Волшебная Шотландия в разные времена года

В течение нескольких лет фотограф Стив Картер снимал удивительные пейзажи Шотландии в разное время года. Покрытые льдом озёра зимой, высокое летнее небо, холмы цвета охры осенью и свежая зелень весной: Шотландия — край поразительной красоты.











Залив Торридон







Домик с красной крышей возле залива Торридон







Остров Тарансей







Клайд — лошадь, живущая в гористой местности







Холмы на острове Скай







Перевал Белах осенью







Старт Кельтского триатлона







Горная корова







Остров Шейлдаг весной







Долина Доэрти







Домик рыбака на заливе Торридон осенью







Весна на Внешних Гебридах







Залив и холмы Торридон







Закат на Шотландском нагорье летом







Осенняя дорога







Лесная куница







Равнина Раннох-Мур







Озеро Лох-О







Залив Торридон в феврале







Замок Эйлен-Донан летом







Горные овцы



с



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



