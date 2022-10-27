Как очистить решетку газовой плиты

Решётка газовой плиты быстро покрывается остатками пригоревшей пищи, копотью, жиром. И чем дольше её не чистят, тем более стойкими становятся пятна.

Но независимо от количества и стойкости пятен их легко удалить в домашних условиях.







Особенности чистки решётки из разных материалов

Чугунные решётки

Стальные решётки

Эмалированные решётки

Рабочие способы очищения

Горячий раствор хозяйственного мыла

Паста на основе пищевой соды

Порошок горчицы

Нашатырный спирт

В большинстве случаев решётка газовой плиты изготавливается из чугунного сплава, нержавеющей стали или металла с эмалевым покрытием. Способы её очистки в домашних условиях выбирают в зависимости от материала основы.Благодаря хорошей теплопроводности, сплав металла (чугун) часто предпочитается в качестве основного материала решётки. Однако обращаться с ним нужно очень осторожно.Поверхность прутьев из чугуна легко повреждается при очистке абразивными составами и кислотами. По этой причине стоит отказаться от применения агрессивных химических средств, и не обрабатывать прутья жёсткими металлическими щётками.Лучшим способом удаления нагара и жира с чугуна является прокаливание или обработка паром.РекламаСталь очень прочна и в отличие от чугуна устойчива к обработке абразивными средствами. И хотя их срок службы невелик из-за низкой термостабильности базового материала, за ними легко ухаживать.Чаще всего стальные решётки в домашних условиях очищают в посудомоечной машине с применением бытовых моющих составов. Вручную обработать изделие можно с помощью стирального порошка, кальцинированной соды, песка. Также подходят препараты на основе кислот.Эмаль улучшает эстетические характеристики изделия, собирает меньше грязи. Однако на них появляются царапины при обработке абразивными и агрессивными химическими средствами. Поэтому нужно отказаться от щёток из металла и сильнодействующей бытовой химии.Эмалированные решётки принято чистить в посудомоечной машине или вручную специализированными моющими кремами. Однако они могут быть дорогостоящими, поэтому можно использовать народные методы, например, обработать пастой на основе порошка горчицы или слабым раствором уксуса. Также используют силикатный клей.Существует большое количество способов очистки, которые помогают справиться с загрязнениями быстро и эффективно. Среди них есть несколько наиболее действенных.Обработка раствором хозяйственного мыла – самый популярный метод очистки газовой плиты. Он эффективно удаляет загрязнения любого типа: нагар, копоть, налёт жира.Решётки нужно снять с плиты и поместить в раковину (или пластиковую ёмкость).Затем закупоривают отверстие раковины. Наливают кипящую воду, в которой растворяют небольшое количество жидкого мыла (или твёрдого, измельчённого на тёрке).Следует оставить на 15 минут.Протирают решётку жёсткой губкой, уделяя особое внимание участкам с застарелыми пятнами.Ополаскивают чистой проточной водой в течение нескольких минут.Решётку просушивают и устанавливают на плиту.Если решётка сильно загрязнена и покрыта застарелыми пятнами, в горячую воду также вмешивают каплю любого моющего средства с эффектом «антижир» или немного уксуса. Оно помогает усилить чистящую способность состава и размягчить наслоения.Сода способна справиться с застарелыми пятнами жира и нагара, поскольку при смешивании с водой образует слабощелочной раствор. При этом считается недорогим и доступным материалом.Этапы обработки составом с пищевой содой:Решётку газовой плиты снимают.Поверхность полностью покрывают густой пастой, предварительно приготовленной в ёмкости путём смешения соды и небольшого количества тёплой очищенной воды (можно добавить немного моющего средства или уксуса).Следует оставить на 1 час.Смывают грязь влажной щёткой.Ополаскивают изделие чистой водой.Хорошо просушивают и устанавливают на газовую плиту.Поскольку сода является мягким абразивом, её можно использовать при обработке конструкций из разных материалов. Она не только эффективно разъедает слой жира и нагара, но также удаляет неприятные запахи и предотвращает размножение патогенных микроорганизмов. Её эффективность можно усилить, добавив немного уксуса. Используя эти вещества, следует надевать перчатки.Хороший способ почистить решётку газовой плиты от нагара и копоти – обработать её пастой на основе порошка горчицы. Это вещество относится к группе мягких абразивных средств и хорошо справляется с большинством застарелых загрязнений.Решётку газовой плиты смачивают чистой водой.Наносят густую пастообразную смесь, приготовленную из горчичного порошка и небольшого количества горячей воды.Следует оставить на 2 часа.Прутья протирают жёсткой щёткой, после чего остатки грязи следует промыть чистой водой.Хорошо просушивают.Горчичный порошок не токсичен в отличие от агрессивных химических средств. Более того, он дезинфицирует поверхности и предотвращает развитие патогенных микроорганизмов. Однако не пенится и быстро расходуется, поэтом не считается экономным средством.Нашатырный спирт, или водный раствор аммиака (10%), имеет сильнощелочную реакцию и эффективно разрушает стойкие жировые загрязнения и нагар. Поэтому им легко отмыть решётку газовой плиты.Этапы очистки нашатырным спиртом:Решётку нужно поместить в большой полиэтиленовый пакет.Затем надевают перчатки и внутрь наливают 3 ст.л. нашатырного спирта.Пакет завязывают (или запаивают) и оставляют на 8-12 часов.По истечении указанного времени решётку вынимают и отмывают жирные пятна, которые теперь легко отслаиваются с поверхности конструкции. Очищают бытовым моющим средством, используя мягкую кухонную щётку.Просушивают и устанавливают на плиту.Раствор аммиака имеет резкий отталкивающий запах и высокую токсичность. Поэтому рекомендуется хорошо завязать пакет и обернуть его вторым слоем полиэтилена. Также следует обеспечить эффективную циркуляцию воздуха внутри помещения.

