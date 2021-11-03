Обман века или гениальная операция: Фото Стоунхенджа, которые никто не должен был увидеть

Фото Стоунхенджа, которые никто не должен был увидеть.
Трудно поверить, но в далеком прошлом легендарный памятник Стоунхендж мог выглядеть совсем не так, как к этому привыкло большинство современных людей. Все дело в том, что мегалитическое сооружение только за XX век претерпело несколько временами весьма радикальных и неоднозначных реконструкций.
Совсем не древние инструменты.
Ученые не очень довольны работой.
Каждый год Великобританию посещает огромное количество туристов. Значительная их часть стремится увидеть широко известный Стоунхендж - мегалитическое сооружение, занесенное в список Всемирного наследия. Это место хранит много секретов, и далеко не все корни этих интригующих тайн уходят в глубокую древность. Существует целая серия фотографий, которые долгое время были под секретом. Турист, который мечтал побродить у камней Стоунхенджа, увидев эти фото, может быть очень удивлен и озадачен.
Фото Стоунхенджа, которые никто не должен был увидеть
Использовались и современные материалы.
Не все было гладко на первой реконструкции.
На фотографиях отчетливо видно, как мегалитическое сооружение складывают из камней, определенно не в далеком прошлом! На самом деле никакого подвоха в этом нет. На фото заснята одна из многочисленных реставраций памятника. Первая реставрация прошла еще в 1901 году. Именно тогда было положено начало процессу восстановления исторического облика памятника. Сделаны снимки были инженером Уильямом Гоуландом, работавшим над проектом.
Реконструкций было несколько.
Все это выглядит странно.
Реставрация Стоунхенджа является одной из самых горячо обсуждаемых тем среди британских историков, археологов и представителей общественности. Дело в том, что единого мнения относительно внешнего вида памятника нет до сих пор. Ученые и сегодня не могут понять, как далекие предки современных британцев транспортировали такие огромные камни к этому месту. Исходя из этого, ряд ученых считает крайне сомнительным шаг реставраторов с установкой одних камней на другие.
Работы шли день и ночь.
Реконструкция планировалась несколько лет.
Получается, что тот Стоунхендж, каким люди привыкли видеть его сегодня, является с высокой долей вероятности заслугой не древних людей, а промышленников XX века. Многие британские исследователи убеждены, что в современном Стоунхендже ни осталось ничего от его первоначального вида. Последняя из известных реставраций, к слову, прошла в 1963 году.
Сегодня об этом знают немногие.
Вот, как все было на самом деле.
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