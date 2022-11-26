Идеи, которые помогут вернуть жизнь детским вещам

Дети растут очень быстро, поэтому покупка игрушек и новых вещей становится обычной рутиной. Но что делать с детскими вещами, которые уже не нужны вашему ребенку?

Кажется, только один выход – выкинуть их в мусорное ведро. Но мы нашли несколько советов, которые могут вам пригодиться, чтобы вернуть жизнь ненужным предметам.



Песочница в саду – новая клумба

Детский бассейн – холодильник для напитков

Детская стремянка – игровой уголок для кошки

Коробка для игрушек – стойка для мисок питомца

Игрушки – вазы для суккулентов

Детская одежда – наволочки

Банки от детского питания – мини-вазочки

Банки от детского питания – емкости для специй

Стенка кроватки – изголовье кровати

Если ваши дети уже не хотят возиться в песочнице, тогда стоит сделать из нее новую клумбу. Если она у вас простая деревянная, то обязательно покрасьте ее яркой краской, чтобы клумба стала акцентом в саду.Надувной или каркасный бассейн для малышей может стать отличным холодильником для напитков. Наполните его холодной водой и льдом, а потом закиньте туда напитки. Теперь у вас весь день будут холодные напитки для пикника.Детская стремянка уже не нужна, когда дети спокойно могут достать до умывальника или стола. Ее можно применять в случае, если у вас есть питомцы. Нужно только придумать варианты материла, чтобы кошкам стало интересно на ней играть.Еще один вариант для питомца – это сделать из старого ящика для игрушек удобную стойку для мисок.Для этого нужно сделать в основании два отверстия, чтобы поместить туда миски.Из старых динозавров или других ненужных игрушек можно сделать мини-вазочки для суккулентов. Такая инсталляция выглядит очень оригинально.Старые подушки и ненужные детские вещи – это два предмета, которые позволят обновить ваш интерьер. Нужно из вещей сшить наволочки, которые станут отличным украшением дивана или кровати.Банки от детского питания часто используются в быту. К примеру, баночки могут стать небольшими вазочками для цветов или суккулентов. Важно только убрать обертку и украсить их краской или песком.Банки от детского питания имеют одинаковый размер и удобные крышки. Как раз такая особенность позволит вам сделать стильные ёмкости для многочисленных специй.Детская кроватка может вам еще пригодиться. Из одной или двух стенок можно сделать вполне привлекательное и необычное изголовье кровати. Также стенка может играть роль вешалки.Не торопитесь выкидывать старые детские вещи и игрушки. Они вполне могут вам пригодиться, если обновить их и дать им вторую жизнь. Мы уверены, что вы возьмете на заметку наши советы.