10 фильмов, в которых происходит полная чушь с точки зрения математики

Матрица: Агенты должны уклоняться
В первой «Матрице» есть сцена, где Тринити очень грозно стреляет в упор в лицо Агенту сразу после драки на крыше с кучей спецназа. Это довольно жёсткая сцена: Тринити можно назвать одним из самых крутых и решительных женских персонажей в истории современного кино.
Тем не менее, Агент должен был уклониться от выстрела. Рассчитав расстояние между Агентом и Нео в тот момент, когда он выпускает тучу пуль, от которых Агент уклоняется с лёгкостью, можно предположить, что время, за которое Агент среагирует на выстрел в упор — менее 0,04 секунды. Смысл в том, что за то время, которое требуется Тринити, чтобы сказать: «Попробуй уклониться от этого!», Агент вполне сможет её убить, она даже договорить не успеет.
На эту фразу у Тринити уходят полные две секунды. Но буквально 20 секунд назад этот же Агент был способен уклоняться от пуль, летящих со скоростью 380 метров в секунду. Что помешало ему убить Тринити, пока она говорила? Опять же, зрелищность — если бы он убил Тринити, то дальше фильм можно было бы уже не снимать.
Друзья: каждый из героев сериала — нестареющий бог
Может, мы и преувеличиваем, но время во вселенной «Друзей» или стоит на месте, или, по крайней мере, периодически останавливается. В частности, абсолютно непонятно, сколько лет Россу — в течение трёх сезонов подряд ему 29 лет, и об этом в сериале говорится абсолютно ясно. Объяснить причину этого не может даже официальный сайт. Кстати, Росс даже дважды отмечает один и тот же день рождения.
Росс иногда любит, иногда не любит Рэйчел, которая беременна со свадьбы Чендлера и Моники. Свадьба состоялась, кажется, в мае 2001-го года, но Рэйчел уходит в декретный отпуск в августе 2002-го. Таким образом, несчастная Рэйчел носила ребёнка 15 месяцев.
Конечно, всё это можно списать на лень и невнимательность сценаристов. Так что жаль, что шоу всё-таки не о сверхлюдях.
Гарри Поттер: волшебников слишком мало
«Гарри Поттер» — невероятно успешная сказка, причём её поклонники — не обязательно дети, есть и взрослые. А у взрослых поклонников есть калькуляторы, с помощью которых можно выяснить, что во вселенной «Гарри Поттера» недостаточно детей, чтобы поддерживать выдуманный Джоан К. Роулинг мир.
Роулинг всегда говорила, что в Хогвартсе обучается около тысячи студентов. Однако, внимательно изучив все книги и фильмы, человек по имени Дэвид Хабер понял, что это число сильно завышено. Он подсчитал, что в каждом из четырёх факультетов Хогвартса состоит примерно по 70 студентов, то есть общее количество студентов магической школы — около 280-ти человек.
Если принять это во внимание, получится, что ежегодно школа выпускает примерно по 40 взрослых волшебников. В книгах, конечно, упомянуты и другие подобные учебные заведения, но, по словам всё той же Роулинг, Хогвартс — единственная школа для волшебников во всей Великобритании.
Давайте сравним: в Великобритании живут около 9,5 млн детей школьного возраста, значит, количество маленьких волшебников составит всего 0,00002%. И, даже если вы попробуете доказать, что некоторые из потенциальных великих волшебников обучаются на дому, то эти цифры всё равно не сулят волшебникам ничего хорошего — слишком уж их мало!
Звёздный десант: жуки явно умнее людей
Во вселенной фильма «Звёздный десант» есть огромная дыра. Примерно в середине фильма жуки делали точечные выстрелы плазмой по астероидам — они хотели скорректировать их орбиту таким образом, чтобы астероиды врезались в Землю.
Наверняка вы знаете, что в нашей Солнечной системе расстояние между планетами измеряется в миллионах километров, и чтобы добраться до края системы, нам потребовались бы десятки лет — и то если лететь изо всех сил. Это означает, что жуки способны не только запустить в планету астероидом с огромного расстояния, но и предсказать, куда именно попадёт «небесный снаряд» через сотни лет.
Конечно, жуки разумны. Но если они знают, как уничтожить все поселения на Земле в частности и в галактике вообще, то почему вступают с людьми в открытый бой? Наши парни с оружием в руках умирают тысячами против них — но за великую войну должны нести ответственность явно жуки.
Симпсоны: Гомер и Мардж слишком богаты
Мультсериал «Симпсоны» существует уже несколько десятилетий, и всё это время мы видим на экранах среднестатистическую американскую семью. Удивительно при этом то, что они, кажется, зарабатывают невероятно много денег
Несмотря на свои многочисленные карьерные взлёты и падения, Гомер Симпсон почти всегда имел стабильную работу техником ядерной безопасности на Спрингфилдской АЭС. Поясним: за такую работу обычно платят около $67 000 в год, а это почти на $20 000 больше, чем доход среднестатистической американской семьи. Иными словами, Гомер зарабатывает по $35 в час.
