Элегантная простота: многоквартирный дом с фигурными переплетениями на фасаде

Жилой дом с фигурными переплетениями.
Площадь бывшего завода автоконцерна Renault считается одной из наиболее застраиваемых территорий Парижа. Совсем недавно там появилось новое жилое здание с оригинальным фасадом. Фигурные алюминиевые переплетения придают дому особую индивидуальность и элегантность.
Архитекторский проект фирмы Tetrarc Architects.
Архитектурная фирма Tetrarc Architects закончила работу над проектированием и строительством многоквартирного жилого дома в Париже. Нарочитая простота здания гармонично дополнена экстравагантными алюминиевыми переплетениями, придающими фасаду легкую элегантность.
Дом, построенный фирмой Tetrarc Architects.
Лоджии, скрытые за алюминиевым фасадом.
Алюминиевые фигурные переплетения скрывают за собой лоджии. А перфорированные ограждения скрывают жильцов от назойливых взглядов прохожих. Дом включает в себя 7 этажей и 110 квартир и двухуровневую подземную стоянку.
Лоджии, расположенные за фигурным фасадом.
Многие улавливают в очертаниях дома сходство со зданиями в центре города, построенными когда-то одним из самых известных градостроителей Парижа бароном Османом.
Новый жилой дом, расположенный на территории бывшего завода Reanult.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии