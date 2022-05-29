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«Это я удачно зашел!»: Лучшие цитаты кино персонажей Леонида Куравлева


Леониду Куравлёву 80!

Леониду Куравлёву 80!

Кого только не играл Леонид Куравлёв! Как только не перепрыгивал из эпохи в эпоху, из характера в характер! Играл и положительных советских людей, и аморальных элементов. Передовиков и алкоголиков, героев и воров. Даже инопланетянина, даже знаменитого армянского эндокринолога. Сегодня Леонид Куравлёв – народный и знаменитый, сыгравший две сотни ролей в кино - отмечает 80-летие.

Леонид Куравлёв вырос на окраине Москвы в простой семье. Когда выбрал актёрскую профессию, вся родня была поражена, сражена и возмущённо говорила: «У Куравлёвых один сын, и тот чокнутый!»
В своё время будущего легендарного актёра отчислили из ВГИКа – он долго не мог преодолеть скованность и зажатость. Но потом восстановили. А уже через год он стал лучшим студентом курса. Его звали играть таких советских в доску парней, и он очеловечивал их. Звали играть авантюристов, мелких жуликов, и они становились главными героями, фразы и песни которых уходили в народ. «Вообще я сыграл трех воров — Жорж Милославский, Шура Балаганов в «Золотом теленке» Швейцера, Копчёный в фильме «Место встречи изменить нельзя». Три вора — и всех их любит зритель, я не понимаю почему», - удивлялся сам Куравляв.

Куравлёв играл маленьких людей, которые мечтали обвести вокруг пальца эпоху.
Они и сами понимали тщетность попыток. Но именно куравлёвских героев – правильных и неправильных – любили зрители. Нет, не то, чтобы брали с них пример, а просто чувствовали, что они – свои, понятные.

Жорж Милославский. «Иван Васильевич меняет профессию»


«Это я удачно зашел!»: Лучшие цитаты кино персонажей Леонида Куравлева

«Иван Васильевич меняет профессию»

Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть…

А что, Феденька, войны сейчас никакой нет у нас?

Передай твой король мой пламенный привет!

О-о, да ты, ваше благородие, нарезался…

Торопиться не надо! Сесть я всегда успею!

Ой не похож, ой халтура!

Что Вы на меня так смотрите, отец родной, на мне узоров нету и цветы не растут!

Инспектор Грандэн, «Ищите женщину»


«Это я удачно зашел!»: Лучшие цитаты кино персонажей Леонида Куравлева

«Ищите женщину»

 

Какая ты красивая, когда молчишь!

Шура Балаганов, «Золотой теленок»


«Это я удачно зашел!»: Лучшие цитаты кино персонажей Леонида Куравлева

«Золотой теленок»

 

Я не нарочно, я машинально! Вот тебе крест!

Узнаю брата Колю!

Афанасий Борщов, «Афоня»


«Это я удачно зашел!»: Лучшие цитаты кино персонажей Леонида Куравлева

«Афоня»

 

А ты что, никогда не обедаешь? Верблюд, что ли?

Я не обязан после работы вкалывать.

Полкапли для запаха.

Спасибо, отец, на хлеб не намажешь.

Володя Завитушкин, «Не может быть!»


«Это я удачно зашел!»: Лучшие цитаты кино персонажей Леонида Куравлева

«Не может быть!»

Уберите психическую, а то жениться перестану!

Мамуля-то не хороша совсем. Не понимаю, чего ее среди здоровых держат, не предупреждают? Она же за столом может кого-нибудь вилкой ткнуть!

Я, может, за месяц готовился к таинству брака! Я, может, за полгода сходил в парикмахерскую, в баню!..

Мне, как жениху, неловко спрашивать про такие интимные вещи.

А теперь подсунут какое-нибудь дерьмо — и живи с ним!

Миша Дятлов, «Самая обаятельная и привлекательная»


«Это я удачно зашел!»: Лучшие цитаты кино персонажей Леонида Куравлева

«Самая обаятельная и привлекательная»

 

— Первый раз вижу дрессировщиков, у которых нет ананасов.

— Ну, нет у нас ананасов!

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«Это я удачно зашел!»: Лучшие цитаты кино персонажей Леонида Куравлева

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«Это я удачно зашел!»: Лучшие цитаты кино персонажей Леонида КуравлеваПодписаться на мой Instagram
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