А теперь посмотрите на дом Симпсонов — дворец с четырьмя спальнями, гаражом на две машины, гостиной, игровой комнатой, кабинетом, столовой, чердаком и подвалом. Один только дом Симпсонов стоит $289 000, а дом, как известно — их личная собственность. Ещё у семьи есть две машины, тонны электроинструментов, сауна, пианино, и не стоит забывать, что Гомер получает денежные отчисления как известный певец.
И у скольких среднестатистических семей всё это есть?
А Бэтмен ещё богаче
Брюс Уэйн потратил десятки лет и миллионы долларов, сражаясь с преступниками собственноручно и в гордом одиночестве. А потом до кого-то дошло, что это, мягко говоря, не самая эффективная тактика, и затратная к тому же.
Кто-то, должно быть, автор идеи, прикинул, сколько стоит быть Бэтменом со всеми вытекающими последствиями, и понял, что супергерой должен владеть состоянием в размере примерно $682 млн. Можно утверждать, что эта сумма включает в себя стоимость его образования и особняка, но каждый раз, когда Бэтмен покидает свою пещеру, он тратит огромные деньги. Например, его бэтаранги стоят примерно по $300 за штуку, а сколько их Бэтмен успел бросить? Тысячи.
Таким образом, каждый выброшенный бэтаранг — это бросание на ветер недельной зарплаты одного из преступников, которых Бэтмен отправляет в кому. Кстати, каждому такому преступнику потом нужно оплачивать медицинские счета, если, конечно, в Готэме нет бесплатного здравоохранения. Обслуживать явно нездоровых после схватки с Бэтменом заключённых — дорого, и вряд ли Готэм может себе это позволить.
Парадокс вот в чём: согласно даже самым приблизительным подсчётам, Бэтмен при таком ритме жизни может ни в чём себе не отказывать года три. Возможно, Готэм стал бы лучше, если бы Бэтмен потратил те же $300 не на бэтаранг, а на продукты питания и медикаменты для клоунов-преступников.
Тихоокеанский рубеж: егерей не так просто привезти на поле боя
«Тихоокеанский рубеж» — фильм о том, как гигантские боевые роботы бьют по мордам гигантских монстров и иногда стреляют в них ракетами. Разумеется, такой фильм не надо принимать всерьёз, но господа — нужно же хоть немного учитывать законы физики!
Гигантских роботов («егерей») в фильме перевозят с места на место с помощью двух вертолётов. По всей видимости, это вертолёты модели «Boeing CH-47 Chinooks». Если прикинуть, сколько весит стандартный егерь, можно предположить, что потребуется 640 таких вертолётов, чтобы просто оторвать егеря от земли. Учитывая, что егеря нужны, чтобы перехватывать кайзю (монстров) прежде, чем те доберутся до города и начнут крушить всё подряд, возникает несколько проблем.
Мы даже не говорим, что люди просто не смогли бы достать 640 вертолётов для транспортировки одного егеря — таких вертолётов в нашем, реальном, мире около 1200 максимум наберётся. Но получается, что силами всего мира можно, поднатужившись, перевезти одного боевого робота за один раз.
По фильму же кайзю нападают на людей повсюду — от Японии до США, следовательно, крайне маловероятно, что егеря, даже если бы их возможно было построить, успевали бы бегать между континентами, чтобы спасать города и людей.
Форрест Гамп: его богатство никак не использовалось
Если вы никогда не видели фильм «Форрест Гамп», то вот его суть: герой Тома Хэнкса — молодец, и благодаря простой удаче, в конце концов, становится миллиардером, креветочным бароном, профессиональным рэгбистом, героем войны и олимпийским чемпионом по пинг-понгу. Но это всё для нас сейчас не важно — мы будем говорить только о его деньгах.
Благодаря успеху в креветочном бизнесе, Гамп получил состояние около $5,6 млрд, и эти деньги он, по всей видимости, особо не тратил. Ничего не купил и не отдал на благотворительность. Форест просто копит деньги.
В фильме всё, что он купил — это маленькая старая ферма, где он раньше жил, но и ту он разрушил с помощью бульдозера. Разве нельзя было превратить её в настоящую ферму? Возможно, почтить память Дженни, подарив местной общине кучу рабочих мест? Но нет — Гамп на свои денежки так и не сделал вообще ничего.
Парк Юрского периода: воссоздать динозавров по их ДНК невозможно
Несмотря на то, что весь мир хочет воскресить динозавров, исполнение этой мечты невозможно: это связано с тем, что ДНК, строительные блоки жизни, имеют встроенный срок годности.
Согласно исследованиям, проведенным над костями моа (гигантских вымерших птиц), ДНК можно использовать в течение всего 521-го года — по крайней мере, таково мнение учёных. Это означает, что любое существо, умершее раньше XV-го века н. э., даже прекрасно сохранившееся, не будет нести в теле полезную ДНК — использовать её для клонирования мы не сможем.
Это означает, что, скорее всего, живых динозавров мы никогда не увидим. Таким образом, всё, что показано в «Парке Юрского Периода» — чистой воды фантастика. Но тем она и хороша, правда?
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