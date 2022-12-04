6 нетривиальных жилых домов, ярко демонстрирующих применение новейших технологий строительства

Тенденции гражданского строительства непрерывно меняются. Так происходит и сегодня: архитекторы стремятся как можно более удачно вписать даже самое небольшое здание в ландшафт, а также все больше проявляется движение на увеличение экологичности жилья. В то же время это приводит к поиску новых оригинальных форм. Поэтому нет ничего удивительного в том, что по всей планете в последнее время появляются частные и многоквартирные сооружения, отличающиеся своим нестандартным видом и конструкцией. Вашему вниманию «шестёрка» нетривиальных жилых домов, ярко демонстрирующих применение новейших технологии строительства.
1. «Дома на пастбищах» (Южный Тироль)
Дома, для строительства которых не вырубили ни одного дерева. /Фото: admagazine.ru
«Дома на пастбищах» стали детищем сотрудничества Микеле де Лукки и AMDL Circle и представляют собой некое продолжение люксового отеля Zirmerhof в Южном Тироле. Главная особенность этих сооружений - это не только оригинальный дизайн, но и подход в выбору материала для строительства. А все дело в том. что здания были возведены исключительно с использованием древесины деревьев, которые пострадали во время известного урагана «Вайя», прокатившегося в октябре 2018 года над Северной Италией. Таким образом тандем компания AMDL Circle и Микеле де Лукки показали, что и из поваленных деревьев, то есть, без дополнительной вырубки растущего леса можно создать не просто новые здания, а полноценные арт-объекты благодаря использованию необычных скульптурных форм.
2. Дом с зеленой крышей (Колумбия)
Природа снаружи, уголок природы - внутри. /Фото: architime.ru
Этот архитектурный проект является ярким примером тенденции к максимальной маскировке здания в окружающем ландшафте, чтобы ничто не мешало любоваться живописными видами. Специалисты архитектурной студии-исполнителя столь оригинального заказа решили не только разместить на крыше резиденции травяной настил. В своем стремлении показать единение человека с природой они сумели вписать настоящий сад прямо внутри дома. В период самоизоляции идея такого жилого здания получила наибольший отклик: все-таки, использованные в проекте архитектурные решения позволяют легче переносить нахождение сутками в четырех стенах, учитывая, что совсем рядом расположен уголок живой природы.
3. Дом из упавшего дерева (Южный Тироль)
Дом, который со временем поменяет цвет. /Фото: afasiaarchzine.com
Одно из основных направлений работы студии Pedevilla Architects является уделение особого внимания вопросу устойчивости и одновременно экологичности сооружений. Проект дома в Южном Тироле отлично вписывается в эту концепцию. Так, для основы дома было взято дерево, упавшее 30 октября 2018 года во время сильного шторма. А фундамент был построен с использованием доломитовой породы, расположенной в ручье, находящемуся по соседству. Кроме того, архитекторы применили еще одно оригинальное решение: так, для отделки фасада была выбрана лиственница, которая не только устойчива к воздействием стихии без дополнительной обработки, она еще и со временем изменяет оттенок, то есть дом не будет не протяжении всей своей истории однообразным.
4. Бетонный дом с разными фасадами (Лима)
Один дом - три разных фасада. /Фото: arquine.com
В Лиме недалеко от Парка ООН расположился жилой комплекс с практически идентичным названием - UN Park. Архитекторы Barclay & Crousse, которые стали авторами этого сооружения, блестяще выполнили непростую для городского пейзажа задачу - вписать здание в окружающий ландшафт. Именно с этой целью они спроектировали сразу три разных внешних вида фасада с определенных сторон. Так, южная часть отличается большими балконами, защищающими от палящего тропического солнца, а вот северная часть обращена к проспекту, поэтому её оборудовали множеством эркеров, которые снижают шум от проезжающих мимо машин. Однако наиболее нетривиальным дизайном может похвастаться с изогнутым фасадом и балконами, разделенными экранами из перуанского камня Estela Sombra по вертикали. Кроме того, эти балконы расположили под углом, обеспечивая таким образом жильцам и дополнительную приватность, и большее затенение пространства помещений.
5. Самый узкий дом (ЮАР)
Африканский дом, уникальным образом вписанный в ландшафт. /Фото: arquine.com
Справедливости ради, следует отметить, что очень узких домов в мире довольно много. Вот только столь нестандартную форму зданию придают, пожалуй, впервые. Таким образом, южноафрикаские архитекторы Frankie Pappas смогли решить непростую задачу: не повредить и ни убрать ни одно дерево или куст на территории застройки. А все потому, что хозяевами живописного участка, расположенного на склоне скалистого холма над небольшой речкой, является пожилая пара экоактивистов.
6. Современный горная хижина (Норвегия)
Органический бревенчатый дом в сердце Норвегии. /Фото: divisare.com
Владельцы архитектурной студии Каспер и Лекси Морк-Улнес не только осуществили немало проектов для своих клиентов, но и для самих себя. Для создания своего дома мечты они нашли живописный участок в горах Норвегии. А вот сооружение получило не вид традиционного для той местности шале, а бревенчатый дом в современном исполнении. Преследуя цель не нарушить окружающий ландшафт, архитекторы студии не строили дом на фундаменте, а приподняли его над землей при помощи свай и колонн. Таким образом под домам образовалось пространство, надежно укрытое от воздействия дождя и снега, и там владельцы стали хранить дрова, а порой во время непогоды туда забегают даже горные овечки.
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