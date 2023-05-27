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Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Британская женщина-фотограф Ребекка Лиллит Батори (Rebecca Lillith Bathory) умеет увидеть красоту там, где большинство из нас ее, скорее всего не увидят. По сути, «мертвые» дома получают в ее объективе новую жизнь.

Англичанка объездила половину европейских стран, в поисках таких неповторимых мест. Если опираться на информацию из ее аккаунта в Instagram, то Ребекка Лиллит Батори (Rebecca Lillith Bathory) снимала не только в Великобритании. Она также побывала в Украине, Германии, Франции, Венгрии, Болгарии, Бельгии и Италии. В принципе, заброшенные здания можно найти в любом европейском государстве. Где-то их больше, а где-то меньше. Примечательно, что до начала своего проекта с заброшенными зданиями, британка была успешным фешн-фотографом.

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

Увядающая красота заброшенных мест

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