Обман века или гениальная операция: Фото Стоунхенджа, которые никто не должен был увидеть

Фото Стоунхенджа, которые никто не должен был увидеть.

Совсем не древние инструменты.

Ученые не очень довольны работой.

Фото Стоунхенджа, которые никто не должен был увидеть

Не все было гладко на первой реконструкции.

Реконструкций было несколько.

Все это выглядит странно.

Работы шли день и ночь.

Реконструкция планировалась несколько лет.

Сегодня об этом знают немногие.

Вот, как все было на самом деле .