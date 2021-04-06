Что нужно съесть, чтобы перестала болеть голова: 5 важных моментов

Что делать и как быть, если внезапно разболелась голова, а таблеток попросту нет под рукой? Пейте чай с сахаром, ешьте орехи, бананы, гречку, курагу или печёный картофель! И нет, это вовсе не шутка, а самая настоящая панацея от сморившего недуга.
На заметку. \ Фото: multiurok.ru.
И тем не менее, для начала надо определиться и разобраться с головной болью. Если вы относитесь к категории людей, которых мучают мигрени, а головная боль связана с хроническими заболеваниями, всё же лучше принять таблетки и обратиться к врачу. Стоит также обратить внимание на тот факт, что самой распространённой и частой причиной для головной боли, служат спазмы сосудов головного мозга и болезнь корней волос, недостаток кислорода в клетках головного мозга, обезвоживание, а также усталость и переутомление. Это как раз те самые случаи, когда можно обойтись без таблеток, заменив их на более полезные, а главное действенные и эффективные методы лечения.
1. Магний
Продукты, содержащие магний. \ Фото: blog.metro.ua.
Как известно, магний – один из микроэлементов, которые благоприятно влияют на кровеносные сосуды. Он не только сужает их, а и насыщает кислородом. Поэтому, если вас внезапно настигла головная боль, съешьте магнийсодержащий продукт. Например, банан, курагу, кусочек авокадо, пару ложек гречки или бурого риса, миндаль, кешью или же горсть семян подсолнуха.
Панацея от головной боли. \ Фото: pinterest.com.
2. Калий
Продукты с содержанием калия. \ Фото: menslife.com.
Головные боли случаются и в том случае, если вы мало пьёте жидкости. Калий – ещё один микроэлемент, без которого не обойтись в данной ситуации. Как правило из-за обезвоживания в организме случается нехватка калия, отвечающего за насыщение крови и лимфы. Поэтому, дабы возместить его и тем самым устранить головную боль, стоит есть продукты, богатые на этот микроэлемент. И самым главных среди них является печёный картофель в кожуре! Всего пара клубней среднего размера, и вы вновь почувствуете приток бодрости. Также можно съесть апельсин или выпить стакан воды комнатной температуры. Хорошо помогает и томатный сок, помидоры, кефир, йогурт, шпинат, фасоль, сухофрукты и морепродукты.
Продукты, богатые калием. \ Фото: pinterest.com.
3. Чёрный чай с сахаром
Чёрный чай с сахаром. \ Фото: gs.ctrip.com.
Чёрный сладкий чай – прекрасная возможность избавиться от надоедливой головной боли. Сочетания дубильных веществ в заварке при контакте с сахаром образуют и выделяют катехины, которые обладают антимикробными и анальгезирующими действиями. Эти вещества благоприятно влияют на сосуды, приводя их в норму.
Крепкий чёрный чай с сахаром от головной боли. \ Фото: telegraf.com.ua.
4. Кальций
Продукты с содержанием кальция. \ Фото: miwamonn.hatenablog.com.
Если вы сталкивались с тем, что у вас болит вся голова, в том числе и корни волос, то такой тип головной боли связан с нехваткой кальция, что приводит к спазму мускулатуры и мышц, окружающих черепную коробку.
В таком случае необходимо восполнить организм кальцием. Можно съесть пару таблеток данного препарата, но лучше всего выпить стакан тёплого молока или кефира комнатной температуры. Обратите также внимание на творог и ряженку, яйца, петрушку, семена кунжута, чеснок, фундук, сыр твёрдых сортов, сою и миндаль.
Источник кальция. \ Фото: surya108.com.
5. Эстроген
Продукты, содержащие эстрогены для женщин. \ Фото: google.com.ua.
Чаще всего головные боли у женщин случаются из-за падения уровня гормона эстрогена. В таком случае необходимо обратиться к специалисту для консультации и дальнейшего лечения. Но чтобы облегчить головную боль на скорую руку, подойдёт еда, богатая на эстрогены, а также витамин Е и незаменимые жирные кислоты. Как правило, это: яблоки, оливковое масло, соевые продукты и соя в чистом виде, бобовые (фасоль всех сортов), красная рыба, оливковое масло, грецкие орехи, фисташки, арахис, сушёный чернослив и абрикосы.
Всё, что нужно женщинам от головной боли. \ Фото: vk.com.
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