Прокаливание огнём

Обработка парогенератором

Применение меламиновой щётки

Профилактика

Прокаливание на открытом огне – самый эффективный способ очистки чугунной решётки от жира и нагара. Сплав стойко выдерживает высокотемпературную обработку.Снимают конструкцию с плиты и помещают на лист металла.Засыпают песком, полностью покрывая изделие.Лист металла помещают над открытым огнём и прокаливают 2-3 часа, пока жир не выгорит.Решётку убирают с огня, остужают в естественных условиях.Тщательно очищают от остатков грязи, промывают водой и просушивают.Прокаливание также осуществляют в бытовых условиях. Металлическое изделие помещают над зажжёнными конфорками или паяльной лампой. Периодически меняют его положение, чтобы все участки конструкции равномерно нагревались и очищались от грязи. Однако стоит помнить, что при выгорании жирового слоя выделяются токсичные летучие вещества, поэтому в процессе прокаливания металлического изделия обязательно включают кухонную вытяжку и открывают оконную форточку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в помещении.Эффективным способом чистки решёток любого типа является обработка паром. Это самый щадящий метод, которые не приводит к повреждению поверхностей.Конструкцию снимают и помещают на противень в духовке, ближе к середине.Под противень ставят ёмкость с водой.Прогревают духовку до температуры +40…+80°C и оставляют на несколько часов.Затем решётку следует снять с противня и отмыть грязь влажной тряпкой.Просушивают и монтируют на плиту.Очистить конструкцию можно без демонтажа. С этой целью используется бытовой парогенератор: посредством струи в течение нескольких минуты обрабатывают все участки. После этого легко отмыть грязь.Чистящая меламиновая губка (ластик) изготовлена из пенообразного материала, который относится к категории лёгких абразивов. Она образует пену, расщепляющую жировой слой и нагар. Чтобы эффективно очистить решётку таким ластиком, требуется лишь чистая вода. Предварительная или последующая обработка химическими веществами не нужна.Конструкцию снимают с плиты.Меламиновый ластик смачивают тёплой водой, температура которой составляет около +36°C.Слегка отжимают влагу. Как только материал начинает пениться, приступает к чистке: последовательно и аккуратно удаляют загрязнения с прутьев.Затем следует промыть влажной тряпкой или губкой.Просушивают и устанавливают на плиту.Меламиновой губкой легко почистить эмалированные, стальные, чугунные решётки. Он удаляет большинство стойких загрязнений.Лучшим способом поддержания частоты является соблюдение профилактических мер. Чтобы на прутьях не накапливались копоть и жир, рекомендуется:протирать сухой губкой поверхность после каждого приготовления пищи;при сильном загрязнении сразу удалять пятна раствором хозяйственного мыла;проводить плановую очистку еженедельно.При соблюдении правил конструкция сохраняет привлекательный вид и долго служит.В процессе чистки следует обязательно надевать перчатки, а при применении агрессивных химикатов – средства защиты органов дыхания.