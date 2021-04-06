Что нужно съесть, чтобы перестала болеть голова: 5 важных моментов

На заметку. \ Фото: multiurok.ru.

1. Магний

Продукты, содержащие магний. \ Фото: blog.metro.ua.

Панацея от головной боли. \ Фото: pinterest.com.

2. Калий

Продукты с содержанием калия. \ Фото: menslife.com.

Продукты, богатые калием. \ Фото: pinterest.com.

3. Чёрный чай с сахаром

Чёрный чай с сахаром. \ Фото: gs.ctrip.com.

Крепкий чёрный чай с сахаром от головной боли. \ Фото: telegraf.com.ua.

4. Кальций

Продукты с содержанием кальция. \ Фото: miwamonn.hatenablog.com.

Источник кальция. \ Фото: surya108.com.

5. Эстроген

Продукты, содержащие эстрогены для женщин. \ Фото: google.com.ua.

Всё, что нужно женщинам от головной боли. \ Фото: vk.com.