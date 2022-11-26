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Идеи, которые помогут вернуть жизнь детским вещам

Дети растут очень быстро, поэтому покупка игрушек и новых вещей становится обычной рутиной. Но что делать с детскими вещами, которые уже не нужны вашему ребенку?
Кажется, только один выход – выкинуть их в мусорное ведро. Но мы нашли несколько советов, которые могут вам пригодиться, чтобы вернуть жизнь ненужным предметам.

Песочница в саду – новая клумба



Если ваши дети уже не хотят возиться в песочнице, тогда стоит сделать из нее новую клумбу. Если она у вас простая деревянная, то обязательно покрасьте ее яркой краской, чтобы клумба стала акцентом в саду.
Идеи, которые помогут вернуть жизнь детским вещам

Детский бассейн – холодильник для напитков



Надувной или каркасный бассейн для малышей может стать отличным холодильником для напитков. Наполните его холодной водой и льдом, а потом закиньте туда напитки. Теперь у вас весь день будут холодные напитки для пикника.

Идеи, которые помогут вернуть жизнь детским вещам

Детская стремянка – игровой уголок для кошки



Детская стремянка уже не нужна, когда дети спокойно могут достать до умывальника или стола. Ее можно применять в случае, если у вас есть питомцы. Нужно только придумать варианты материла, чтобы кошкам стало интересно на ней играть.

Идеи, которые помогут вернуть жизнь детским вещам

Коробка для игрушек – стойка для мисок питомца



Еще один вариант для питомца – это сделать из старого ящика для игрушек удобную стойку для мисок.
Для этого нужно сделать в основании два отверстия, чтобы поместить туда миски.

Идеи, которые помогут вернуть жизнь детским вещам

Игрушки – вазы для суккулентов



Из старых динозавров или других ненужных игрушек можно сделать мини-вазочки для суккулентов. Такая инсталляция выглядит очень оригинально.

Идеи, которые помогут вернуть жизнь детским вещам

Детская одежда – наволочки



Старые подушки и ненужные детские вещи – это два предмета, которые позволят обновить ваш интерьер. Нужно из вещей сшить наволочки, которые станут отличным украшением дивана или кровати.

Идеи, которые помогут вернуть жизнь детским вещам

Банки от детского питания – мини-вазочки



Банки от детского питания часто используются в быту. К примеру, баночки могут стать небольшими вазочками для цветов или суккулентов. Важно только убрать обертку и украсить их краской или песком.

Идеи, которые помогут вернуть жизнь детским вещам

Банки от детского питания – емкости для специй



Банки от детского питания имеют одинаковый размер и удобные крышки. Как раз такая особенность позволит вам сделать стильные ёмкости для многочисленных специй.

Идеи, которые помогут вернуть жизнь детским вещам

Стенка кроватки – изголовье кровати



Детская кроватка может вам еще пригодиться. Из одной или двух стенок можно сделать вполне привлекательное и необычное изголовье кровати. Также стенка может играть роль вешалки.

Идеи, которые помогут вернуть жизнь детским вещам

Не торопитесь выкидывать старые детские вещи и игрушки. Они вполне могут вам пригодиться, если обновить их и дать им вторую жизнь. Мы уверены, что вы возьмете на заметку наши советы.
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