Японский художник рисует чувства, которые испытывал каждый, но не мог выразить словами

Ни звука. Автор: avogado6.
О чувствах можно говорить долго, изливая душу и делая признания, но иногда, случается так, что не все чувства можно выразить и описать словами. Порой достаточно всего лишь взгляда, чтобы понять, а что же хочет сказать человек. Так же обстоят дела и с работами японского художника известного на просторах сети Интернет под псевдонимом avogado6, который создаёт иллюстрации с тонко подмеченными человеческими переживаниями.
Когда отчаянно пытаешься сохранить то, что нужно оставить в прошлом. Автор: avogado6.
Когда крылья уже не помогают. Автор: avogado6.
Когда чувствуешь себя полностью размазанным. Автор: avogado6.
Устал и нет больше сил. Автор: avogado6.
Когда совсем расклеился и не можешь собраться…Автор: avogado6.
Время никого не щадит. Автор: avogado6.
Я в полном порядке! Автор: avogado6.
Батарейки сели. Автор: avogado6.
Стресс. Автор: avogado6.
Сердце на замок. Автор: avogado6.
Когда-то твои любимые уйдут. Автор: avogado6.
Апатия. Автор: avogado6.
Я и мои страхи. Автор: avogado6.
Когда видишь в толпе то самое. Автор: avogado6.
Нелюбимая работа высасывает все силы. Автор: avogado6.
В сети все счастливые и всё хорошо… Автор: avogado6.
Когда в очередной раз положился на людей… Автор: avogado6.
Когда устроил себе праздник… Автор: avogado6.
Когда чем-то увлечён и не можешь оторваться. Автор: avogado6.
Когда время стоит на месте. Автор: avogado6.
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