность смотреть телевизор настолько близко, что будут иметь возможность взаимодействовать с экраном. Довольно точный прогноз.
2. «Роботизированные пылесосы»
«Роботизированные пылесосы»
В 1910 году Жан-Марк Коте и его команда иллюстраторов решили создать набор иллюстраций, которые они назвали «En L'An 2000» («В 2000 году»). Все иллюстрации в этой коллекции забавны, а некоторые являются на удивление точными. К примеру, один из рисунков называется «электрическая очистка», и изображен на нем автоматизированный уборщик дома. Уже с начала прошлого века, с развитием технологии робототехники, люди задумались о том, что же эти роботы смогут делать в будущем.
3. Цифровой класс
Цифровой класс
Эта иллюстрация была сделана в 1969 году Сигэру Комацудзаки для японского журнала под названием Computopia. Она называется «Развитие компьютеризованной школы» и отображает видение автора о том, как обычный школьный класс будет выглядеть в будущем. Несложно заметить, что учитель присутствует только в качестве изображения на экране, а у каждого ученика есть свой компьютер. Все задачи делаются посредством ввода информации на экране.
«Цифровой учитель» проверяет работу учеников автоматически. Кроме того, стоит обратить внимание, как роботы наказывают непослушных учеников. Помимо злых роботов, все остальное выглядят довольно точно на сегодняшний день. Многие страны сегодня используют компьютеры в классах, а некоторые наиболее развитые страны даже предоставляют ПК для каждого ученика, как показано на рисунке выше. Кроме того, также все более популярным становится дистанционное образование и электронное обучение.
4. Видеозвонки
Видеозвонки какими их представляли.
Эта технология была предсказана многими авторами, футуристами и иллюстраторами в прошлом. В качестве примера приведена одна из самых ранних иллюстраций на эту тему, которая была сделана в 1930 г. Опять же, сходство с современным устройством, которое все мы знают, как «смартфон», довольно очевидно. Две дамы сидят в кафе, общаясь со своими друзьями по Skype. Довольно привычная картина, не правда ли.
5. Беспилотные автомобили
Беспилотные автомобили.
Иллюстрация, которая появилась на обложке журнала Popular Science в июне 1940 года, предсказала, что автомобили в будущем смогут функционировать автономно и перевозить людей без водителя. Удивительное предсказание, особенно если учесть, как выглядели авто в то время. Сегодня подобное постепенно становится реальностью.
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