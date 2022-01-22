Японский художник рисует чувства, которые испытывал каждый, но не мог выразить словами

Ни звука. Автор: avogado6.

Когда отчаянно пытаешься сохранить то, что нужно оставить в прошлом. Автор: avogado6.

Когда крылья уже не помогают. Автор: avogado6.

Когда чувствуешь себя полностью размазанным . Автор: avogado6.

Устал и нет больше сил. Автор: avogado6.

Когда совсем расклеился и не можешь собраться…Автор: avogado6.

Я в полном порядке! Автор: avogado6.

Батарейки сели. Автор: avogado6.

Сердце на замок. Автор: avogado6.

Апатия. Автор: avogado6.

Я и мои страхи. Автор: avogado6.

Когда видишь в толпе то самое. Автор: avogado6.

Нелюбимая работа высасывает все силы . Автор: avogado6.

В сети все счастливые и всё хорошо… Автор: avogado6.

Когда в очередной раз положился на людей… Автор: avogado6.

Когда устроил себе праздник… Автор: avogado6.

Когда чем-то увлечён и не можешь оторваться. Автор: avogado6.

Когда время стоит на месте . Автор: avogado6.