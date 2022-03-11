История алкогольных напитков и коктейлей

С нами не соскучишься!

Алкогольные напитки издавна считаются предметом национальной гордости любой страны. Абсент ассоциируется с Францией, Куба либре – с островом Свободы. О происхождении этих и других алкогольных напитков и коктейлей – далее в обзоре.









Амаро

Амарула

Бренди

Абсент

Куба либре

Пина колада

Кальвадос