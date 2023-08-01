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Элегантная простота: многоквартирный дом с фигурными переплетениями на фасаде


Жилой дом с фигурными переплетениями.

Жилой дом с фигурными переплетениями.

Площадь бывшего завода автоконцерна Renault считается одной из наиболее застраиваемых территорий Парижа. Совсем недавно там появилось новое жилое здание с оригинальным фасадом. Фигурные алюминиевые переплетения придают дому особую индивидуальность и элегантность.

Архитекторский проект фирмы Tetrarc Architects.

Архитекторский проект фирмы Tetrarc Architects.

Архитектурная фирма Tetrarc Architects закончила работу над проектированием и строительством многоквартирного жилого дома в Париже. Нарочитая простота здания гармонично дополнена экстравагантными алюминиевыми переплетениями, придающими фасаду легкую элегантность.
Дом, построенный фирмой Tetrarc Architects.

Дом, построенный фирмой Tetrarc Architects.


Лоджии, скрытые за алюминиевым фасадом.

Лоджии, скрытые за алюминиевым фасадом.

Алюминиевые фигурные переплетения скрывают за собой лоджии. А перфорированные ограждения скрывают жильцов от назойливых взглядов прохожих. Дом включает в себя 7 этажей и 110 квартир и двухуровневую подземную стоянку.
Лоджии, расположенные за фигурным фасадом.

Лоджии, расположенные за фигурным фасадом.


Многие улавливают в очертаниях дома сходство со зданиями в центре города, построенными когда-то одним из самых известных градостроителей Парижа бароном Османом.
Новый жилой дом, расположенный на территории бывшего завода Reanult.

Новый жилой дом, расположенный на территории бывшего завода Reanult.

 

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Элегантная простота: многоквартирный дом с фигурными переплетениями на фасаде

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Элегантная простота: многоквартирный дом с фигурными переплетениями на фасадеПодписаться на мой Instagram
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