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Японский художник рисует чувства, которые испытывал каждый, но не мог выразить словами


Ни звука. Автор: avogado6.

Ни звука. Автор: avogado6.

О чувствах можно говорить долго, изливая душу и делая признания, но иногда, случается так, что не все чувства можно выразить и описать словами. Порой достаточно всего лишь взгляда, чтобы понять, а что же хочет сказать человек. Так же обстоят дела и с работами японского художника известного на просторах сети Интернет под псевдонимом avogado6, который создаёт иллюстрации с тонко подмеченными человеческими переживаниями.

Когда отчаянно пытаешься сохранить то, что нужно оставить в прошлом. Автор: avogado6.

Когда отчаянно пытаешься сохранить то, что нужно оставить в прошлом. Автор: avogado6.

 
Когда крылья уже не помогают. Автор: avogado6.

Когда крылья уже не помогают. Автор: avogado6.

 
Когда чувствуешь себя полностью размазанным. Автор: avogado6.

Когда чувствуешь себя полностью размазанным. Автор: avogado6.

 
Устал и нет больше сил. Автор: avogado6.

Устал и нет больше сил. Автор: avogado6.

 
Когда совсем расклеился и не можешь собраться…Автор: avogado6.

Когда совсем расклеился и не можешь собраться…Автор: avogado6.

 
Время никого не щадит. Автор: avogado6.

Время никого не щадит. Автор: avogado6.

 
Я в полном порядке! Автор: avogado6.

Я в полном порядке! Автор: avogado6.

 
Батарейки сели. Автор: avogado6.

Батарейки сели. Автор: avogado6.

 
Стресс. Автор: avogado6.

Стресс. Автор: avogado6.

 
Сердце на замок. Автор: avogado6.

Сердце на замок. Автор: avogado6.

 
Когда-то твои любимые уйдут. Автор: avogado6.

Когда-то твои любимые уйдут. Автор: avogado6.

 
Апатия. Автор: avogado6.

Апатия. Автор: avogado6.

 
Я и мои страхи. Автор: avogado6.

Я и мои страхи. Автор: avogado6.

 
Когда видишь в толпе то самое. Автор: avogado6.

Когда видишь в толпе то самое. Автор: avogado6.

 
Нелюбимая работа высасывает все силы. Автор: avogado6.

Нелюбимая работа высасывает все силы. Автор: avogado6.

 
В сети все счастливые и всё хорошо… Автор: avogado6.

В сети все счастливые и всё хорошо… Автор: avogado6.

 
Когда в очередной раз положился на людей… Автор: avogado6.

Когда в очередной раз положился на людей… Автор: avogado6.

 
Когда устроил себе праздник… Автор: avogado6.

Когда устроил себе праздник… Автор: avogado6.

 
Когда чем-то увлечён и не можешь оторваться. Автор: avogado6.

Когда чем-то увлечён и не можешь оторваться. Автор: avogado6.

 
Когда время стоит на месте. Автор: avogado6.

Когда время стоит на месте. Автор: avogado6.

 

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Японский художник рисует чувства, которые испытывал каждый, но не мог выразить словами

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Японский художник рисует чувства, которые испытывал каждый, но не мог выразить словамиПодписаться на мой Instagram
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