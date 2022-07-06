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Как шпаклёвка может помочь орхидеям с загнившими листьями

Многие садоводы впадают в отчаяние, когда видят, что у их орхидей начали загнивать листья. Конечно, это довольно серьезная проблема, которая может привести к гибели цветка. Однако зная один простой способ по уходу за орхидеями с загнивающими листьями, вы легко сможете вылечить цветок.
Важно отметить, что все манипуляции по удалению гниющих листьев следует проводить в отдельном месте, рядом не должно быть других цветов. Это поможет избежать распространения болезни.
Используя стерильный инструмент, удалите загнившие листья.

Как шпаклёвка может помочь орхидеям с загнившими листьями

Вытащите орхидею из горшка, удалите мох и аккуратно обрежьте подгнившие и засохшие корни.

Как шпаклёвка может помочь орхидеям с загнившими листьями

Орхидею с обрезанными листьями и корнями положите на солнце на 10-15 минут, это поможет срезам быстрее подсохнуть.

Как шпаклёвка может помочь орхидеям с загнившими листьями

После этого поместите орхидею в горшок и засыпьте керамзитом, стараясь не повредить корни.

Как шпаклёвка может помочь орхидеям с загнившими листьями

Предотвратить дальнейшее развитие болезни поможет шпаклевка. Удивительно, но этот строительный материал обладает антибактериальными свойствами. Залейте 1 чайную ложку шпаклевки 1 литром воды и оставьте на 30 минут. Используйте полученный раствор (без осадка) для полива и обрызгивания листьев орхидеи.
Дополнительно обработайте места среза больных листьев шпаклевкой.

Как шпаклёвка может помочь орхидеям с загнившими листьями
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шпаклёвкаОрхидеи
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